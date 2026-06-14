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Orbán Viktor: Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fidesz Kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 11:35
Tisza PártvideóOrbán Viktor
Orbán Viktor üzent a Tisza Pártnak.
Bors
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Mint ismeretes, június 13-án, szombaton megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát. Az eseményen mások mellett arról is döntöttek, hogy ki legyen a Fidesz elnöke, a feladatra pedig ezúttal is Orbán Viktort tartották a legalkalmasabbnak. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Magyar Nemzet

Orbán Viktor: Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz 

A volt kormányfő tisztújítón beszédet is mondott, melyen többek között a tiszás rágalompolitikára is kitért, amelyről most egy rövid videót is közzétett a közösségi oldalán. 

Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz

- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor. 

 

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