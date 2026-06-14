Mint ismeretes, június 13-án, szombaton megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát. Az eseményen mások mellett arról is döntöttek, hogy ki legyen a Fidesz elnöke, a feladatra pedig ezúttal is Orbán Viktort tartották a legalkalmasabbnak.

Orbán Viktor

Fotó: Magyar Nemzet

Orbán Viktor: Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz

A volt kormányfő tisztújítón beszédet is mondott, melyen többek között a tiszás rágalompolitikára is kitért, amelyről most egy rövid videót is közzétett a közösségi oldalán.

Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.