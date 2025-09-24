Éhgyomorra iszod a kávét? Tisztázzuk végre, hogy ez káros vagy sem

A fekete nem véletlenül lett a legnépszerűbb reggeli innivaló: koffeintartalmának köszönhetően pillanatok alatt képes felébreszteni, és megadni a löketet az előttünk álló naphoz. A kávé ráadásul sok más tekintetben is jótékonyan hat a szervezetünkre, feltéve, hogy tudunk mértéket tartani, és tudatosan fogyasztjuk a mindennapokban.
A legtöbb ember számára teljesen természetes dolog éhgyomorra kávét inni, és bár a szakértők szerint ez a szokás alapvetően nem káros, bizonyos rizikófaktorok mellett érdemes tisztában lenni a lehetséges hatásokkal. Lauren Manaker és Amy Brownstein táplálkozási szakértők a Delish gasztronómiai magazin cikkében például azt hangsúlyozzák, hogy az éhgyomorra való kávéivásnak egyéni szinten meglehetősen vegyes következményei lehetnek a szervezetünkre nézve:
„Egyeseknél mindez emésztési gondokat idéz elő, például gyomorégést vagy túlzott savasodást, ám ha a kávé mellé eszünk is valamit, az némileg segíthet a problémán” – foglalják össze a szakemberek, akik azt is kiemelték, hogy akinek egyébként is problémája van a savas élelmiszerekkel, jobb, ha kerüli a tisztán fekete fogyasztását.
A kávé savasságát tehéntejjel vagy növényi italokkal csökkenhetjük, így az ital kevésbé irritálja majd a gyomornyálkahártyát. Ilyen formán hozzájárulhatunk a lassabb felszívódáshoz is, mivel a kávé önmagában gyorsabban szívódik fel a gyomorban, így növelve a kellemetlen mellékhatások megjelenési kockázatát.
A reggeli kávéfogyasztás serkenti a kortizol felszabadulását, miközben a stresszhormon természetes módon is reggel, kb. 8-9 óra között tetőzik. Funkciója, hogy felébredjünk és el tudjuk kezdeni a napot. Ám ha ezt mesterségesen, kávéval megemeljük, az idegességhez, nyugtalansághoz és szorongáshoz vezethet. A szakértők szerint ezért az lenne a legideálisabb, ha valamikor 9.30-11.30 között kávéznánk, a szervezetünknek ugyanis ebben az időintervallumban van a leginkább szüksége a kortizol utánpótlására.
Egy másik lényeges dolog, hogy az éhgyomorra való kávéivás a vércukorszintet is befolyásolja: átmeneti emelkedés, majd csökkenés következhet be, utóbbi pedig a jól ismert hirtelen napközbeni fáradtságért, éhségért és feszültségért lehet felelős.
Ha mégis a reggeli kávézás mellett tesszük le a voksunkat, érdemes előtte meginni egy pohár vizet, ezzel ugyanis nemcsak folyadékkal, azaz energiával töltjük fel az éjszaka során dehidratálódott szervezetünket, de természetes ébresztőt is adunk neki.
Ha szeretnénk egészséges módon indítani a napot, és elkerülni a különféle panaszokat, akkor szoktassuk rá magunkat a reggelizésre. Nem kell azonban hatalmas és időigényes étkezéseket beiktatunk ahhoz, hogy a szervezetünk számára optimálisan induljanak a napok, elég, ha kiegészítjük a kávét némi rostban gazdag harapnivalóval, hogy tompítsuk annak nem kívánatos hatásait. Például egy kis zabbal, magokkal, gyümölccsel, teljes kiőrlésű gabonafélékkel, vagy bármilyen könnyű reggelivel, melyek felkészítik a kávé „érkezésére” az emésztőrendszert.
Akárhogy is kezdjük a napjainkat, a legfontosabb, hogy figyeljünk a testünk jelzésire, értsük meg az esetleges tüneteken keresztül küldött üzeneteit, és eszerint kísérletezzük ki, mi a legjobb a számunkra. Ez azért is különösen fontos, mert ahányan vagyunk, annyiféleképpen reagálunk a kávéra.
