Könnyezik, viszket a szemed az allergiától? Így szabadulj meg a kínzó tünetektől

Könnyezik, viszket a szemed az allergiától? Így szabadulj meg a kínzó tünetektől

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 07:45
Tavasszal nem mindenki tud felhőtlenül örülni a jó időnek, mert viszkető, könnyező szemmel küzd. A tavaszi allergia az egyik leggyakoribb oka a duzzadt, vörös szemnek, és a tünetek akár hetekig megkeseríthetik az életünket. Mutatjuk, mit tehetünk a panaszok enyhítéséért.
  • Az allergia tavasszal leggyakrabban könnyező, viszkető, duzzadt szemmel jelentkezik.
  • A pollenek ellen időben elkezdett kezeléssel és megfelelő szemcseppel sokat tehetünk a kellemetlen tünetek ellen.
  • Az allergia tünetei tudatos megelőzéssel jelentősen csökkenthetők.

Az allergia valójában az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek másoknál nem okoznak panaszt. A szervezet tévesen veszélyesnek érzékeli ezeket az ártalmatlan részecskéket – például a virágport –, és védekezésbe kezd. Magyarországon közel hárommillió ember él valamilyen allergiás megbetegedéssel. A tavaszi allergia szempontjából a legfontosabb kiváltó okok közé tartoznak a fák és a gyomok pollenei, nyár végén pedig a parlagfű okoz tömeges panaszokat. A szakemberek arra számítanak, hogy az allergiások száma a következő években tovább nőhet, részben a klímaváltozás miatt, amely kedvez az allergén növények terjedésének.

A tavaszi allergia gyakori tünete a viszkető, könnyező szem
Miért viszket a szem tavaszi allergia esetén?

A tavaszi allergia egyik legkellemetlenebb tünete a szem érintettsége. Amikor a levegőben szálló pollen a szem felszínére kerül, a könnyfilmben feloldódik, majd kapcsolatba lép a kötőhártyával. Az immunrendszer ilyenkor hisztamint szabadít fel, ami gyulladást, viszketést, vörösséget és duzzanatot okoz.

Az allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás többnyire mindkét szemet érinti, és nem fertőző. A panaszok közé tartozhat:

  • erős viszketés
  • fokozott könnyezés
  • piros, égő szem
  • duzzadt szemhéj
  • fényérzékenység
  • átmeneti homályos látás

Gyakran társul hozzá orrdugulás, tüsszögés, torokkaparás vagy fejfájás is.

Mit tehetsz pollenallergia esetén?

A tavaszi allergia kezelésében az időzítés sokat számít. Ha tudod, hogy minden évben jelentkeznek a tüneteid, érdemes már a pollenszezon előtt, akár egy-két héttel korábban elkezdeni használni az orvos által javasolt készítményeket. Mire a levegőben megjelenik a tüneteket kiváltó mennyiségű pollen, a gyógyszer hatása már kialakulhat, így enyhébb panaszokra számíthatsz. Ha viszont csak akkor kezded el a kezelést, amikor már viszket a szemed és folyamatosan tüsszögsz, a javulás lassabban következik be.

Figyeld a pollenjelentést

A tavaszi allergia időszakában érdemes rendszeresen követni a pollenjelentést, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján találsz meg. Magas pollenkoncentráció idején – jellemzően délelőtt és kora délután – érdemes csökkenteni a szabadtéri programokat, szellőztetni is inkább hajnalban vagy késő este célszerű.

Használj szemcseppet 

A tavaszi allergia egyik legzavaróbb panasza a könnyező, viszkető, duzzadt szem. Ilyenkor érdemes kifejezetten allergiára való szemcseppet használni. Az antihisztamin tartalmú szemcseppek csökkentik a viszketést és a vörösséget, de figyelj arra is, ha érzékeny a szemed, akkor tartósítószer-mentes szemcseppet válassz.

A szemcsepp használata segít allergia esetén, de ezt sem szabad túlzásba vinni
Csökkentsd a pollenterhelést

A pollen könnyen megtapad a hajon, a ruhán és a bőrön, ezért segíthet, ha:

  • hazaérkezés után arcot mosol és hajat öblítesz
  • gyakrabban váltasz felsőruhát
  • nem a szabadban szárítod a ruhákat
  • pollenszűrőt használsz a klímában és az autóban
  • zárva tartod az ablakot magas pollenkoncentráció idején

A tavaszi allergia tünetei sokszor nem egyik napról a másikra tűnnek el, de tudatos megelőzéssel és megfelelő kezeléssel jelentősen csökkenthetők. A cél az, hogy a jó idő valóban feltöltődés legyen, ne pedig állandó szemviszketés és zsebkendőkeresés.

Milyen gyógyszerek segíthetnek tavaszi allergia esetén?

Vény nélkül is kaphatók allergiás szemcseppek, amelyek antihisztamint tartalmaznak, illetve léteznek hízósejt-stabilizáló készítmények, amelyek megelőzik a gyulladásos reakció kialakulását. Tartósabb, erősebb panaszoknál szájon át szedhető antihisztamin vagy orrspray is szóba jöhet. Ha a tünetek évről évre visszatérnek és jelentősen rontják az életminőséget, allergológiai kivizsgálás és célzott kezelés is indokolt lehet.

Mikor fordulj orvoshoz?

Ha a vörösség tartós, fájdalom jelentkezik, idegentest-érzés alakul ki, vagy romlik a látásod, mielőbb kérj szakorvosi segítséget. Ezek a jelek már komolyabb szemészeti problémára utalhatnak.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Nézd meg videón, miért alakul ki a pollenallergia:

