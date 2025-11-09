Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Rohamosan rontja a memóriád ez a rossz szokás

Rohamosan rontja a memóriád ez a rossz szokás

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 08:15
idős kordohányzásleszokásmemóriademencia
Nem kell belenyugodnunk abba, hogy az idő múlásával egyre nehezebben jutnak eszünkbe a szavak. Egyetlen rossz szokás elhagyásával még 50 évesen is látványosan lassítható a memóriaromlás és a gondolkodás hanyatlása.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Egy bizonyos kor után mindenkinél előfordul olyan „rövidzárlat”, amikor elfelejti, hova tette a kulcsot, vagy hogy mit akart mondani. Ez önmagában még nem baj, a nagyobb probléma ott kezdődik, amikor a figyelemzavar, a memóriaromlás vagy a beszéd nehézsége mindennapossá válik.

Agymunka memóriaromlás ellen
A memóriaromlás nem feltétlenül az idős kor velejárója. 
Fotó: fizkes

A memóriaromlás természetes folyamat?

Szakértők szerint a memóriaromlás nem az öregedés természetes velejárója, hanem komoly betegségek, például Alzheimer- vagy Parkinson-kór előjele is lehet. Az életmódunkkal ugyanakkor sokat tehetünk az agyunk frissen tartásáért. Ez alatt nemcsak a mozgásra és a társas kapcsolatok fontosságára gondolunk, hanem egy olyan káros szokás felhagyására, amely az általános egészségünkre gyakorolt negatív hatásai mellett a memóriánkra is kihat. Ez a rossz szokás nem más, mint a dohányzás. A füstölésről való lemondás jelentős mértékben segíthet lelassítani az emlékezőképesség romlását.

Ezért olyan káros a memóriára a dohányzás

A dohányzás többféleképpen is károsan hathat az agyműködésre, így a memóriára is.

  • Roncsolja az ereket, és ez alól az agyat ellátó hajszálerek sem kivételek.
  • Fokozza a gyulladásos folyamatokat, amelyek a kognitív hanyatlás katalizátorai lehetnek.

Egy több mint 9 ezer, 40–89 év közötti ember részvételével zajló kutatásban azt találták, hogy a dohányzásról leszokott személyek memóriaműködése látványosan jobb volt a cigizőkével szemben. A memóriavesztés üteme mintegy 20 százalékkal lassabb volt, a beszéd, szövegalkotás és szógyűjtés képességét tekintve pedig 50 százalékkal jobban teljesítettek a nem dohányzók. Mindebből az látszik, hogy nem csupán a tüdő vagy a szív egészségéért érdemes leszokni, hanem az agyunk jobb működőképessége érdekében is.

Dohányzásról való leszokás
A leszokás idősebb korban sem késő.
Fotó: EUStock

A leszokás hatása 50 év felett

Ha azon gondolkodsz, hogy leszoksz a dohányzásról, jó hírünk van: sosem késő. Egy kutatás szerint a középkorúaknál és idősebb korban is komoly pozitív változás várható a cigaretta letétele esetén. A The Lancet című folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok is lassabb kognitív hanyatlást tapasztalhatnak, akik később hagyják abba a dohányzást.

Így támogathatod az agyad egészségét leszokás után

Érdemes tudatosan az életed részévé tenni a következőket:

  1. Mozgás: rendszeres mozgással a vérkeringés fokozódik és új idegpályák aktiválódnak az agyban.
  2. Megfelelő minőségű alvás: ez a legfontosabb energiaforrás a memóriaműködés és koncentráció szempontjából.
  3. Új hobbik és tanulás: a rejtvényfejtés és nyelvtanulás hatékony módon edzi az agyat.
  4. Szociális kapcsolatok ápolása: nincs jobb agyserkentő, mint egy jó beszélgetés, közös nevetés.
  5. Egészséges táplálkozás: az antioxidánsok, jótékony zsírok és zöldségek fontos tápanyagai az agynak.

Csökken a demencia kialakulásának esélye

Szakértők nem állítják, hogy a dohányzásról való leszokással garantáltan elkerülhető a demencia, ugyanakkor a dohányzás elhagyása jelentősen csökkenti az esélyét annak, hogy az agy gyors lejtmenetbe kerüljön. A fentebb említett tanulmány eredményei szerint az agyi vérkeringés romlásának, a tartós gyulladásoknak és a sejtkárosodásoknak kevesebb eséllyel adunk teret, ha elhagyjuk a dohányzást.

