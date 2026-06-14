Orbán Viktor: Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz 

Mint ismeretes, június 13-án, szombaton megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát. Az eseményen mások mellett arról is döntöttek, hogy ki legyen a Fidesz elnöke, a feladatra pedig ezúttal is Orbán Viktort tartották a legalkalmasabbnak.
A volt kormányfő tisztújítón beszédet is mondott, melyen többek között a tiszás rágalompolitikára is kitért, amelyről most egy rövid videót is közzétett a közösségi oldalán.
Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz
- írta Facebook-oldalán megosztott videójához Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.