Most kaptuk: lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók

Kigyulladt egy vendéglátóhely tetőszerkezete Ásványráróm, a Rákóczi utcában.

Lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók

Fotó: unsplash.com

Lángokban áll egy vendéglátóhely a Rákóczi utcában, ellepték a helyszínt a tűzoltók

A győri, lébényi és mosonmagyaróvári hivatásos, valamint a hédervári és ásványrárói önkéntes tűzoltók megbontották a tetőszerkezetet, jelenleg hat vízsugárral dolgoznak a lángok megfékezésén. A rajok hét darab gázpalackot is kihoztak az épületből - írja a katasztrófavédelem.