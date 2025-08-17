Parlagfű allergiás a gyereked? Ezek a természetes módszerek segíthetnek

A parlagfű nemcsak a felnőttek életét keseríti meg, hanem egyre több gyereknél is allergiás reakció jelentkezik nyár végén a levegőben szálló pollen miatt. A tünetek sokszor a tanévkezdéskor erősödnek fel, ami fáradékonnyá, nyűgössé teheti a kicsiket, és a tanulásra is hatással lehet. Nem ritka, hogy a szülők hetekig makacs megfázásként kezelik a problémát, pedig valójában szezonális allergiáról van szó.

Kamilla tea – természetes segítség a parlagfű allergia ellen

Fotó: Oksana Mizina / Shutterstock

Hogyan alakul ki a parlagfű allergia gyerekeknél?

A gyerekek immunrendszere még fejlődésben van, ezért bizonyos ingerekre – így a parlagfű pollenjére – hevesebb reakciót adhat. Az allergia lényege, hogy a szervezet tévesen veszélyesnek ítél meg egy egyébként ártalmatlan anyagot, és védekezésbe kezd. A parlagfű pollenje belélegezve eljut a légutakba, ahol az immunrendszer betolakodóként azonosítja. Ekkor speciális ellenanyagok, úgynevezett IgE-molekulák termelődnek. Amikor ezek találkoznak a pollennel, hisztamin és más gyulladáskeltő anyagok szabadulnak fel. Ez okozza a tipikus tüneteket:

tüsszögés;

vizes orrfolyás;

orrdugulás;

szemviszketés és könnyezés;

torokkaparás, köhögés, rekedtség.

Mivel a szezon július közepétől október közepéig tart, és a csúcspontja augusztus vége – szeptember eleje, az gyakran éppen a tanévnyitóra esik. A tünetek ilyenkor napokig, akár hetekig fennállhatnak, ami ronthatja a gyerekek közérzetét, az alvásuk minőségét, mindennek következtében a koncentrációjukat is.

Miért különösen fontos a megelőzés?

Gyerekkorban a hosszan fennálló, kezeletlen allergia növelheti az asztma kialakulásának kockázatát. Az allergiás gyulladás a légutakban megterheli a szervezetet, és fokozatosan tartós érzékenységet alakíthat ki. Minél előbb felismerjük és kezeljük a problémát, annál kisebb az esélye, hogy a későbbiekben súlyosabb légúti betegségek alakuljanak ki a gyerekeknél.

Gyógyszeres kezelés

Gyerekeknél a gyógyszerválasztást mindig gyermekorvos vagy allergológus határozza meg. A vény nélkül kapható antihisztaminok közül több adható bizonyos életkor felett, de nem mindegy, melyik hatóanyagról van szó.