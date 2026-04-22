Ez a 3 gyümölcslé hatástalanítja a legjobb allergiaellenes gyógyszereket is

Az allergiás reakciók rémisztő felerősödéséhez vezet, ha a betegek olyan gyümölcsleveket fogyasztanak, amelyek hatástalanítják a tünetekre szedett készítményeket. Egy friss felmérés szerint háromféle gyümölcslé szinte teljesen kiiktatja az allergia gyógyszerek fexofenadin nevű hatóanyagát.
Már javában tombol az allergiaszezon, amivel sokan küzdenek itthon is. Azok, akiket gyötörnek a tünetek, mint például a tüsszögés, orrfolyás és viszketés, általában különféle készítményekkel próbálnak védekezni, amelyeknek jellemzően az egyik legnépszerűbb hatóanyaga a fexofenadin. Ezt sokan azért szeretik, mert nem álmosít, szemben más gyógyszerfélékkel. A Brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat szakemberei vizsgálatok során ugyanakkor meglepő dologra jöttek rá, ami sokkolta a betegeket: hiába szedték a különféle tablettákat, azok hatástalannak bizonyultak.
Az intézmény kutatása szerint a legjobb fexofenadin hatóanyagú allergia gyógyszer is csütörtököt mondhat, ha a betegek rendszeresen fogyasztanak mellette alma-, narancs- vagy grépfrútlevet. Ezek a gyümölcsök akár 60-70 százalékkal is csökkentheti a szervezetben a fexofenadin felszívódását.
Amennyiben ez megtörténik, a gyógyszer nem véd tovább az allergiás tünetekkel szemben, így marad a könnyezés, a fulladás és az iszonyatos viszketés.
Különösen veszélyes, ha az említett gyümölcsleveket aszpirinnal vagy különféle gyulladáscsökkentőkkel kombinálják, ilyen esetekben ugyanis nagymértékben irritálódhat a gyomor nyálkahártyája. Ez hosszú távon gyomorfekélyhez vezethet. A „bulváros” igazság az, hogy a konyhád polcán heverő gyümölcskosár néha veszélyesebb lehet, mint egy lejárt szavatosságú orvosság.
Nem kell pánikba esni, sem kidobni a létező összes gyümölcsöt a konyhából. Néhány szabály betartásával elkerülhető a baj, és az allergiaszezont is túlélheted, csak tiszta vízzel öblítsd le a gyógyszered! Ha narancslét szeretnél inni, tarts legalább két óra szünetet a fentebb taglalt gyógyszerek bevétele és az ital elfogyasztása között. Ez az a biztonsági ablak, amíg a szervezet elkezdi feldolgozni a hatóanyagot.
Ki nem állhatod a gyógyszereket?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.