A remegésen túl: amit feltétlenül tudnod kell a Parkinson-kórról

Április 11. a Parkinson-kór világnapja. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy megértsük az érintettek helyzetét az első tünetektől, egészen a kezelési lehetőségekig.

Április 11: a Parkinson-kór világnapja

A Parkinson-kór világnapját 1997 óta minden évben április 11-én tartják. A dátum James Parkinson nevéhez fűződik. Az angol orvos, aki elsőként írta le a betegség jellegzetes tüneteit és lefolyását, megalapozva ezzel a későbbi kutatásokat, 1775-ben, ezen a napon született meg.

Mi a Parkinson-kór?

A Parkinson-kór egy lassú lefolyású, idegrendszeri betegség, amely elsősorban a mozgás szabályozását érinti. Kialakulásának hátterében az agy bizonyos területein bekövetkező idegsejtek pusztulása áll.

A mozgásért felelős központok sejtjei dopamint termelnek. A dopamin felelős azért, hogy mozdulataink összehangoltak és gördülékenyek legyenek. Amikor a dopamintermelő sejtek jelentős része károsodik, az idegsejtek közötti kommunikációban zavar támad. Ennek következményei a Prakinson-kór jellegzetes tünetei, mint a mozgás lelassulása, a remegés és az izommerevség.

A Parkinson-kór kialakulásának okai

A Parkinson-kór, vagyis a dopamintermelő sejtek károsodásának pontos oka nem ismert. A tudomány jelenlegi állása szerint genetikai és környezeti tényezők is állhatnak a betegség kialakulásának hátterében.

A betegek körülbelül tizedénél mutatható ki örökletes háttér, ami arra utal, hogy a genetika valamelyest növelheti a kockázatot, de nem jelenti azt, hogy a betegség biztosan kialakul.

Egyes kutatások szerint bizonyos környezeti hatások, például vegyi anyagok – növényvédő szerek vagy ipari toxinok – növelhetik a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát.

Ezek a tényezők inkább kockázatnövelők, semmint közvetlen kiváltó okok!

A Parkinson-kór tünetei

A Parkinson-kór ma a második leggyakoribb degeneratív idegrendszeri betegség a világon.

A Parkinson-kór tünetei általában fokozatosan, sokszor alig észrevehetően jelennek meg, kezdetben gyakran csak a test egyik oldalán (például az egyik kéz remegésével vagy a mozgás enyhe lelassulásával).