Ne hidd, hogy megúsztad: az allergia akár 50 felett is beüthet

Az allergia nem csak gyerekkorban jelenhet meg, később is kialakulhat.

50 felett is kialakulhat allergia, hogy új tünetek jelennek meg pollenre, porra vagy egyes ételekre.

A pontos kiváltó okot allergiavizsgálattal érdemes tisztázni.

Azt gondoljuk, ha valaki a negyvenes-ötvenes éveire megúszta allergia nélkül, az már biztonságban van, és a szervezete végleg megtanulta, mi barát és mi ellenség. A valóság azonban az, hogy az immunrendszerünk egy dinamikus, folyamatosan alakuló rendszer, amely az életkor előrehaladtával képes váratlan fordulatokat produkálni – olykor sajnos a legrosszabb irányba.

Az allergia 50 felett is megjelenhet

Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Allergia 50 felett: miért változhat meg a szervezet reakciója?

Ahogy az ízületeink vagy a bőrünk rugalmassága változik a korral, úgy az immunrendszerünk is átesik egyfajta öregedési folyamaton. Egyrészt az immunrendszer bizonyos védekező funkciói valóban kopni kezdenek, így a szervezet kevésbé hatékonyan és lassabban küzd meg a külső kórokozókkal, vírusokkal. Másrészt viszont a rendszer kiszámíthatatlanná válik. Olyan anyagokat is ellenségnek kezd érzékelni, amelyeket korábban évtizedekig tökéletesen tolerált. Ez a téves riasztás áll a felnőttkori allergia kialakulásának hátterében: a szervezet egyszer csak úgy dönt, hogy a parlagfű pollene vagy a mogyoró fehérjéje fenyegetést jelent, és gyulladásos válaszreakcióval – orrfolyással, viszketéssel, ödémával – válaszol.

A felnőttkori allergia okai

Gyakran megesik, hogy valaki 50 évesen, minden előzmény nélkül válik allergiássá. Ilyenkor általában több tényező szerencsétlen együttállása okozza a tüneteket.

1. Környezetváltozás

Az emberi szervezet hozzászokik a saját mikrokörnyezetéhez. Költözés egy másik városba, vagy akár csak egy új munkahelyi környezet, ahol más a szellőztető rendszer, teljesen új allergénterhelést jelenthet. Olyan pollenek, gombaspórák vagy ipari szennyeződések érhetik a nyálkahártyát, amelyekkel korábban soha nem találkozott, és ez a hirtelen változás sokkhatásként éri az immunrendszert.

2. Betelt pohár effektus

Előfordul, hogy az allergia hosszú évek, sőt évtizedek alatt alakul ki. Az immunrendszer egy darabig tolerálja például a házi kedvenc szőrét vagy a munkahelyi port, de végül elér egy kritikus tömeget, egy láthatatlan küszöböt, ahol a pohár betelik. Ilyenkor a szervezet váratlanul besokall, és onnantól kezdve hevesen védekezni kezd.