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17 évig repült vígan, engedély nélkül az Air Canada pilótája

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 21:40
air canadaengedélypilóta
Azzal vádolnak egy korábbi Air Canada pilótát, amiért közel 17 éven át több tízezer utast szállított hamis pilótaengedéllyel – jelentette be kedden a kanadai rendőrség.

Geoffrey Wallt június 1-jén tartóztatták le, miután a nyomozók szerint több mint 900 belföldi és nemzetközi Air Canada járatot vezetett 2009 és 2025 között anélkül, hogy valaha is megszerezte volna a megfelelő engedélyt, vagy elvégezte volna a kötelező vizsgákat.

Az Air Canada pilótájának nem volt megfelelő engedélye.
Az Air Canada pilótájának nem volt megfelelő engedélye.
Fotó: Russ Heinl /   shutterstock

„Ez a nyomozás és a körülötte lévő részletek egy filmforgatókönyvre hasonlítanak” – mondta Milinovich, a Peel Regionális Rendőrkapitány-helyettes egy Ontario-i sajtótájékoztatón. „(Wall) parancsnoki pozícióba emelkedett, ahol közel 17 éven át Boeing 767-es, 777-es és 787-es repülőgépeket vezetett”, miközben közel 3 millió kanadai dollár (több mint 617 millió forint) fizetést kapott.

A vádak a 2002-es „Kapj el, ha tudsz” című filmre emlékeztetnek, amelyben egy tinédzser lesz a PanAm légitársaság pilótája, aki természetesen semmilyen képesítéssel nem rendelkezik.

Az Air Canada pilótájának nem volt megfelelő engedélye

Bár Wall rendelkezett kereskedelmi repülőgépek vezetésére jogosító engedéllyel, de a rendőrség szerint soha nem rendelkezett repülőgépekre vonatkozó légitársasági szállító pilóta engedéllyel (ATPL-A), amelyre szükség lett volna, amikor 2009-ben kapitánynak nevezték ki.

„Ez nagyon hasonlít ahhoz, mintha egy gyermekorvos agyműtétet végezne” – mondta Milinovich.

A nyomozók szerint Wallt egy 2025-ös rutinvizsgálat során fogták el, amely során „rendellenességeket… tártak fel a pilótaengedély dokumentációjában”, és az Air Canada értesítette a hatóságokat - írja a CNN.

 

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