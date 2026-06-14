Milliókat követel munkahelye a rákos apától – pedig ők azok, akik hibáztak

Jack Parker számára a rákdiagnózis önmagában is hatalmas megpróbáltatást jelentett, de a betegséggel járó fizikai és lelki terhek mellett most súlyos anyagi gondokkal is szembe kell néznie, miközben apaként is helyt áll.
A 32 éves, plymouthi férfi azt állítja, hogy korábbi munkaadója tévedésből tovább fizette a bérét a kemoterápiás kezelések idején, majd később közölték vele: a pénzt vissza kell fizetnie. A követelt összeg 4500 font, ami több mint 2 millió forintnak felel meg.
Jack december 12-én kapta meg a diagnózist, miután két hónapon át erős fájdalmakkal küzdött. Végül gyomor-B-sejtes non-Hodgkin limfómát állapítottak meg nála egy gyomorfekély kivizsgálása során. A betegség kezdeti időszakában munkáltatója lehetővé tette számára, hogy otthonról dolgozzon. Jack elmondása szerint ekkor még nem ismerte a vállalat betegszabadságra vonatkozó szabályait, mivel mindössze fél éve dolgozott a cégnél, és erről nem kapott tájékoztatást.
Őszintén szólva a pénz volt az utolsó dolog, ami foglalkoztatott
– mondta.
Januárban, februárban és márciusban továbbra is megkapta a fizetését. Áprilisban azonban váratlanul már csak a törvényben előírt betegségi juttatás érkezett a számlájára. Ekkor felhívta a főnökét, aki közölte vele, hogy a HR-részleg nem tudott arról, hogy betegállományban van, ezért tévedésből tovább utalták számára a munkabért. A férfi szerint azt is elmondták neki, hogy az eredetileg visszakövetelt összeg meghaladta volna a 6000 fontot, de a vezetőség ezt végül 4500 fontra csökkentette. Miután részmunkaidőben visszatért dolgozni, ismét próbaidőre helyezték. A munkával, a pénzügyi helyzettel és a gyógyulással járó nyomás végül akkora terhet jelentett számára, hogy felmondott.
Jelenleg nincs munkája, két kisgyermeket nevel, miközben továbbra is intenzív kemoterápiás kezeléseken vesz részt.
Szerintem sokan nem is értik, mekkora fizikai és érzelmi megterhelést jelent a kemoterápia, és milyen nehéz egy ilyen súlyos betegség után visszatérni a munkába
– mondta.
Hozzátette, hogy a pénzügyi bizonytalanság tovább nehezíti a helyzetét.
Nem tudom, hogy legyőztem-e a rákot. Minden este úgy fekszem le, hogy azért imádkozom, ne kelljen itt hagynom a gyermekeimet. Most pedig még a pénzügyi stresszel is meg kell küzdenem.
Jack nem kártérítést szeretne, csupán azt, hogy töröljék a tartozását és szabadon beszélhessen a rákbetegséggel kapcsolatos tapasztalatairól, derül ki a Mirror cikkéből.
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