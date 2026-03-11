Megérkezett a legújabb felmérés: kulcskerületekben vezet a Fidesz

Orbán Viktor Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban már részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtunk, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen. Írtak arról is, hogy egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a Fidesz vezet.

Több billegő körzetben is nagyon vezet a Fidesz / Forrás: Facebook / Orbán Viktor

Billegő hevesi körzetben vezet a Fidesz

A Heves vármegyei 2-es számú körzetben (Gyöngyös és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

43 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

37 százalék a Tiszára,

6 százaléka a Mi Hazánkra,

1 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százalék egyéb létező pártra.

A választók 5 százaléka bizonytalan,

míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.

Ebben a választókerületben indul Horváth László drogkereskedelem elleni kormánybiztos. Ez a választókerület egyértelműen csatatér körzetnek számít 2014 óta, így a Fidesz vezetése azt mutatja, hogy jó esélye van Horváthnak arra, hogy megvédje a mandátumát.

A Pest vármegyei 11-es számú körzetben (Vác és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

41 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

35 százalék a Tiszára,

9 százaléka a Mi Hazánkra,

4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

3 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százalék egyéb létező pártra.

a választók 3 százaléka bizonytalan,

míg 4 százalék nem mondta meg kire voksolna.

Ez a választókerület szintén billegőnek számít. Érdekessége ennek a körzetnek, hogy ebben a formájában korábban nem létezett. Itt indul a Fidesz-KDNP részéről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár.

A Vas vármegyei 3-as számú körzetben (Körmend és Vasvár és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek: