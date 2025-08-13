5 megdöbbentő tény, amit eddig biztosan nem tudtál a parlagfű allergiáról

A parlagfű Magyarország egyik legelterjedtebb gyomnövénye, és a pollenje az egyik legerősebb allergén. Amikor belélegezzük, az immunrendszerünk veszélynek érzékeli és védekezésbe kezd. Ennek a túlzott reakciónak a következménye a tüsszögés, orrfolyás, könnyezés, torokviszketés, és a gyakran jelentkező fáradtság. A parlagfű allergiaszezon csúcsa általában augusztus közepe és szeptember eleje között van, ilyenkor a legerősebbek a tünetek.
Allergiáról akkor beszélünk, amikor a szervezetünk túlzott reakciót ad egy egyébként ártalmatlan anyagra – például egy növény pollenjére. Ezeket az anyagokat nevezzük allergéneknek. Amikor a pollen bejut a szervezetbe, az immunrendszerünk tévesen veszélyforrásként azonosítja azt. Ekkor speciális ellenanyagok (IgE) termelődnek, amelyek a „riasztó” szerepét töltik be. Ezek az ellenanyagok bizonyos sejtekhez kapcsolódva olyan anyagokat szabadítanak fel, mint a hisztamin, amely viszketést, orrfolyást, könnyezést és duzzanatot okoz. Emiatt jelennek meg a jól ismert tünetek: a tüsszögés, az orrdugulás, és a könnyező szemek.
A parlagfű hazánkban nem őshonos – az 1900-as évek elején érkezett Észak-Amerikából, valószínűleg gabonaszállítmánnyal. Azóta szinte az egész országban elterjedt: mezőgazdasági területeken, út menti sávokban, elhagyott telkeken, sőt a városokban is megjelenik. Egyetlen növény több milliárd pollenszemcsét képes a levegőbe juttatni, a tünetek kiváltásához pedig 30 pollen is elég egy köbméternyi levegőben. A mérések alapján az egyik legmagasabb pollenszint a világon Magyarországon mérhető. A szezon hosszú: július közepétől egészen októberig tarthat, ezért sokaknál akár három hónapig is elhúzódnak a tünetek. Alább mutatunk 5 meglepő tényt, amelyről talán még sosem hallottál.
A hagyományos bőrteszt vagy vérvizsgálat kimutatja, ha allergiás vagy, de nem mindig derül ki belőle, hogy a parlagfű melyik allergénje a felelős. A korszerű, komponens alapú teszt megmutatja, hogy valóban a fő allergén (Amb a1) okozza-e a problémát, vagy valami más, ami hasonló tünetek kialakulásához vezet.
Sokan azt hiszik, hogy immunterápiával csak évek múlva lehet javulást elérni. Valójában már az első szezonban csökkentheti a tüneteket és a gyógyszerszedés szükségességét. A kezelés lényege, hogy fokozatosan hozzászoktatja a szervezetet az allergénhez, így hosszú távon akár teljesen megszűnhetnek a panaszok.
Mivel a parlagfű virágzása augusztusban van a csúcson, immunterápiát most már nem lehet elkezdeni erre a szezonra. A kezelést 2–4 hónappal a virágzás előtt kell indítani, vagyis legkésőbb májusban. A jövő évet tekintve érdemes már most felkeresni egy allergológust, hogy legyen idő minden vizsgálatra.
Parlagfű allergiánál gyakori a keresztallergia. Ez azt jelenti, hogy bizonyos ételekre is hasonlóan reagál. Ilyenek például a görögdinnye, sárgadinnye, uborka, cukkini, banán és az alma. Ha a szezonban ezeket eszed, erősebbek lehetnek a panaszaid.
Bár a frissen, napon száradt ágynemű csábító lehet, a szabadban könnyen rátapadhat a parlagfű levegőben szálló pollenje a textíliákra. Ha este ezek közé bújsz, az allergiás tüneteid felerősödhetnek. A szezonban inkább beltéren, vagy pollenfilterrel ellátott szárítógépben érdemes szárítani a ruhákat és ágyneműt.
A parlagfű allergia kezelése többféle módon lehetséges attól függően, mennyire erősek a tünetek. A cél, hogy a pollenekkel való találkozást a lehető legjobban lecsökkentsük, és közben enyhítsük a szervezet reakcióját.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel. )
