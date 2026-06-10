Ritka rák támadta meg az X-Men-filmek sztárját: eleinte el akarta titkolni a betegségét

Tyler Mane, a színész, aki Victor Creedet alakította a legendás 2000-es X-Men – A Kívülállók filmben, valamint visszatért karakteréhez a nagysikerű Deadpool & Rozsomákban is, elárulta: ritka mellrákkal küzd.

Rákkal küzd az X-Men sztárja

(Fotó: AFP)

Dokumentálni akarja rákkal vívott küzdelmét az X-Men sztárja

Igen. Mellrákom van. És igen, ez nagyon ritka

– jelentette ki egy Instagram‑videóban.

Mane a '90‑es években profi birkózóként dolgozott a WCW-ben. Egy csapatban birkózott Kevin Nash-sel, aki később négyszeres WCW‑világbajnok lett, míg Mane 1996-ban vonult vissza a birkózástól, és a színészetnek szentelte magát.

Videójában elárulta: 750 férfiból mindössze egynél diagnosztizálnak mellrákot élete során, ami az összes mellrákos esetnek csupán 1%-át teszi ki. A színész a kemoterápiás kezelése első napján vette fel első videóját. Elmondta, hogy a férfiaknál előforduló mellrákról ritkán esik szó, ezért gyakran későn fedezik fel, ami rosszabb kimenetellel jár. Hozzátette: eleinte titokban akarta tartani állapotát, de később megváltozott a véleménye.

Rájöttem, hogy a férfiaknál nagyobb valószínűséggel diagnosztizálják a betegséget előrehaladott stádiumban, mert nem beszélnek róla, és nem keresik.

Mane könnyes szemmel tett közzé egy újabb bejegyzést a kemoterápia második napján, amelyben megköszönte az emberek támogatását - írja a LadBible.