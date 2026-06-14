Keverd bátran a stílusokat: ezek az idei nyár legmenőbb kombinációi!

Egy lenge anyagú kombinéruhánál nincs is nőiesebb, és még jobban érvényesül a kifinomultsága, ha egy férfias szabású darabbal, például egy oversize zakóval viseljük. Egy nyakra kötött kendő és egy mokaszin pedig csak fokozza a maszkulin hatást.
Termékek:
Túlméretezett dupla mellrészű blézer H&M, 21 495 Ft
Fényes kombinéruha Zara, 20 995 Ft
Mokaszin Jenny/CCC, 11 995 Ft
Láncmintás kendő Mango, 4295 Ft
Táska Parfois, 10 995 Ft
Kalap Medicine/answear.hu, 7490 Ft
Odáig vagyunk a romantikus holmikért, például a fodros vagy csipkés megoldásokért? Dobjuk fel szegecses darabokkal, például egy övvel vagy egy rockos felsővel. A kontrasztok játéka igazán vagány megjelenést kölcsönöz.
Termékek:
Aszimetrikus szoknya fodrokkal Reserved, 12 995 Ft
Szegecses műbőr öv Bershka, 4295 Ft
Hálós balerina szegecsekkel Stradivarius, 14 995 Ft
Szegecses top Reserved, 4995 Ft
Virágos fülbevaló Stradivarius, 3595 Ft
Táska Mohito, 11 995 Ft
Farmer ingkabát Stradivarius, 14 995 Ft
Idén extrán népszerű a retró stílus, például a pöttyös vagy kockás darabok, a geometriai minták igazi telitalálatnak számítanak. Ha fényes textúrákkal, például szaténnal vagy metálos anyagokkal, esetleg flitterekkel kombináljuk, akkor nagyon modern hatást adnak.
Termékek:
Halternyakú fényes felső Zara, 8995 Ft
Nadrág Reserved, 13 995 Ft
Magassarkú szandál Deichmann, 13 990 Ft
Pöttyös karkötő szettben Stradivarius, 5595 Ft
Macskaszem napszemüveg Parfois, 4995 Ft
Blézer Mohito, 19 995 Ft
Egy letisztult szabásvonalú, elegáns nadrág vagy szoknya azonnal életre kel, ha mintás felsőrészekkel párosítjuk. A bohém hatású kiegészítőkkel, például egy láncos övvel, rojtos táskával pedig az egyik kedvenc nyári szettünk lesz.
Termékek:
Peplumos blúz H&M, 8495 Ft
Sort F&F, 12 490 Ft
Fém öv lemezekkel Stradivarius, 4295 Ft
Rojtos táska Parfois, 13 995 Ft
Fülbevaló Parfois, 3295 Ft
Rojtos papucs kövekkel Deichmann, 7990 Ft
Legszívesebben laza és sportos holmikat viselünk? A rusztikus hatású darabok segítenek nőiesebbre hangolni. Például egy azsúrozott vagy csipkés textúra, esetleg egy fodros maxiszoknya telitalálat!
Termékek:
Csíkos pólóing Zara, 9995 Ft
Azsúrozott midiszoknya Sinsay, 5595 Ft
Kombinált kosártáska Stradivarius, 10 995 Ft
Szatén sportcipő Stradivarius, 10 995 Ft
Napszemüveg Reserved, 7595 Ft
Baseballsapka &Other Stories/H&M, 9000 Ft
(Fanny)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.