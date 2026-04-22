Orrot fújó férfi, akit allergia gyötör

Ez a 3 gyümölcslé hatástalanítja a legjobb allergiaellenes gyógyszereket is

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 10:15
Riadót fújtak az egészségügyi szakértők! Ha te is mindennap az allergia tüneteivel harcolsz és gyógyszert szedsz rájuk, akkor légy óvatos: bizonyos gyümölcslevek szinte teljesen hatástalanítják a készítményeket, sőt rémisztő elváltozásokat is okozhatnak rajtad. Mutatjuk, hogy melyek ezek!
  • A legtöbb allergia gyógyszer legnépszerűbb hatóanyaga a fexofenadin.
  • A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat megvizsgálta, hogy a különböző gyümölcslevek milyen hatással vannak a hatóanyagra.
  • Az eredmények szerint háromféle gyümölcs leve akár 60-70 százalékkal csökkenti a hatékonyságot.

Az allergiás reakciók rémisztő felerősödéséhez vezet, ha a betegek olyan gyümölcsleveket fogyasztanak, amelyek hatástalanítják a tünetekre szedett készítményeket. Egy friss felmérés szerint háromféle gyümölcslé szinte teljesen kiiktatja az allergia gyógyszerek fexofenadin nevű hatóanyagát.

Gyümölcslével nyelted le az allergia gyógyszered? Óriási hibát követhettél el.

Ütős hatóanyag az allergia ellen

Már javában tombol az allergiaszezon, amivel sokan küzdenek itthon is. Azok, akiket gyötörnek a tünetek, mint például a tüsszögés, orrfolyás és viszketés, általában különféle készítményekkel próbálnak védekezni, amelyeknek jellemzően az egyik legnépszerűbb hatóanyaga a fexofenadin. Ezt sokan azért szeretik, mert nem álmosít, szemben más gyógyszerfélékkel. A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat szakemberei vizsgálatok során ugyanakkor meglepő dologra jöttek rá, ami sokkolta a betegeket: hiába szedték a különféle tablettákat, azok hatástalannak bizonyultak.

Az intézmény kutatása szerint a legjobb fexofenadin hatóanyagú allergia gyógyszer is csütörtököt mondhat, ha a betegek rendszeresen fogyasztanak mellette alma-, narancs- vagy grépfrútlevet. Ezek a gyümölcsök akár 60-70 százalékkal is csökkentheti a szervezetben a fexofenadin felszívódását.

Amennyiben ez megtörténik, a gyógyszer nem véd tovább az allergiás tünetekkel szemben, így marad a könnyezés, a fulladás és az iszonyatos viszketés.

Más gyógyszerrel együtt akár életveszélyesek is lehetnek a gyümölcslevek

Különösen veszélyes, ha az említett gyümölcsleveket aszpirinnal vagy különféle gyulladáscsökkentőkkel kombinálják, ilyen esetekben ugyanis nagymértékben irritálódhat a gyomor nyálkahártyája. Ez hosszú távon gyomorfekélyhez vezethet. A „bulváros” igazság az, hogy a konyhád polcán heverő gyümölcskosár néha veszélyesebb lehet, mint egy lejárt szavatosságú orvosság.

A szakértők tanácsa

Nem kell pánikba esni, sem kidobni a létező összes gyümölcsöt a konyhából. Néhány szabály betartásával elkerülhető a baj, és az allergiaszezont is túlélheted, csak tiszta vízzel öblítsd le a gyógyszered! Ha narancslét szeretnél inni, tarts legalább két óra szünetet a fentebb taglalt gyógyszerek bevétele és az ital elfogyasztása között. Ez az a biztonsági ablak, amíg a szervezet elkezdi feldolgozni a hatóanyagot.

(DailyStar)

Ki nem állhatod a gyógyszereket? Ebből a videóból kiderül, hogyan lehetséges az allergia kezelése otthon, 5 lépéssel:

