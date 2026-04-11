A remegésen túl: amit feltétlenül tudnod kell a Parkinson-kórról

világnap
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 10:15
Parkinson-kórtünetekbetegség
Több millió embert érint világszerte, sokan mégsem tudják, milyen tényezők vezethetnek a gyógyíthatatlan betegséghez. Az első jelek szinte észrevehetetlenek, de a megfelelő kezeléssel lelassíthatók a Parkinson-kór tünetei. Íme, minden, amit tudnod kell, hogy időben léphess!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Április 11. a Parkinson-kór világnapja. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy megértsük az érintettek helyzetét az első tünetektől, egészen a kezelési lehetőségekig.

Parkinson-kórban szenvedő idős férfi és az ápolója.
Április 11. a Parkinson-kór világnapja: ezt kell tudnod a betegségről.
Fotó: Pixel-Shot
  • Április 11 a Parkinson-kór világnapja.
  • A betegség kialakulásának okai.
  • A Parkinson-kór tünetei.
  • A betegség lefolyása.
  • Kezelési lehetőségek.
  • Élet Parkinson-kórral.

Április 11: a Parkinson-kór világnapja

A Parkinson-kór világnapját 1997 óta minden évben április 11-én tartják. A dátum James Parkinson nevéhez fűződik. Az angol orvos, aki elsőként írta le a betegség jellegzetes tüneteit és lefolyását, megalapozva ezzel a későbbi kutatásokat, 1775-ben, ezen a napon született meg.

Mi a Parkinson-kór?

A Parkinson-kór egy lassú lefolyású, idegrendszeri betegség, amely elsősorban a mozgás szabályozását érinti. Kialakulásának hátterében az agy bizonyos területein bekövetkező idegsejtek pusztulása áll.

A mozgásért felelős központok sejtjei dopamint termelnek. A dopamin felelős azért, hogy mozdulataink összehangoltak és gördülékenyek legyenek. Amikor a dopamintermelő sejtek jelentős része károsodik, az idegsejtek közötti kommunikációban zavar támad. Ennek következményei a Prakinson-kór jellegzetes tünetei, mint a mozgás lelassulása, a remegés és az izommerevség.

A Parkinson-kór kialakulásának okai

A Parkinson-kór, vagyis a dopamintermelő sejtek károsodásának pontos oka nem ismert. A tudomány jelenlegi állása szerint genetikai és környezeti tényezők is állhatnak a betegség kialakulásának hátterében.

A betegek körülbelül tizedénél mutatható ki örökletes háttér, ami arra utal, hogy a genetika valamelyest növelheti a kockázatot, de nem jelenti azt, hogy a betegség biztosan kialakul.

Egyes kutatások szerint bizonyos környezeti hatások, például vegyi anyagok – növényvédő szerek vagy ipari toxinok – növelhetik a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát

Ezek a tényezők inkább kockázatnövelők, semmint közvetlen kiváltó okok!

A Parkinson-kór tünetei

Parkinzon-kóros beteg gyakorolja a motors képességeit rajzzal.
A Parkinson-kór ma a második leggyakoribb degeneratív idegrendszeri betegség a világon.
Fotó: Pixel-Shot

A Parkinson-kór tünetei általában fokozatosan, sokszor alig észrevehetően jelennek meg, kezdetben gyakran csak a test egyik oldalán (például az egyik kéz remegésével vagy a mozgás enyhe lelassulásával).

Motoros (mozgásos) tünetek:

  • remegés
  • lelassult mozgás
  • izommerevség
  • csoszogó járás
  • előrehajló testtartás
  • egyensúlyzavar

Nem motoros tünetek:

  • halk, monoton beszéd
  • maszkszerű arckifejezés
  • depresszió és szorongás
  • alvászavarok
  • memóriazavarok
  • nyelési nehézségek

A betegség lefolyása

A Parkinson-kór lefolyása egyénenként eltérő, de általában lassú romlás jellemzi. A korai szakaszban a tünetek enyhék, a betegek többsége még teljesen önellátó és sokszor a környezetük is csak később veszi észre a változásokat.

Az évek előrehaladtával azonban a mozgás egyre nehezebbé válik, a mindennapi tevékenységek több időt és energiát igényelnek. A diagnózist követő 5–10 éven belül már gyakoriak a jelentős egyensúlyzavarok.

Előrehaladott stádiumban a betegség nemcsak a mozgást, de a kommunikációt és a gondolkodást is érintheti. Ekkor jelenhetnek meg a memóriazavarok, a nyelési nehézségek és a fokozott fáradékonyság. A betegek egyre inkább segítségre szorulnak a mindennapi élet feladataiban.

A Parkinson-kór kezelése

Bár a Parkinson-kór jelenleg nem gyógyítható, a megfelelő kezelés jelentősen enyhítheti a tüneteket és lassíthatja a betegség előrehaladását. A kezelés alapja a gyógyszeres terápia, amely elsősorban a dopamin pótlására vagy hatásának fokozására épül. A gyógyszerek mellett egyes esetekben sebészeti megoldások is szóba jöhetnek.

Nem szabad megfeledkezni a kiegészítő terápiák szerepéről sem: a rendszeres mozgás, a gyógytorna és a beszédterápia mind hozzájárulhatnak az életminőség megőrzéséhez.

Élet Parkinson-kórral

II. János Pál pápa is Parkinson-kórban szenvedett.
A Parkinson-kór világszerte legalább hatmillió embert érint. Magyarországon a becslések szerint 18–20 ezer beteg él a diagnózissal. II. János Pál pápa is ebben a betegségben szenvedett. 
Fotó: Bettmann

A Parkinson-kór diagnózisa az érintettek és családtagjaik életébe is sok változást hoz. A mindennapi rutin átalakítása, a biztonságos környezet kialakítása és a rendszeres mozgás mind fontos szerepet játszanak abban, hogy a betegek minél tovább megőrizzék önállóságukat.

A testi tünetek mellett a lelki támogatás is nélkülözhetetlen, mivel a depresszió és a szorongás gyakori kísérőjelenségek, a pszichés segítség ugyanolyan fontos része a kezelésnek, mint a gyógyszeres terápia.

Több világszerte ismert személyiség is nyíltan beszélt érintettségéről. II. János Pál pápa életének utolsó éveiben a nyilvánosság előtt is megjelentek a betegség tünetei. Muhammad Ali, a legendás bokszoló hosszú éveken át élt együtt a betegséggel. Az amerikai színész, Michael J. Fox pedig nemcsak saját történetét osztotta meg a világgal, de egy alapítványt is létrehozott a kutatások támogatására. Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó is Parkinson-kórban szenvedett.

Az ő példájuk is hozzájárult ahhoz a törekvéshez, hogy a kutatók nagyobb figyelmet fordítsunk a Parkinson-kórral élők támogatására és a kutatások előmozdítására.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

A következő videóból megismerheted a betegség legkorábbi tüneteit:

Légy felkészült! Tudj meg többet a Parkinson-kórról:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu