Rohamosan rontja a memóriád ez a rossz szokás

Egy bizonyos kor után mindenkinél előfordul olyan „rövidzárlat”, amikor elfelejti, hova tette a kulcsot, vagy hogy mit akart mondani. Ez önmagában még nem baj, a nagyobb probléma ott kezdődik, amikor a figyelemzavar, a memóriaromlás vagy a beszéd nehézsége mindennapossá válik.

A memóriaromlás nem feltétlenül az idős kor velejárója.

A memóriaromlás természetes folyamat?

Szakértők szerint a memóriaromlás nem az öregedés természetes velejárója, hanem komoly betegségek, például Alzheimer- vagy Parkinson-kór előjele is lehet. Az életmódunkkal ugyanakkor sokat tehetünk az agyunk frissen tartásáért. Ez alatt nemcsak a mozgásra és a társas kapcsolatok fontosságára gondolunk, hanem egy olyan káros szokás felhagyására, amely az általános egészségünkre gyakorolt negatív hatásai mellett a memóriánkra is kihat. Ez a rossz szokás nem más, mint a dohányzás. A füstölésről való lemondás jelentős mértékben segíthet lelassítani az emlékezőképesség romlását.

Ezért olyan káros a memóriára a dohányzás

A dohányzás többféleképpen is károsan hathat az agyműködésre, így a memóriára is.

Roncsolja az ereket, és ez alól az agyat ellátó hajszálerek sem kivételek.

Fokozza a gyulladásos folyamatokat, amelyek a kognitív hanyatlás katalizátorai lehetnek.

Egy több mint 9 ezer, 40–89 év közötti ember részvételével zajló kutatásban azt találták, hogy a dohányzásról leszokott személyek memóriaműködése látványosan jobb volt a cigizőkével szemben. A memóriavesztés üteme mintegy 20 százalékkal lassabb volt, a beszéd, szövegalkotás és szógyűjtés képességét tekintve pedig 50 százalékkal jobban teljesítettek a nem dohányzók. Mindebből az látszik, hogy nem csupán a tüdő vagy a szív egészségéért érdemes leszokni, hanem az agyunk jobb működőképessége érdekében is.

A leszokás idősebb korban sem késő.

A leszokás hatása 50 év felett

Ha azon gondolkodsz, hogy leszoksz a dohányzásról, jó hírünk van: sosem késő. Egy kutatás szerint a középkorúaknál és idősebb korban is komoly pozitív változás várható a cigaretta letétele esetén. A The Lancet című folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok is lassabb kognitív hanyatlást tapasztalhatnak, akik később hagyják abba a dohányzást.