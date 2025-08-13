5 megdöbbentő tény, amit eddig biztosan nem tudtál a parlagfű allergiáról

A parlagfű Magyarország egyik legelterjedtebb gyomnövénye, és a pollenje az egyik legerősebb allergén. Amikor belélegezzük, az immunrendszerünk veszélynek érzékeli és védekezésbe kezd. Ennek a túlzott reakciónak a következménye a tüsszögés, orrfolyás, könnyezés, torokviszketés, és a gyakran jelentkező fáradtság. A parlagfű allergiaszezon csúcsa általában augusztus közepe és szeptember eleje között van, ilyenkor a legerősebbek a tünetek.

Parlagfű allergia: a kellemetlen tüneteket okozó gyomnövény Észak-Amerikából terjedt át hazánkba.

Fotó: Olena Ukhova / Shutterstock

Hogyan alakul ki a parlagfű allergia?

Allergiáról akkor beszélünk, amikor a szervezetünk túlzott reakciót ad egy egyébként ártalmatlan anyagra – például egy növény pollenjére. Ezeket az anyagokat nevezzük allergéneknek. Amikor a pollen bejut a szervezetbe, az immunrendszerünk tévesen veszélyforrásként azonosítja azt. Ekkor speciális ellenanyagok (IgE) termelődnek, amelyek a „riasztó” szerepét töltik be. Ezek az ellenanyagok bizonyos sejtekhez kapcsolódva olyan anyagokat szabadítanak fel, mint a hisztamin, amely viszketést, orrfolyást, könnyezést és duzzanatot okoz. Emiatt jelennek meg a jól ismert tünetek: a tüsszögés, az orrdugulás, és a könnyező szemek.

Mit érdemes tudni a parlagfűről?

A parlagfű hazánkban nem őshonos – az 1900-as évek elején érkezett Észak-Amerikából, valószínűleg gabonaszállítmánnyal. Azóta szinte az egész országban elterjedt: mezőgazdasági területeken, út menti sávokban, elhagyott telkeken, sőt a városokban is megjelenik. Egyetlen növény több milliárd pollenszemcsét képes a levegőbe juttatni, a tünetek kiváltásához pedig 30 pollen is elég egy köbméternyi levegőben. A mérések alapján az egyik legmagasabb pollenszint a világon Magyarországon mérhető. A szezon hosszú: július közepétől egészen októberig tarthat, ezért sokaknál akár három hónapig is elhúzódnak a tünetek. Alább mutatunk 5 meglepő tényt, amelyről talán még sosem hallottál.

1. Molekuláris vizsgálattal pontosan kideríthető, mi váltja ki a tüneteket

A hagyományos bőrteszt vagy vérvizsgálat kimutatja, ha allergiás vagy, de nem mindig derül ki belőle, hogy a parlagfű melyik allergénje a felelős. A korszerű, komponens alapú teszt megmutatja, hogy valóban a fő allergén (Amb a1) okozza-e a problémát, vagy valami más, ami hasonló tünetek kialakulásához vezet.