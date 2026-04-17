Hányszor érdemes újramelegíteni a maradékot, hogy ne kapjunk gyomorrontást? A szakértő megadja a választ

Az emberek hajlamosak matekozni a lejárati dátumokkal és az gondolják, hogy amire az volt ráírva, hogy 11-e, az 12-én ugyan olyan jó lesz. Az ételmaradékok esetében ezt hatványozott, hiszen már főzve is volt, szóval itt is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy még egy jó ideig eláll az a pörkölt a hűtőben a tejfölös dobozban, és ha újramelegítjük, akkor úgyis elpusztulnak a bacik. Sajnos, ez nem egészen így van, könnyen gyomorrontást kaphatunk.
A legtöbben azt hiszik, hogy nem baj, ha egy kicsit poshadt szaga van, hisz ha elég forróra melegítjük, a bacik elpusztulnak. Nos, a tudomány szerint ez az elmélet csak a fejünkben működik így.
Elméletileg a baktériumok 74 Ceslius fok felett elpusztulnak, de hiába hevítjük a maradékot efölé, ha túl ellenálló a benne lévő ellenség. Igaz, az aktív baktériumok nagy részét elpusztítjuk, de ekkor is számolni kell olyan túlélő bajnokokkal, mint a rizsben rejtőző Bacillus cereus vagy a húsokban tanyázó Clostridium perfringens. Minden egyes újramikrózással csak újra és újra átküldjük az ételünket a veszélyzónán, így egyre több bacilussal és spórával fűszerezzük önkéntelenül az újramelegített ételünket.
Ha az ételünk hőmérséklete 4 és 60 Celsius-fok közé esik, ideális terepet teremtünk a baktériumok szaporodásához.
„Ahogy a melegített étel hűl, a belekerülő baktériumok gyorsan szaporodni kezdenek – egyes baktériumok mindössze 20 perc alatt képesek szaporodni” – mondta Bill Sullivan PhD, az Indiana Egyetem Orvostudományi Karának Showalter mikrobiológiai és immunológiai professzora a SELF magazinnak.
Minél tovább marad az étel ebben a tartományban, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a hőálló toxinok és spórák már megtelepednek benne. Minél tovább hagyjuk kint a pulton a lábast, annál több olyan hőálló toxin és spóra kerül bele az ételbe, amikkel később már nem tudunk mit kezdeni. Szóval a kérdésre, hogy hányszor érdemes újramelegítenünk az ételt, az a válasz, hogy minél kevesebbszer.
Érdemes betartani néhány szabályt: az FDA (amerikai élelmiszerbiztonsági hivatal) álláspontja szerint a maradékokat ne tároljuk a hűtőben három-négy napnál tovább. Ha már több napos a maradék, inkább dobjuk ki. A legveszélyesebb kórokozók sokszor láthatatlanok és teljesen szagtalanok, ezért szagolgatni sem érdemes. Ha pedig menteni akarjuk a menthetőt, fagyasszunk le mindent időben, mielőtt kifutnánk a három napos határidőből!
