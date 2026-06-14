Keverd bátran a stílusokat: ezek az idei nyár legmenőbb kombinációi!

Maszkulin és nőies

Egy lenge anyagú kombinéruhánál nincs is nőiesebb, és még jobban érvényesül a kifinomultsága, ha egy férfias szabású darabbal, például egy oversize zakóval viseljük. Egy nyakra kötött kendő és egy mokaszin pedig csak fokozza a maszkulin hatást.

Termékek:

Túlméretezett dupla mellrészű blézer H&M, 21 495 Ft

Fényes kombinéruha Zara, 20 995 Ft

Mokaszin Jenny/CCC, 11 995 Ft

Láncmintás kendő Mango, 4295 Ft

Táska Parfois, 10 995 Ft

Kalap Medicine/answear.hu, 7490 Ft

Bájos és rockos

Odáig vagyunk a romantikus holmikért, például a fodros vagy csipkés megoldásokért? Dobjuk fel szegecses darabokkal, például egy övvel vagy egy rockos felsővel. A kontrasztok játéka igazán vagány megjelenést kölcsönöz.

Termékek:

Aszimetrikus szoknya fodrokkal Reserved, 12 995 Ft

Szegecses műbőr öv Bershka, 4295 Ft

Hálós balerina szegecsekkel Stradivarius, 14 995 Ft

Szegecses top Reserved, 4995 Ft

Virágos fülbevaló Stradivarius, 3595 Ft

Táska Mohito, 11 995 Ft

Farmer ingkabát Stradivarius, 14 995 Ft

Retró és modern

Idén extrán népszerű a retró stílus, például a pöttyös vagy kockás darabok, a geometriai minták igazi telitalálatnak számítanak. Ha fényes textúrákkal, például szaténnal vagy metálos anyagokkal, esetleg flitterekkel kombináljuk, akkor nagyon modern hatást adnak.

Termékek:

Halternyakú fényes felső Zara, 8995 Ft

Nadrág Reserved, 13 995 Ft

Magassarkú szandál Deichmann, 13 990 Ft

Pöttyös karkötő szettben Stradivarius, 5595 Ft

Macskaszem napszemüveg Parfois, 4995 Ft

Blézer Mohito, 19 995 Ft

Bohém és minimalista

Egy letisztult szabásvonalú, elegáns nadrág vagy szoknya azonnal életre kel, ha mintás felsőrészekkel párosítjuk. A bohém hatású kiegészítőkkel, például egy láncos övvel, rojtos táskával pedig az egyik kedvenc nyári szettünk lesz.

Termékek:

Peplumos blúz H&M, 8495 Ft

Sort F&F, 12 490 Ft

Fém öv lemezekkel Stradivarius, 4295 Ft

Rojtos táska Parfois, 13 995 Ft

Fülbevaló Parfois, 3295 Ft

Rojtos papucs kövekkel Deichmann, 7990 Ft

Sportos és rusztikus

Legszívesebben laza és sportos holmikat viselünk? A rusztikus hatású darabok segítenek nőiesebbre hangolni. Például egy azsúrozott vagy csipkés textúra, esetleg egy fodros maxiszoknya telitalálat!

Termékek:

Csíkos pólóing Zara, 9995 Ft

Azsúrozott midiszoknya Sinsay, 5595 Ft

Kombinált kosártáska Stradivarius, 10 995 Ft

Szatén sportcipő Stradivarius, 10 995 Ft

Napszemüveg Reserved, 7595 Ft

Baseballsapka &Other Stories/H&M, 9000 Ft

(Fanny)