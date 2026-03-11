Élete végéig rácsok mögé kerülhet a nő, aki Rihanna életére tört

A Rihanna Beverly Hills-i otthonánál történt lövöldözés vádlottja akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat, miután 14 rendbeli bűncselekménnyel megvádolták.

Életfogytiglanit kaphat Rihanna házára tüzet nyitó nő / Fotó: Messika via Bestimage / Northfoto

Mi történt Rihanna házánál?

A 38 éves Rihanna a partnerével, a rapper A$AP Rockyval és három gyermekükkel: a 3 és fél éves RZA-val, a 2 és fél éves Riottal, valamint a 6 hónapos Rocki-val él a rezidencián. A 35 éves Ivanna Ortizt március 10-én, kedden vádolták meg gyilkossági kísérlettel, miután egy fehér Teslából tüzet nyitott az énekesnő házára egy AR–15 típusú félautomata fegyverrel. Ortiz állítólag egy szomszédos házra is rálőtt, ahol két ember tartózkodott, ezzel további bűncselekményekkel egészítve ki az ellene felhozott vádakat. Ezután állítólag elmenekült a helyszínről, de nem sokkal később Sherman Oaksban letartóztatták.

A büntetőfeljelentés szerint a bűncselekmény „szándékos, előre kitervelt és megfontolt” volt.

Ortizt tíz rendbeli, félautomata lőfegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel, valamint három rendbeli, lakott ingatlanra vagy lakókocsira leadott lövéssel is vádolják. Ha bűnösnek találják, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat.

Szerencsére senki sem sérült meg ebben a lövöldözésben, de az ilyen felelőtlen erőszakot nem fogjuk eltűrni a közösségünkben. Az ilyen lövöldözők következő állomása a börtön lesz

- mondta el Nathan J. Hochman, Los Angeles Megye kerületi ügyésze.

Egy ideje már az énekesnőre fájt a foga

Ortiz korábban többször is összeütközésbe került a törvénnyel, és a viselkedése a lövöldözést megelőzően is aggodalomra adott okot. A 35 éves nő az elmúlt időszakban több furcsa és fenyegető tartalmat tett közzé az interneten: ezekben Rihanna ellen fogalmazott meg vádakat és összeesküvésszerű állításokat, például lopással és boszorkánysággal kapcsolatban.

A vádlott kedden jelent meg egy bírósági meghallgatáson. Jamarcus Bradford helyettes közvédő kezdetben ártatlannak vallotta a nőt annak nevében, ezt azonban később visszavonta a vádemelési javaslat benyújtását követően.

Ortiz vádemelési tárgyalását március 25-re tűzték ki - írja a People.