Hányszor érdemes újramelegíteni a maradékot, hogy ne kapjunk gyomorrontást? A szakértő megadja a választ

Az emberek hajlamosak matekozni a lejárati dátumokkal és az gondolják, hogy amire az volt ráírva, hogy 11-e, az 12-én ugyan olyan jó lesz. Az ételmaradékok esetében ezt hatványozott, hiszen már főzve is volt, szóval itt is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy még egy jó ideig eláll az a pörkölt a hűtőben a tejfölös dobozban, és ha újramelegítjük, akkor úgyis elpusztulnak a bacik. Sajnos, ez nem egészen így van, könnyen gyomorrontást kaphatunk.

Sajnos nincs az a mikrohullámú sütő, ami újramelegítésnél kinyírná az összes bacit, hogy elkerüljük a gyomorrontást

A melegítés nem indítja újra a romlási folyamat belső óráját.

A legnagyobb veszélyt a főzés és a lehűlés közötti időszak jelenti.

Bizonyos baktériumok elképesztő sebességgel szaporodnak a langyos ételben.

A hőálló toxinok ellen a legmodernebb mikróhullámú sütő is hatástalan marad.

A hűtőben tárolt ételeket három-négy nap után már ne együk meg.

A legtöbben azt hiszik, hogy nem baj, ha egy kicsit poshadt szaga van, hisz ha elég forróra melegítjük, a bacik elpusztulnak. Nos, a tudomány szerint ez az elmélet csak a fejünkben működik így.

Gyomorrontás: miért nem működik az újramelegítés a baktériumok ellen?

Elméletileg a baktériumok 74 Ceslius fok felett elpusztulnak, de hiába hevítjük a maradékot efölé, ha túl ellenálló a benne lévő ellenség. Igaz, az aktív baktériumok nagy részét elpusztítjuk, de ekkor is számolni kell olyan túlélő bajnokokkal, mint a rizsben rejtőző Bacillus cereus vagy a húsokban tanyázó Clostridium perfringens. Minden egyes újramikrózással csak újra és újra átküldjük az ételünket a veszélyzónán, így egyre több bacilussal és spórával fűszerezzük önkéntelenül az újramelegített ételünket.

A veszélyzóna, amiben újramelegítés során belekerül a baci a kajánkba

Ha az ételünk hőmérséklete 4 és 60 Celsius-fok közé esik, ideális terepet teremtünk a baktériumok szaporodásához.

„Ahogy a melegített étel hűl, a belekerülő baktériumok gyorsan szaporodni kezdenek – egyes baktériumok mindössze 20 perc alatt képesek szaporodni” – mondta Bill Sullivan PhD, az Indiana Egyetem Orvostudományi Karának Showalter mikrobiológiai és immunológiai professzora a SELF magazinnak.

Minél tovább marad az étel ebben a tartományban, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a hőálló toxinok és spórák már megtelepednek benne. Minél tovább hagyjuk kint a pulton a lábast, annál több olyan hőálló toxin és spóra kerül bele az ételbe, amikkel később már nem tudunk mit kezdeni. Szóval a kérdésre, hogy hányszor érdemes újramelegítenünk az ételt, az a válasz, hogy minél kevesebbszer.