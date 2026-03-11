Mindenki rosszul issza a reggeli kávét? Lehet, hogy te is itt rontod el a napot

A reggeli kávé legtöbbször nem tudatos döntés, inkább megszokás kérdése. Felkelsz, kibotorkálsz a konyhába, benyomod a kávéfőző gombját, vársz egy kicsit és már kortyolod is, mert azt érzed, különben nem fog az agyad. Ha kimarad, minden lassabb, kicsit ködösebb, mintha valaki lecsavarta volna a fényerőt a tudatodban.

A reggeli kávét nem mindegy, mikor és hogyan fogyasztjuk el

Fotó: 123rf.com

A reggeli kávé hatása sokaknál kiszámíthatatlan, mégis rutinból isszuk.

Nem mindegy, mikor és mennyit iszol, a kávé így segíthet vagy épp visszahúzhat.

Megmutatjuk, hogyan időzítsd a reggeli kávét a stabilabb energiáért.

Reggeli kávé mikor kezd hatni?

Ébredés után a szervezeted már aktívan dolgozik. Nem alszik tovább, nem vár rád, hanem próbál magától is ébreszteni. A reggeli kávé hatása viszont nem mindig ott és úgy jelentkezik, ahol számítanál rá. Van, hogy felpörget, máskor viszont túl gyorsan elfogy a hatása, és már délelőtt azon kapod magad, hogy egy újabb csésze után nyúlsz.

Reggeli kávé: miért nem esik mindig jól?

Sokan ébredés után azonnal kávét isznak, még azelőtt, hogy bármi mást ennének. A kávé éhgyomorra azonban nem mindenkinek barátja. Ilyenkor fokozódhat a savtermelés, ami gyomorégést, kellemetlen feszülést, vagy egyszerűen azt az érzést okozza, hogy valami nincs rendben.

A koffein hatása ilyenkor gyorsabban és erősebben jelentkezik: hirtelen felpörögsz, megugrik a pulzusod, az agyad szinte száguld, majd néhány órával később jön az a bizonyos visszaesés. Ismerős, amikor már tíz körül azon tűnődsz, miért vagy fáradt, pedig a nap még alig kezdődött el? Nem mindenkivel történik ez meg, de ha már átélted, pontosan tudod, milyen az, amikor a kávé nem segít, hanem inkább elvesz az energiádból.

Mikor idd a reggeli kávét, hogy tényleg segítsen?

Biztosan benned is felmerült a kérdés: mikor igyak kávét, ha nem az ébredést követő percekben? A válasz meglepően egyszerű, és nem igényel nagy változtatást. Adj magadnak egy kis időt. Egy pohár víz, pár falat reggeli, egy nyugodt készülődés, és máris másképp reagál a tested.

Nagyjából egy órával ébredés után a reggeli kávé sokkal egyenletesebben hat: nem üt meg hirtelen, nem tesz feszültté, viszont kellemesen beindítja a gondolkodást. Az energiaszinted így stabilabb marad, és nem érzed azt, hogy rögtön egy újabb adag kellene.