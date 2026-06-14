Most kaptuk: lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók

Kigyulladt egy vendéglátóhely tetőszerkezete Ásványráróm, a Rákóczi utcában.
A győri, lébényi és mosonmagyaróvári hivatásos, valamint a hédervári és ásványrárói önkéntes tűzoltók megbontották a tetőszerkezetet, jelenleg hat vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A rajok hét darab gázpalackot is kihoztak az épületből - írja a katasztrófavédelem.
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