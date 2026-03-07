Könnyezik, viszket a szemed az allergiától? Így szabadulj meg a kínzó tünetektől

Az allergia tavasszal leggyakrabban könnyező, viszkető, duzzadt szemmel jelentkezik.

A pollenek ellen időben elkezdett kezeléssel és megfelelő szemcseppel sokat tehetünk a kellemetlen tünetek ellen.

Az allergia tünetei tudatos megelőzéssel jelentősen csökkenthetők.

Az allergia valójában az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek másoknál nem okoznak panaszt. A szervezet tévesen veszélyesnek érzékeli ezeket az ártalmatlan részecskéket – például a virágport –, és védekezésbe kezd. Magyarországon közel hárommillió ember él valamilyen allergiás megbetegedéssel. A tavaszi allergia szempontjából a legfontosabb kiváltó okok közé tartoznak a fák és a gyomok pollenei, nyár végén pedig a parlagfű okoz tömeges panaszokat. A szakemberek arra számítanak, hogy az allergiások száma a következő években tovább nőhet, részben a klímaváltozás miatt, amely kedvez az allergén növények terjedésének.

A tavaszi allergia gyakori tünete a viszkető, könnyező szem

Fotó: 123RF

Miért viszket a szem tavaszi allergia esetén?

A tavaszi allergia egyik legkellemetlenebb tünete a szem érintettsége. Amikor a levegőben szálló pollen a szem felszínére kerül, a könnyfilmben feloldódik, majd kapcsolatba lép a kötőhártyával. Az immunrendszer ilyenkor hisztamint szabadít fel, ami gyulladást, viszketést, vörösséget és duzzanatot okoz.

Az allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás többnyire mindkét szemet érinti, és nem fertőző. A panaszok közé tartozhat:

erős viszketés

fokozott könnyezés

piros, égő szem

duzzadt szemhéj

fényérzékenység

átmeneti homályos látás

Gyakran társul hozzá orrdugulás, tüsszögés, torokkaparás vagy fejfájás is.

Mit tehetsz pollenallergia esetén?

A tavaszi allergia kezelésében az időzítés sokat számít. Ha tudod, hogy minden évben jelentkeznek a tüneteid, érdemes már a pollenszezon előtt, akár egy-két héttel korábban elkezdeni használni az orvos által javasolt készítményeket. Mire a levegőben megjelenik a tüneteket kiváltó mennyiségű pollen, a gyógyszer hatása már kialakulhat, így enyhébb panaszokra számíthatsz. Ha viszont csak akkor kezded el a kezelést, amikor már viszket a szemed és folyamatosan tüsszögsz, a javulás lassabban következik be.