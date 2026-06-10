Jason Derulo egy szál trikóra vetkőzve csinált olyan show-t a Budapest Parkban, amire nincsenek szavak! – Galéria

Óriási meglepetés érte a Budapest Park közönségét a szerda esti szuperbuli alatt, ugyanis az előfellépőként meghirdetett Pető Brúnó mellé az utolsó pillanatban Spacc, KKevin és még Vini is csatlakozott a színpadon. Így egy elképesztően erős hazai hiphop blokk melegítette be a teljesen megtelt nézőteret, mielőtt a többszörös platinalemezes világsztár, Jason Derulo megérkezett volna a látványos produkciójával, amellyel végül a szakadó eső ellenére is történelmi éjszakát varázsolt a fővárosba.

Jason Derulo Budapest Parkos fellépése hozta a kötelezőt: táncos lányok, slágerek és buja díszlet (Fotó: Bors)

Jason Derulo koncertje nem okozott csalódást, ahogy a hazai sztárok sem

A kapunyitást követően villámgyorsan megtelt a Budapest Park, és a helyszínről érkező fotók alapján pillanatok alatt fülledt fesztiválhangulat alakult ki. Nem csoda, hiszen a szervezők az utolsó pillanatig titkolták, hogy a hazai könnyűzene legnépszerűbb figurái közül többen is mikrofont ragadnak. Pető Brúnó, Spacc, Vini és KKevin rögtön megtalálta a közös hangot a hömpölygő tömeggel, ráadásul a srácok a stílusos megjelenésre is nagyon ráfeküdtek.

KKevin dögös brazil válogatott mezben sétált be, amivel rögtön osztatlan sikert aratott a rajongók körében, de Brúnó is maximálisan hozta a tőle elvárható, extravagáns, de laza formáját. A legnagyobb megdöbbenést mégis az okozta, amikor a semmiből Vini is feltűnt mellettük, ami végképp megadta az alaphangot az éjszakához. A közönség egy emberként ugrált a váratlanul kibővült formáció slágereire, tökéletesen megalapozva a nemzetközi produkcióhoz méltó hangulatot.

Sofi exe, Vini is megjelent a semmiből (Fotó: Gáll Regina)

Jason Derulo igazi világsztárként mozgott a színpadon

Amikor a hazai kedvenceink átadták a terepet, a Budapest Park díszletei hirtelen buja, zöldellő dzsungelhangulatba öltöztek. Kifejezetten misztikus és rendkívül látványos kép fogadta a nézőket, és ekkor már mindenki fokozott figyelemmel várta az amerikai világsztár érkezését.

Hamarosan az is egyértelművé vált, hogy az énekes nem egy olcsó, félvállról vett playback haknival érkezett Magyarországra, hanem valódi, minőségi szórakoztatást hozott. Elsőként a világsztár hivatalos DJ-je vette át az irányítást a pult mögött, majd mögé felsorakoztak a profi élő zenészek is, köztük a zseniális billentyűs és a virtuóz gitáros. Ebből azonnal látni lehetett, hogy egy teljes értékű, zeneileg is maximálisan odatett koncertet kap a budapesti közönség.