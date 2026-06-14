Forró pillanat: Szécsi Debóra a teniszpályán villantott, majdnem kiesett a melle a falatnyi felsőből!

Nincs nyári forró hangulat nélkül, de Szécsi Debóra gondoskodott arról, hogy a követőinek a lélegzete is elálljon. Cooky kétgyermekes, csodaszép párja imádja a sportokat, legújabb fotóján pedig a teniszpályáról jelentkezett be. Ám a fókusz ezúttal egyértelműen nem a fonákokon vagy a szervákon volt, hanem Debóra elképesztően szexi szerelésén.

Szécsi Debóra elképesztően szexi szettben lépett pályára, a merész felső alig bírta tartani a bájait Fotó: Végh István

Szécsi Debóra alaposan megemelte a pulzust a teniszpályán

Debóra egy babakék, ultra-mini sportfelsőt és hozzá passzoló feszülős shortot választott a játékhoz, a merész darab azonban alig bízott valamit a képzeletre. A lenyűgöző formában lévő anyuka mellei majdnem teljesen kibújtak a falatnyi textil alól. A rádiós műsorvezető büszkén, szívecskékkel kommentálta kedvese dögös fotóját.