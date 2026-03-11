Mindenki rosszul issza a reggeli kávét? Lehet, hogy te is itt rontod el a napot

A reggeli kávé legtöbbször nem tudatos döntés, inkább megszokás kérdése. Felkelsz, kibotorkálsz a konyhába, benyomod a kávéfőző gombját, vársz egy kicsit és már kortyolod is, mert azt érzed, különben nem fog az agyad. Ha kimarad, minden lassabb, kicsit ködösebb, mintha valaki lecsavarta volna a fényerőt a tudatodban.
Ébredés után a szervezeted már aktívan dolgozik. Nem alszik tovább, nem vár rád, hanem próbál magától is ébreszteni. A reggeli kávé hatása viszont nem mindig ott és úgy jelentkezik, ahol számítanál rá. Van, hogy felpörget, máskor viszont túl gyorsan elfogy a hatása, és már délelőtt azon kapod magad, hogy egy újabb csésze után nyúlsz.
Sokan ébredés után azonnal kávét isznak, még azelőtt, hogy bármi mást ennének. A kávé éhgyomorra azonban nem mindenkinek barátja. Ilyenkor fokozódhat a savtermelés, ami gyomorégést, kellemetlen feszülést, vagy egyszerűen azt az érzést okozza, hogy valami nincs rendben.
A koffein hatása ilyenkor gyorsabban és erősebben jelentkezik: hirtelen felpörögsz, megugrik a pulzusod, az agyad szinte száguld, majd néhány órával később jön az a bizonyos visszaesés. Ismerős, amikor már tíz körül azon tűnődsz, miért vagy fáradt, pedig a nap még alig kezdődött el? Nem mindenkivel történik ez meg, de ha már átélted, pontosan tudod, milyen az, amikor a kávé nem segít, hanem inkább elvesz az energiádból.
Biztosan benned is felmerült a kérdés: mikor igyak kávét, ha nem az ébredést követő percekben? A válasz meglepően egyszerű, és nem igényel nagy változtatást. Adj magadnak egy kis időt. Egy pohár víz, pár falat reggeli, egy nyugodt készülődés, és máris másképp reagál a tested.
Nagyjából egy órával ébredés után a reggeli kávé sokkal egyenletesebben hat: nem üt meg hirtelen, nem tesz feszültté, viszont kellemesen beindítja a gondolkodást. Az energiaszinted így stabilabb marad, és nem érzed azt, hogy rögtön egy újabb adag kellene.
A kérdés nem csak az, hogy mikor igyál, hanem az is, mekkora az ideális napi kávéadag. Sokaknál már napi két csésze is bőven elég ahhoz, hogy fókuszáltak maradjanak, és ne remegjen meg a kezük a túl sok koffeintől. Ha jól időzíted az elsőt, és nem rögtön felkelés után gurítod le, gyakran kevesebb is elég lesz, és nem érzed majd azt, hogy egész nap csak a kávé tart életben. Így kiegyensúlyozottabb lesz a délelőttöd, kevesebb hullámzással és több fókusszal.
