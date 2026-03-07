Könnyezik, viszket a szemed az allergiától? Így szabadulj meg a kínzó tünetektől

Az allergia valójában az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek másoknál nem okoznak panaszt. A szervezet tévesen veszélyesnek érzékeli ezeket az ártalmatlan részecskéket – például a virágport –, és védekezésbe kezd. Magyarországon közel hárommillió ember él valamilyen allergiás megbetegedéssel. A tavaszi allergia szempontjából a legfontosabb kiváltó okok közé tartoznak a fák és a gyomok pollenei, nyár végén pedig a parlagfű okoz tömeges panaszokat. A szakemberek arra számítanak, hogy az allergiások száma a következő években tovább nőhet, részben a klímaváltozás miatt, amely kedvez az allergén növények terjedésének.
A tavaszi allergia egyik legkellemetlenebb tünete a szem érintettsége. Amikor a levegőben szálló pollen a szem felszínére kerül, a könnyfilmben feloldódik, majd kapcsolatba lép a kötőhártyával. Az immunrendszer ilyenkor hisztamint szabadít fel, ami gyulladást, viszketést, vörösséget és duzzanatot okoz.
Az allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás többnyire mindkét szemet érinti, és nem fertőző. A panaszok közé tartozhat:
Gyakran társul hozzá orrdugulás, tüsszögés, torokkaparás vagy fejfájás is.
A tavaszi allergia kezelésében az időzítés sokat számít. Ha tudod, hogy minden évben jelentkeznek a tüneteid, érdemes már a pollenszezon előtt, akár egy-két héttel korábban elkezdeni használni az orvos által javasolt készítményeket. Mire a levegőben megjelenik a tüneteket kiváltó mennyiségű pollen, a gyógyszer hatása már kialakulhat, így enyhébb panaszokra számíthatsz. Ha viszont csak akkor kezded el a kezelést, amikor már viszket a szemed és folyamatosan tüsszögsz, a javulás lassabban következik be.
A tavaszi allergia időszakában érdemes rendszeresen követni a pollenjelentést, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján találsz meg. Magas pollenkoncentráció idején – jellemzően délelőtt és kora délután – érdemes csökkenteni a szabadtéri programokat, szellőztetni is inkább hajnalban vagy késő este célszerű.
A tavaszi allergia egyik legzavaróbb panasza a könnyező, viszkető, duzzadt szem. Ilyenkor érdemes kifejezetten allergiára való szemcseppet használni. Az antihisztamin tartalmú szemcseppek csökkentik a viszketést és a vörösséget, de figyelj arra is, ha érzékeny a szemed, akkor tartósítószer-mentes szemcseppet válassz.
A pollen könnyen megtapad a hajon, a ruhán és a bőrön, ezért segíthet, ha:
A tavaszi allergia tünetei sokszor nem egyik napról a másikra tűnnek el, de tudatos megelőzéssel és megfelelő kezeléssel jelentősen csökkenthetők. A cél az, hogy a jó idő valóban feltöltődés legyen, ne pedig állandó szemviszketés és zsebkendőkeresés.
Vény nélkül is kaphatók allergiás szemcseppek, amelyek antihisztamint tartalmaznak, illetve léteznek hízósejt-stabilizáló készítmények, amelyek megelőzik a gyulladásos reakció kialakulását. Tartósabb, erősebb panaszoknál szájon át szedhető antihisztamin vagy orrspray is szóba jöhet. Ha a tünetek évről évre visszatérnek és jelentősen rontják az életminőséget, allergológiai kivizsgálás és célzott kezelés is indokolt lehet.
Ha a vörösség tartós, fájdalom jelentkezik, idegentest-érzés alakul ki, vagy romlik a látásod, mielőbb kérj szakorvosi segítséget. Ezek a jelek már komolyabb szemészeti problémára utalhatnak.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Nézd meg videón, miért alakul ki a pollenallergia:
