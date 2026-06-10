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Bizarr rejtély: Élő pillangókat, gyerek-műszemet és anyatejet hagytak a feledékeny utasok a taxikban!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors taxi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 22:00
hátsóüléstalált tárgyak
A telefon és a kulcscsomó már a múlté: az utasok egészen elképesztő, bizarr és sokszor gyomorforgató dolgokat képesek felejteni az taxikban. Mutatjuk a legdurvább listát!
Bors
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Mindenkivel előfordult már, hogy a taxiból kiszállva pánikszerűen tapogatta végig a zsebeit: megvan a mobil? Nem esett ki a pénztárca? A legtöbben megnyugodva sóhajtanak fel, de szép számmal akadnak olyanok is, akiknek fogalmuk sincs, hogyan magyarázzák meg a bizonyítványukat. Az Uber közzétette a legfrissebb, 2026-os Lost & Found listáját, és a globális elveszett-talált nyilvántartást böngészve komoly kérdések merülnek fel az emberben.

Sűrű bocsánatkérések közepette fordult vissza a taxi, amikor a feledékeny szülő rájött, hogy a baba vacsorája a kocsiban maradt.
Sűrű bocsánatkérések közepette fordult vissza a taxi, amikor a feledékeny szülő rájött, hogy a baba vacsorája a kocsiban maradt Fotó:  Unsplash

Hogy lehet valaminek úgy nekivágni az éjszakának, hogy végül egy darab méregdrága magassarkúban, vagy épp a fogsorunk nélkül érünk haza?

A legkülönlegesebb tárgyak listájának élén egy kétfogú műfogsor végzett. Csak remélni tudjuk, hogy pótlásról volt szó, és nem az utas szájából potyogott ki buli közben

– olvasható a LADbible cikkében.

Az ötös toplistára felfért még egy üveg anyatej, egy csomag emberi haj, egy dedikált zenekari fotó, és a abszolút kedvenc: egy rendőrségi nyomkövető bokaperec. Az ex-elítélt utasnak biztosan volt egy-két izzasztó perce, amikor magyarázkodnia kellett a felügyelőtisztjének.

Élő állatok és komplett konyhabútor a taxi csomagtartójában

A lista lejjebb haladva sem lesz normálisabb. Egyszerűen képtelenség ésszerű magyarázatot találni arra, hogyan lehet feledékenységből a kocsiban hagyni egy működő mosogatógépet, egy kétszárnyú sütőt, egy hordozható oxigéntartályt vagy éppen egy komplett kerti szánkót.

A bizarr és rejtélyes tárgyak listája szinte végtelen, a sofőrök találtak már:

  • Élő halat és egy egész csomag élő pillangót,
  • 20 fontnyi (bő 9 kiló) kacsakolbászt,
  • Egy gyerek-műszemet,
  • Orvosi csípőimplantátumokat,
  • Két teljes menyasszonyi ruhát, és egy bilincset is.

Komolyan, ki az, aki kiszáll a taxiból, és nem tűnik fel neki, hogy a csomagtartóból ordító mosogatógépet vagy a mellette lévő ülésre szíjazott szánkót nem vette ki?

 – értetlenkednek a beszámolókban.

Azt pedig már tényleg csak tippelni tudjuk, milyen nehéz éjszakája lehetett annak a betegnek, aki a horkolásgátló alvási apnoé-gépét felejtette a hátsó ülésen.

 

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