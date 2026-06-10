Évekkel a válás után kitálalt Piquéről Shakira: "Az élet szörnyű, de érdemes élni..."

Shakira elárulta, milyen mélyen érintette a Gerard Piquével való szakítása, és hogyan vált a zene a megmentőjévé. A nemzetközi szupersztár és a korábbi Barcelona-focista 2022-ben, egy évtizednyi kapcsolat után szakítottak.

Megszólalt Piquével való kapcsolatáról Shakira

Fotó: Charles Wenzelberg/New York Post / MEGA / Northfoto

Shakira így beszélt volt kapcsolatáról

A párnak két fia született, Milan és Sasha. A pár azt követően ment szét, hogy Piqué hűtlenségéről számos pletyka látott napvilágot. A kolumbiai énekesnő most elárulta: a zene segített neki feldolgozni a történteket.

Tiszta katarzis volt. Nagyon fontos volt, hogy írjak arról, amin keresztülmentem, és ne kelljen cenzúráznom.

A slágerlisták élére törő utolsó kislemeze világszerte szenzációvá vált, sok rajongó pedig úgy értelmezte a dalszöveget, mint közvetlen reakciót a szakításra.

Shakira állítólag úgy jött rá Piqué viszonyára, hogy észrevette: otthon elfogyott egy üveg lekvár, pedig rajta kívül senki sem szerette. Shakira később határozottan cáfolta a történetet.

A nehéz időszakra visszatekintve az énekesnő azt mondta, a megpróbáltatások fontos leckét tanítottak neki az erőről.

Az élet szörnyű, de érdemes élni, mert a barátok ott vannak melletted.

Shakira nemrég arról is beszélt, mennyire fontos számára a világbajnokság, miután ő énekelte a 2010-es szezon hivatalos himnuszát, a Waka Wakát. Ezen a bajnokságon találkozott először Piquével, akihez később feleségül ment.

Ez a dal elvitt a világbajnokságra, a világbajnokság pedig hatalmas hatással volt az életemre - megszülettek a gyermekeim, és ez a legjobb dolog, ami valaha történt velem

- jelentette ki.

Az idei verseny himnuszáról, a Dai Dai-ról elmondta, hogy érzelmes szám, és üzenete mélyen megérinti. Különösen az olyan dalszövegek ragadták meg a szívét, mint:

Mindig is azt gondoltam, hogy törékenyebb vagy gyengébb vagyok, mint amilyennek az élet bizonyított

- mondta Shakira. (Daily Star)