A világ legnagyobb sztárja volt, de drogpokolba merült Lindsay Lohan: hol van most?

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől hosszú évek óta a kétezres évek elejének hollywoodi üdvöskéje, Lindsay Lohan?

Amikor Lindsay Lohan a csúcson volt

Már háromévesen szerződtette a neves Ford Models ügynökség, és gyerekszínészként a kilencvenes évek második felében tévénézők milliói láthatták amerikai szappanoperákban. Az igazi hírnevet és mozifilmes befutást A két Lotti című Erich Kästner ifjúsági regényből készült Apád-anyád idejöjjön hozta el számára 1998-ban. A felnőtt karrierje a kétezres évek közepén volt a csúcson olyan filmekkel, mint a Nem férek a bőrödbe, a Kicsi kocsi – Tele a tank és főleg a tinifilmek egyik alapvetésének számító Bajos csajok.

Mi mindent tudunk róla?

A 40. születésnapját néhány hét múlva ünneplő színésznő gazdag, de balhés családból származik. Mindkét szülője a Wall Street pénzügyi világában dolgozott, majd tésztatermékekre építettek üzleti birodalmat, ami a csúcson több tízmillió dollárt ért. Később viszont az apja üzleti csalások és erőszakos viselkedés miatt többször is került börtönbe, az anyja pedig akkora tartozásokat halmozott fel, hogy a házát is elárverezték. Lindsay Lohan mindhárom fiatalabb testvéréből színész vagy modell lett, és többek között az Apád-anyád idejöjjön! repülőtéri jelenetében is látható az édesanyja és két testvére háttérstatisztaként.

A színésznő magánélete legalább olyan viharosan alakult, mint a karrierje, és a kettő nem volt független egymástól. A hirtelen jött világhírt nehezen kezelte, és egy időben Hollywood egyik bulikirálynőjeként tartották számon, míg odáig nem jutott, hogy ki-be járkált a kórházakból és elvonókból a drog- és alkoholproblémái, meg az ezekből fakadó kimerültség miatt. Ráadásul a törvénnyel is meggyűlt néhányszor a baja, többször letartóztatták és elítélték, például ittas vezetésért és a próbaidőre bocsátás megsértéséért, egy alkalommal pedig egy 250 ezer dolláros nyaklánccal lépett le fizetés nélkül egy üzletből, amiért 120 nap elzárást kapott. A szerelmi élete ehhez mérhető mozgalmassággal zajlott, de az utóbbi években sikerült lenyugodnia. Néhány évnyi párkapcsolat után 2022-ben ment férjhez Bader Shammas kuvaiti illetőségű üzletemberhez, és 2023-ban megszületett a kislányuk is Dubaiban, ami jelenleg Lindsay Lohan első számú tartózkodási helye.

A Lindsay Lohan filmeknek vége? Hová lett a színésznő?