A világ legnagyobb sztárja volt, de drogpokolba merült Lindsay Lohan: hol van most?

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új részében utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől hosszú évek óta a kétezres évek elejének hollywoodi üdvöskéje, Lindsay Lohan?
Már háromévesen szerződtette a neves Ford Models ügynökség, és gyerekszínészként a kilencvenes évek második felében tévénézők milliói láthatták amerikai szappanoperákban. Az igazi hírnevet és mozifilmes befutást A két Lotti című Erich Kästner ifjúsági regényből készült Apád-anyád idejöjjön hozta el számára 1998-ban. A felnőtt karrierje a kétezres évek közepén volt a csúcson olyan filmekkel, mint a Nem férek a bőrödbe, a Kicsi kocsi – Tele a tank és főleg a tinifilmek egyik alapvetésének számító Bajos csajok.
Mi mindent tudunk róla?
A 40. születésnapját néhány hét múlva ünneplő színésznő gazdag, de balhés családból származik. Mindkét szülője a Wall Street pénzügyi világában dolgozott, majd tésztatermékekre építettek üzleti birodalmat, ami a csúcson több tízmillió dollárt ért. Később viszont az apja üzleti csalások és erőszakos viselkedés miatt többször is került börtönbe, az anyja pedig akkora tartozásokat halmozott fel, hogy a házát is elárverezték. Lindsay Lohan mindhárom fiatalabb testvéréből színész vagy modell lett, és többek között az Apád-anyád idejöjjön! repülőtéri jelenetében is látható az édesanyja és két testvére háttérstatisztaként.
A színésznő magánélete legalább olyan viharosan alakult, mint a karrierje, és a kettő nem volt független egymástól. A hirtelen jött világhírt nehezen kezelte, és egy időben Hollywood egyik bulikirálynőjeként tartották számon, míg odáig nem jutott, hogy ki-be járkált a kórházakból és elvonókból a drog- és alkoholproblémái, meg az ezekből fakadó kimerültség miatt. Ráadásul a törvénnyel is meggyűlt néhányszor a baja, többször letartóztatták és elítélték, például ittas vezetésért és a próbaidőre bocsátás megsértéséért, egy alkalommal pedig egy 250 ezer dolláros nyaklánccal lépett le fizetés nélkül egy üzletből, amiért 120 nap elzárást kapott. A szerelmi élete ehhez mérhető mozgalmassággal zajlott, de az utóbbi években sikerült lenyugodnia. Néhány évnyi párkapcsolat után 2022-ben ment férjhez Bader Shammas kuvaiti illetőségű üzletemberhez, és 2023-ban megszületett a kislányuk is Dubaiban, ami jelenleg Lindsay Lohan első számú tartózkodási helye.
A Lindsay Lohan filmeknek vége? Hová lett a színésznő?
Az életmódbeli és drogproblémái a kétezres évek második felére hatalmasodtak el, majd a következő évtizedben többször próbált meg visszatérni az élvonalba, még Oprah Winfrey támogatásával és egy saját életéről szóló doku-reality tévéműsorral is. Eközben üzleti vállalkozásokba is fogott, például saját ruhamárkákkal és görög turistaparadicsomokban nyitott szórakozóhelyekkel. Igazán azonban csak az utóbbi néhány évben sikerült újra sikeres színésznővé válnia. Ebben nagy szerepet játszott a 2022-es, netflixes Karácsonyi románc, aminek nézettségét látva a streamingszolgáltató hosszú távú szerződést is kötött vele. A tavalyi évben a Már megint nem férek a bőrödbe esetében így nem jelentett kockázatot már, hogy visszatérjen benne az eredeti gárda részeként Lohan is, és ezzel a filmmel is sikert aratott. Jelenleg Count My Lies című sorozatot forgatja, amiben Kit Harinton és Shailene Woodley mellett ő a harmadik a főszereplő.
