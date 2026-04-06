Az orvosok szerint ez a világ legveszélyesebb étele – az emberek többsége mégis mindennap fogyasztja

Amikor egészségtelen ételekre gondolunk, általában a gyorsételek vagy az édességek jutnak eszünkbe - egy orvos azonban most elmondta, szerinte mi a világ legveszélyesebb étele. Egyáltalán nem az, amire sokan tippelnének!
Dr. Eric Berg amerikai orvos és egészségnevelő a TikTokon ismertette azokat az okokat, amelyek miatt egy egyszerű reggeli is káros lehet a szervezetre. Az orvos „cukorbombának” és „hatalmas fruktóztúlterhelésnek” nevezte a gabonapehely és egy pohár narancslé kombinációját - ami sokaknál kedvelt, ráadásul kifejezetten egészségesnek hitt kora reggeli menü.
Tanulmányok szerint például a briteknél a gabonapehely az egyik legnépszerűbb reggeli választás.
Bár a gabonapelyhek között számos egészségesebb opció is létezik - például a magas rosttartalmú, teljes kiőrlésű változatok -, a legnépszerűbbek mégis az erősen feldolgozott és sok cukrot tartalmazó verziók.
Ez a tökéletes példája az ultra-feldolgozott élelmiszereknek. Olyan összetevőkből állnak, amelyeket annyira megváltoztattak, hogy már nem hasonlítanak az eredeti formájukra
- mondta a szakember.
Hozzátette, hogy a magas feldolgozottságú és cukros gabonafélék rendszeres fogyasztása károsíthatja a májat, ami idővel akár zsírmáj kialakulásához is vezethet.
Ha gabonapelyhet eszel, mindig olvasd el az összetevők listáját, és kezeld fenntartásokkal az egészségre vonatkozó állításokat! A legjobb választás a magas rosttartalmú és alacsony cukortartalmú változatok
- tanácsolta.
A narancsléről azt is elmondta, hogy nem olyan egészséges, mint egy egész narancs elfogyasztása, különösen a hozzáadott cukor miatt. Egészségesebb alternatíva lehet, ha otthon, frissen facsarod ki a narancslevet, mivel így elkerülheted a bolti változatban gyakran megtalálható hozzáadott cukrokat és tartósítószereket. (LadBible)
