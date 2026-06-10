Ez már nem Playboy-villa: Hugh Hefner özvegye eladja hollywoodi luxusotthonát, ennyiért lehet megvenni tőle

Új fejezet kezdődik Crystal Hefner életében. A Playboy alapítójának, Hugh Hefnernek az özvegye úgy döntött, megválik hollywoodi luxusingatlanától. Az eladás hátterében azonban nem csupán anyagi megfontolások állnak, hanem az életében bekövetkezett jelentős változások is.

Hugh Hefner özvegye, Crystal 3,5 millió dollárért akarja eladni hollywoodi luxusingatlanát

Fotó: MEGA / Northfoto

Crystal Hefner luxusotthona eladóvá vált

luxusotthona eladóvá vált Hugh Hefner özvegye 3,5 millió dollárért, vagyis körülbelül 1 milliárd forintért hirdette meg a mediterrán stílusú házát

özvegye 3,5 millió dollárért, vagyis körülbelül 1 milliárd forintért hirdette meg a mediterrán stílusú házát A döntést azután hozta meg, hogy feleségül ment egy hawaii üzletemberhez, James Wardhoz.

Hugh Hefner özvegye eladja hollywoodi luxusotthonát

Crystal Hefner végleg lezárja múltját. Hugh Hefner özvegye 3,5 millió dollárért, vagyis körülbelül 1 milliárd forintért hirdette meg Hollywood Hills-ben található otthonát. A villa egy elszigetelt telken helyezkedik el, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik Los Angeles-re. A mediterrán stílusú ingatlan három hálószobával és három fürdőszobával rendelkezik, miközben a környéken ritkaságnak számító nyugalmat és privát környezetet kínál. A ház érdekessége pedig, hogy pár lépésre található a híres Playboy-villától, amelynek felújítása nemrégiben zárult le, miután 2016-ban 100 millió dollárért, vagyis körülbelül 31 milliárd forintért eladták egy görög milliárdosnak.

Crystal Hefner új életet kezdett egy másik férfi oldalán

A luxusingatlan eladása egybeesik Crystal Hefner életében végbemenő jelentős változásokkal. Hugh Hefner özvegye ugyanis nemrégiben feleségül ment James Ward hawaii üzletemberhez, akivel már évek óta alkot egy párt. Az egykori modell az elmúlt években tudatosan igyekezett maga mögött hagyni múltját, a ház értékesítésével pedig végleg le akarja zárni életének azt a szakaszát, amely a Playboy-birodalomhoz kötötte őt.

Crystal Hefner önéletrajzi könyvében részletesen beszámolt a Playboy-villa sötét titkairól

Fotó: Richard Milnes / MEGA / Northfoto

Hugh Hefner özvegye könyvében mindent kitálalt

Hugh Hefner halála után Crystal-nak sok időre volt szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a veszteséget, és újra megtalálja önmagát a legendás Playboy-alapító árnyékán kívül. Az özvegy azóta több alkalommal is beszélt arról, hogy a Playboy-villában töltött évek sokkal összetettebbek voltak annál, mint amit a külvilág érzékelt. 2024-ben Crystal Hefner önéletrajzi könyvében pedig részletesen mesélt azokról a tapasztalatokról és nehézségekről, amelyekkel a Playboy-korszak alatt szembesült. Továbbá arról, hogy milyen hosszú önismereti folyamat vezetett oda, hogy új irányt adjon az életének, és elszakadjon múltjától.