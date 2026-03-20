3+1 házi praktika a tavaszi allergia tüneteinek enyhítésére

A tavaszi allergia leggyakrabban a levegőben szálló pollenek okán alakul ki. A szervezet immunrendszere ezekre az egyébként ártalmatlan anyagokra túlzott reakcióval válaszol, aminek következménye az allergiás gyulladás. A tünetek intenzitása egyénenként eltérő lehet, és gyakran függ az aktuális pollenkoncentrációtól is.

Mi történik a szervezetben allergia esetén?

Allergiás reakció során az immunrendszer hisztamint szabadít fel, ami gyulladásos folyamatokat indít el. Ez okozza az orrnyálkahártya duzzanatát, a fokozott váladéktermelést és a szemek irritációját. A tavaszi allergia tünetei közé tartozik a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, a könnyezés és a szemviszketés. A tünetek különösen erősek lehetnek szeles időben vagy magas pollenkoncentráció esetén. Ilyenkor a pollenek könnyebben jutnak be a légutakba, és fokozzák az allergiás reakciót.

3 otthoni módszer a tünetek enyhítésére

A lakókörnyezet megfelelő kezelése jelentősen csökkentheti az allergiás panaszokat. A rendszeres szellőztetés például segíthet friss levegőt biztosítani, de pollenszezonban érdemes inkább kora reggel vagy eső után szellőztetni, amikor a levegő pollenterhelése alacsonyabb. A ruházat és a haj is könnyen magához kötheti a polleneket, ezért sok allergiás embernél segíthet, ha a szabadban töltött idő után ruhát cserél és megmossa a haját. Így kevesebb pollen kerül a lakás levegőjébe. Az orröblítés szintén hatékony módszer lehet. A sóoldatos orröblítés segít eltávolítani a polleneket az orrnyálkahártyáról, és csökkentheti az irritációt; emellett hidratálja a nyálkahártyát is, ami enyhítheti az orrdugulást.

+1: Életmódbeli tényezők szerepe

Az allergiás tünetek erősségét az általános egészségi állapot is befolyásolhatja. A megfelelő alvás, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott étrend támogathatja az immunrendszer működését, míg a bőséges folyadékfogyasztás segíthet hígítani a váladékot és csökkentheti az orrdugulást. Egyeseknél a meleg gőz belélegzése vagy a párásítás is enyhítheti a légúti panaszokat.