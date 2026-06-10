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Ritka rák támadta meg az X-Men-filmek sztárját: eleinte el akarta titkolni a betegségét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors X-Men
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 21:35
rákdiagnózisemlőrák
Rajongóit, támogatóit is magával viszi a színész az útra, mely során legyőzi a kegyetlen kórt.
CJA
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Tyler Mane, a színész, aki Victor Creedet alakította a legendás 2000-es X-Men – A Kívülállók filmben, valamint visszatért karakteréhez a nagysikerű Deadpool & Rozsomákban is, elárulta: ritka mellrákkal küzd.

Rákkal küzd az X-Men sztárja
Rákkal küzd az X-Men sztárja
(Fotó: AFP)

Dokumentálni akarja rákkal vívott küzdelmét az X-Men sztárja

 

Igen. Mellrákom van. És igen, ez nagyon ritka

– jelentette ki egy Instagram‑videóban.

Mane a '90‑es években profi birkózóként dolgozott a WCW-ben. Egy csapatban birkózott Kevin Nash-sel, aki később négyszeres  WCW‑világbajnok lett, míg Mane 1996-ban vonult vissza a birkózástól, és a színészetnek szentelte magát.

Videójában elárulta: 750 férfiból mindössze egynél diagnosztizálnak mellrákot élete során, ami az összes mellrákos esetnek csupán 1%-át teszi ki. A színész a kemoterápiás kezelése első napján vette fel első videóját. Elmondta, hogy a férfiaknál előforduló mellrákról ritkán esik szó, ezért gyakran későn fedezik fel, ami rosszabb kimenetellel jár. Hozzátette: eleinte titokban akarta tartani állapotát, de később megváltozott a véleménye.

Rájöttem, hogy a férfiaknál nagyobb valószínűséggel diagnosztizálják a betegséget előrehaladott stádiumban, mert nem beszélnek róla, és nem keresik.

Mane könnyes szemmel tett közzé egy újabb bejegyzést a kemoterápia második napján, amelyben megköszönte az emberek támogatását - írja a LadBible.

Nagyon köszönöm mindenkinek a sok szeretetet. Nagyon hálás vagyok. Köszönöm, hogy eljöttetek erre az útra. Fel kell hívnunk a figyelmet rá. A rák szörnyű, de ha elég gyorsan észreveszed, megnyerheted ezt a csatát.

 

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