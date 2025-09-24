Éhgyomorra iszod a kávét? Tisztázzuk végre, hogy ez káros vagy sem

A fekete nem véletlenül lett a legnépszerűbb reggeli innivaló: koffeintartalmának köszönhetően pillanatok alatt képes felébreszteni, és megadni a löketet az előttünk álló naphoz. A kávé ráadásul sok más tekintetben is jótékonyan hat a szervezetünkre, feltéve, hogy tudunk mértéket tartani, és tudatosan fogyasztjuk a mindennapokban.

A tisztán fekete kávé éhgyomorra való fogyasztása senkinek sem ajánlott.

Fotó: Pornanun K / Shutterstock

Az éhgyomorra kávé nem mindenkinek való

A legtöbb ember számára teljesen természetes dolog éhgyomorra kávét inni, és bár a szakértők szerint ez a szokás alapvetően nem káros, bizonyos rizikófaktorok mellett érdemes tisztában lenni a lehetséges hatásokkal. Lauren Manaker és Amy Brownstein táplálkozási szakértők a Delish gasztronómiai magazin cikkében például azt hangsúlyozzák, hogy az éhgyomorra való kávéivásnak egyéni szinten meglehetősen vegyes következményei lehetnek a szervezetünkre nézve:

„Egyeseknél mindez emésztési gondokat idéz elő, például gyomorégést vagy túlzott savasodást, ám ha a kávé mellé eszünk is valamit, az némileg segíthet a problémán” – foglalják össze a szakemberek, akik azt is kiemelték, hogy akinek egyébként is problémája van a savas élelmiszerekkel, jobb, ha kerüli a tisztán fekete fogyasztását.

A kávé savasságát tehéntejjel vagy növényi italokkal csökkenhetjük, így az ital kevésbé irritálja majd a gyomornyálkahártyát. Ilyen formán hozzájárulhatunk a lassabb felszívódáshoz is, mivel a kávé önmagában gyorsabban szívódik fel a gyomorban, így növelve a kellemetlen mellékhatások megjelenési kockázatát.

Még ennek a szintjét is felboríthatja

A reggeli kávéfogyasztás serkenti a kortizol felszabadulását, miközben a stresszhormon természetes módon is reggel, kb. 8-9 óra között tetőzik. Funkciója, hogy felébredjünk és el tudjuk kezdeni a napot. Ám ha ezt mesterségesen, kávéval megemeljük, az idegességhez, nyugtalansághoz és szorongáshoz vezethet. A szakértők szerint ezért az lenne a legideálisabb, ha valamikor 9.30-11.30 között kávéznánk, a szervezetünknek ugyanis ebben az időintervallumban van a leginkább szüksége a kortizol utánpótlására.

Egy másik lényeges dolog, hogy az éhgyomorra való kávéivás a vércukorszintet is befolyásolja: átmeneti emelkedés, majd csökkenés következhet be, utóbbi pedig a jól ismert hirtelen napközbeni fáradtságért, éhségért és feszültségért lehet felelős.