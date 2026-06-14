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Most kaptuk: lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 11:11
vendéglátóhelytűzoltók
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Több gázpalackot is kihoztak a Rákóczi utcai épületből.
N.T.
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Kigyulladt egy vendéglátóhely tetőszerkezete Ásványráróm, a Rákóczi utcában

Lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók
Lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók 
Fotó: unsplash.com

Lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók 

A győri, lébényi és mosonmagyaróvári hivatásos, valamint a hédervári és ásványrárói önkéntes tűzoltók megbontották a tetőszerkezetet, jelenleg hat vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A rajok hét darab gázpalackot is kihoztak az épületből - írja a katasztrófavédelem

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