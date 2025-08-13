UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Parlagfű allergiával küzdő barna hajú nő orrot fúj a természetben

5 megdöbbentő tény, amit eddig biztosan nem tudtál a parlagfű allergiáról

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 10:15
betegségparlagfű allergia
Egy szelet dinnye vagy a frissen szárított ágynemű is elég, hogy erősödjenek az allergiás tüneteid. A parlagfű allergia nem csak a szabadban ér utol! Mutatunk 5 meglepő tényt és számos hasznos tippet, hogy könnyebben átvészeld a szezont.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A parlagfű Magyarország egyik legelterjedtebb gyomnövénye, és a pollenje az egyik legerősebb allergén. Amikor belélegezzük, az immunrendszerünk veszélynek érzékeli és védekezésbe kezd. Ennek a túlzott reakciónak a következménye a tüsszögés, orrfolyás, könnyezés, torokviszketés, és a gyakran jelentkező fáradtság. A parlagfű allergiaszezon csúcsa általában augusztus közepe és szeptember eleje között van, ilyenkor a legerősebbek a tünetek.

parlagfű allergia, parlagfű mező, gyomnövény
Parlagfű allergia: a kellemetlen tüneteket okozó gyomnövény Észak-Amerikából terjedt át hazánkba.
Fotó: Olena Ukhova /  Shutterstock 

Hogyan alakul ki a parlagfű allergia?

Allergiáról akkor beszélünk, amikor a szervezetünk túlzott reakciót ad egy egyébként ártalmatlan anyagra – például egy növény pollenjére. Ezeket az anyagokat nevezzük allergéneknek. Amikor a pollen bejut a szervezetbe, az immunrendszerünk tévesen veszélyforrásként azonosítja azt. Ekkor speciális ellenanyagok (IgE) termelődnek, amelyek a „riasztó” szerepét töltik be. Ezek az ellenanyagok bizonyos sejtekhez kapcsolódva olyan anyagokat szabadítanak fel, mint a hisztamin, amely viszketést, orrfolyást, könnyezést és duzzanatot okoz. Emiatt jelennek meg a jól ismert tünetek: a tüsszögés, az orrdugulás, és a könnyező szemek.

Mit érdemes tudni a parlagfűről?

A parlagfű hazánkban nem őshonos – az 1900-as évek elején érkezett Észak-Amerikából, valószínűleg gabonaszállítmánnyal. Azóta szinte az egész országban elterjedt: mezőgazdasági területeken, út menti sávokban, elhagyott telkeken, sőt a városokban is megjelenik. Egyetlen növény több milliárd pollenszemcsét képes a levegőbe juttatni, a tünetek kiváltásához pedig 30 pollen is elég egy köbméternyi levegőben. A mérések alapján az egyik legmagasabb pollenszint a világon Magyarországon mérhető. A szezon hosszú: július közepétől egészen októberig tarthat, ezért sokaknál akár három hónapig is elhúzódnak a tünetek. Alább mutatunk 5 meglepő tényt, amelyről talán még sosem hallottál.

1. Molekuláris vizsgálattal pontosan kideríthető, mi váltja ki a tüneteket

A hagyományos bőrteszt vagy vérvizsgálat kimutatja, ha allergiás vagy, de nem mindig derül ki belőle, hogy a parlagfű melyik allergénje a felelős. A korszerű, komponens alapú teszt megmutatja, hogy valóban a fő allergén (Amb a1) okozza-e a problémát, vagy valami más, ami hasonló tünetek kialakulásához vezet.

2. Az immunterápia gyorsan hat

Sokan azt hiszik, hogy immunterápiával csak évek múlva lehet javulást elérni. Valójában már az első szezonban csökkentheti a tüneteket és a gyógyszerszedés szükségességét. A kezelés lényege, hogy fokozatosan hozzászoktatja a szervezetet az allergénhez, így hosszú távon akár teljesen megszűnhetnek a panaszok.

3. Most kell tervezni a jövő évi kezelést

Mivel a parlagfű virágzása augusztusban van a csúcson, immunterápiát most már nem lehet elkezdeni erre a szezonra. A kezelést 2–4 hónappal a virágzás előtt kell indítani, vagyis legkésőbb májusban. A jövő évet tekintve érdemes már most felkeresni egy allergológust, hogy legyen idő minden vizsgálatra.

4. Bizonyos ételek fokozhatják a tüneteket

Parlagfű allergiánál gyakori a keresztallergia. Ez azt jelenti, hogy bizonyos ételekre is hasonlóan reagál. Ilyenek például a görögdinnye, sárgadinnye, uborka, cukkini, banán és az alma. Ha a szezonban ezeket eszed, erősebbek lehetnek a panaszaid.

5. Ha kint szárítod a ruhákat vagy ágyneműt, több pollen kerülhet azokra

Bár a frissen, napon száradt ágynemű csábító lehet, a szabadban könnyen rátapadhat a parlagfű levegőben szálló pollenje a textíliákra. Ha este ezek közé bújsz, az allergiás tüneteid felerősödhetnek. A szezonban inkább beltéren, vagy pollenfilterrel ellátott szárítógépben érdemes szárítani a ruhákat és ágyneműt.

Mit tehetünk a parlagfű allergia ellen?

A parlagfű allergia kezelése többféle módon lehetséges attól függően, mennyire erősek a tünetek. A cél, hogy a pollenekkel való találkozást a lehető legjobban lecsökkentsük, és közben enyhítsük a szervezet reakcióját.

  • Antihisztaminok: segítenek mérsékelni a tüsszögést, orrfolyást, viszketést és szemirritációt. Több készítmény recept nélkül is kapható a gyógyszertárban.
  • Orrspray-k (szteroid tartalommal): csökkentik az orrnyálkahártya gyulladását, és hatékonyan enyhítik az orrdugulást.
  • Levegőtisztító: otthon vagy munkahelyen érdemes használni, hogy csökkentsük a levegőben keringő pollenek mennyiségét.
  • Szemcsepp: a viszkető, könnyező, vörös szemeket kifejezetten allergia elleni szemcseppel lehet megnyugtatni.
  • Immunterápia: hosszú távon ez az egyetlen kezelés, amely a kiváltó okot célozza. A módszer lényege, hogy kis adagokban, fokozatosan hozzászoktatja a szervezetet a parlagfű pollenjéhez. Hatása több évig is megmaradhat, de már tavasz végén el kell kezdeni.

+ Gyakorlati tippek a szezon idejére:

  • Kövesd a pollenjelentést, és a magas koncentrációjú napokon inkább maradj beltéren.
  • Használj antihisztamint és orrspray-t a tünetek enyhítésére.
  • Moss hajat este, hogy az azon megtapadó pollenek ne kerüljenek a párnádra.
  • Ha jövőre szeretnél kevesebb szenvedést, már most kérj időpontot allergológushoz immunterápiás felmérésre.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. )

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu