Az orvosok szerint ez a világ legveszélyesebb étele – az emberek többsége mégis mindennap fogyasztja

Amikor egészségtelen ételekre gondolunk, általában a gyorsételek vagy az édességek jutnak eszünkbe - egy orvos azonban most elmondta, szerinte mi a világ legveszélyesebb étele. Egyáltalán nem az, amire sokan tippelnének!

Dr. Eric Berg amerikai orvos és egészségnevelő a TikTokon ismertette azokat az okokat, amelyek miatt egy egyszerű reggeli is káros lehet a szervezetre. Az orvos „cukorbombának” és „hatalmas fruktóztúlterhelésnek” nevezte a gabonapehely és egy pohár narancslé kombinációját - ami sokaknál kedvelt, ráadásul kifejezetten egészségesnek hitt kora reggeli menü.

Miért nevezik az egyik legveszélyesebb ételnek?

Tanulmányok szerint például a briteknél a gabonapehely az egyik legnépszerűbb reggeli választás.

Bár a gabonapelyhek között számos egészségesebb opció is létezik - például a magas rosttartalmú, teljes kiőrlésű változatok -, a legnépszerűbbek mégis az erősen feldolgozott és sok cukrot tartalmazó verziók.

Ez a tökéletes példája az ultra-feldolgozott élelmiszereknek. Olyan összetevőkből állnak, amelyeket annyira megváltoztattak, hogy már nem hasonlítanak az eredeti formájukra

- mondta a szakember.

Hozzátette, hogy a magas feldolgozottságú és cukros gabonafélék rendszeres fogyasztása károsíthatja a májat, ami idővel akár zsírmáj kialakulásához is vezethet.

Ha gabonapelyhet eszel, mindig olvasd el az összetevők listáját, és kezeld fenntartásokkal az egészségre vonatkozó állításokat! A legjobb választás a magas rosttartalmú és alacsony cukortartalmú változatok

- tanácsolta.

A narancsléről azt is elmondta, hogy nem olyan egészséges, mint egy egész narancs elfogyasztása, különösen a hozzáadott cukor miatt. Egészségesebb alternatíva lehet, ha otthon, frissen facsarod ki a narancslevet, mivel így elkerülheted a bolti változatban gyakran megtalálható hozzáadott cukrokat és tartósítószereket. (LadBible)