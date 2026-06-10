Bizarr rejtély: Élő pillangókat, gyerek-műszemet és anyatejet hagytak a feledékeny utasok a taxikban!

Mindenkivel előfordult már, hogy a taxiból kiszállva pánikszerűen tapogatta végig a zsebeit: megvan a mobil? Nem esett ki a pénztárca? A legtöbben megnyugodva sóhajtanak fel, de szép számmal akadnak olyanok is, akiknek fogalmuk sincs, hogyan magyarázzák meg a bizonyítványukat. Az Uber közzétette a legfrissebb, 2026-os Lost & Found listáját, és a globális elveszett-talált nyilvántartást böngészve komoly kérdések merülnek fel az emberben.
Hogy lehet valaminek úgy nekivágni az éjszakának, hogy végül egy darab méregdrága magassarkúban, vagy épp a fogsorunk nélkül érünk haza?
A legkülönlegesebb tárgyak listájának élén egy kétfogú műfogsor végzett. Csak remélni tudjuk, hogy pótlásról volt szó, és nem az utas szájából potyogott ki buli közben
– olvasható a LADbible cikkében.
Az ötös toplistára felfért még egy üveg anyatej, egy csomag emberi haj, egy dedikált zenekari fotó, és a abszolút kedvenc: egy rendőrségi nyomkövető bokaperec. Az ex-elítélt utasnak biztosan volt egy-két izzasztó perce, amikor magyarázkodnia kellett a felügyelőtisztjének.
A lista lejjebb haladva sem lesz normálisabb. Egyszerűen képtelenség ésszerű magyarázatot találni arra, hogyan lehet feledékenységből a kocsiban hagyni egy működő mosogatógépet, egy kétszárnyú sütőt, egy hordozható oxigéntartályt vagy éppen egy komplett kerti szánkót.
A bizarr és rejtélyes tárgyak listája szinte végtelen, a sofőrök találtak már:
Komolyan, ki az, aki kiszáll a taxiból, és nem tűnik fel neki, hogy a csomagtartóból ordító mosogatógépet vagy a mellette lévő ülésre szíjazott szánkót nem vette ki?
– értetlenkednek a beszámolókban.
Azt pedig már tényleg csak tippelni tudjuk, milyen nehéz éjszakája lehetett annak a betegnek, aki a horkolásgátló alvási apnoé-gépét felejtette a hátsó ülésen.
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