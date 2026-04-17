Hányszor érdemes újramelegíteni a maradékot, hogy ne kapjunk gyomorrontást? A szakértő megadja a választ

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 08:35
Mindannyian ismerjük azt a megnyugtató érzést, amikor tele a hűtő maradékkal, és úgy érezzük, napokig meg van oldva az életünk. De vigyázzunk, mert a harmadik nap környékén ez a kényelem könnyen átcsaphat egy kiadós gyomorrontásba, ha nem figyelünk a jelekre. A probléma az újramelegítésben keresendő.
Pópity Balázs
Az emberek hajlamosak matekozni a lejárati dátumokkal és az gondolják, hogy amire az volt ráírva, hogy 11-e, az 12-én ugyan olyan jó lesz. Az ételmaradékok esetében ezt hatványozott, hiszen már főzve is volt, szóval itt is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy még egy jó ideig eláll az a pörkölt a hűtőben a tejfölös dobozban, és ha újramelegítjük, akkor úgyis elpusztulnak a bacik. Sajnos, ez nem egészen így van, könnyen gyomorrontást kaphatunk.

Újramelegített tészta a mikróban ha több napos, gyomorrontást okozhat.
Sajnos nincs az a mikrohullámú sütő, ami újramelegítésnél kinyírná az összes bacit, hogy elkerüljük a gyomorrontást
  • A melegítés nem indítja újra a romlási folyamat belső óráját.
  • A legnagyobb veszélyt a főzés és a lehűlés közötti időszak jelenti.
  • Bizonyos baktériumok elképesztő sebességgel szaporodnak a langyos ételben.
  • A hőálló toxinok ellen a legmodernebb mikróhullámú sütő is hatástalan marad.
  • A hűtőben tárolt ételeket három-négy nap után már ne együk meg.

A legtöbben azt hiszik, hogy nem baj, ha egy kicsit poshadt szaga van, hisz ha elég forróra melegítjük, a bacik elpusztulnak. Nos, a tudomány szerint ez az elmélet csak a fejünkben működik így. 

Gyomorrontás: miért nem működik az újramelegítés a baktériumok ellen?

Elméletileg a baktériumok 74 Ceslius fok felett elpusztulnak, de hiába hevítjük a maradékot efölé, ha túl ellenálló a benne lévő ellenség. Igaz, az aktív baktériumok nagy részét elpusztítjuk, de ekkor is számolni kell olyan túlélő bajnokokkal, mint a rizsben rejtőző Bacillus cereus vagy a húsokban tanyázó Clostridium perfringens. Minden egyes újramikrózással csak újra és újra átküldjük az ételünket a veszélyzónán, így egyre több bacilussal és spórával fűszerezzük önkéntelenül az újramelegített ételünket.

A veszélyzóna, amiben újramelegítés során belekerül a baci a kajánkba

Ha az ételünk hőmérséklete 4 és 60 Celsius-fok közé esik, ideális terepet teremtünk a baktériumok szaporodásához.

„Ahogy a melegített étel hűl, a belekerülő baktériumok gyorsan szaporodni kezdenek – egyes baktériumok mindössze 20 perc alatt képesek szaporodni” – mondta Bill Sullivan PhD, az Indiana Egyetem Orvostudományi Karának Showalter mikrobiológiai és immunológiai professzora a SELF magazinnak. 

Minél tovább marad az étel ebben a tartományban, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a hőálló toxinok és spórák már megtelepednek benne. Minél tovább hagyjuk kint a pulton a lábast, annál több olyan hőálló toxin és spóra kerül bele az ételbe, amikkel később már nem tudunk mit kezdeni. Szóval a kérdésre, hogy hányszor érdemes újramelegítenünk az ételt, az a válasz, hogy minél kevesebbszer.

Ne csak a szimatunkra hagyatkozzunk

Érdemes betartani néhány szabályt: az FDA (amerikai élelmiszerbiztonsági hivatal) álláspontja szerint a maradékokat ne tároljuk a hűtőben három-négy napnál tovább. Ha már több napos a maradék, inkább dobjuk ki. A legveszélyesebb kórokozók sokszor láthatatlanok és teljesen szagtalanok, ezért szagolgatni sem érdemes. Ha pedig menteni akarjuk a menthetőt, fagyasszunk le mindent időben, mielőtt kifutnánk a három napos határidőből!

A gyomorrontás tünetei

  • Hányinger
  • Hasfájás
  • Hányás
  • Hasmenés
  • Rossz közérzet
  • Étvágytalanság
  • Ritkábban hőemelkedés vagy láz

Itt egy video az újramelegítésről:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu