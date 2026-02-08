Tűzveszély a konyhában - Mit tegyünk a konyhai tűz ellen?

A konyhában keletkezik a legtöbb lakástűz.

Sokszor az okozza a bajt, amiről nem is gondolnánk, hogy veszélyes lehet.

A megelőzés fontos és hasznos, elővigyázatossággal kivédhetjük a súlyos baleseteket.

A tűzveszély mindannyiunk rémálma. A konyhai tűz a leggyakoribb veszélyforrás. Nem véletlen, ugyanis szinte bármelyikünkkel előfordulhat, hogy lángra kap valami, pedig nem terveztünk flambírozást. Sokszor persze a kapkodás vagy a rutintalanság a főbűnös, de gyakran ártalmatlannak tűnő eszközök meghibásodása vagy helytelen tárolása, használata okoz tüzet.

A konyhai tűz forrása akár egy mikró is lehet. Bármelyik ártatlannak vélt berendezés is bármikor lángra kaphat.

Fotó: Andrey Popov / 123RF

A konyhai tűz leggyakoribb okai és veszélyforrásai

Konyhai tűz könnyebben előfordul és sokkal gyakoribb, mint hinnénk. A tűzhelytől az elosztóig bármi lehet veszélyforrás, ezért érdemes leellenőriznünk, alaposan átgondolnunk, hogy mindent megteszünk-e a biztonságunk érdekében. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb a legfontosabb eszközöket, amelyek tüzet okozhatnak.

1. Tűzhely és főzőlap

Legyen szó gáz- vagy elektromos tűzhelyről, ez a konyha legkritikusabb pontja. A nyílt láng vagy a felhevült főzőlap pillanatok alatt meggyújthatja a közelben hagyott konyharuhát, papírtörlőt, fa vágódeszkát vagy akár a bő ruhaujjat is. Különösen veszélyes, ha a főzés közben elfordulunk, telefonálunk vagy elhagyjuk a helyiséget, miközben a készülék tovább működik.

2. Sütő és grillsütő

A sütő belsejében lerakódott zsír és ételmaradványok magas hőfokon könnyen lángra kaphatnak. A grillfunkció használata tovább növeli a kockázatot, főleg, ha a készüléket ritkán tisztítjuk. A kifröccsent és el nem távolított zsiradék nemcsak füstöl, de komoly tűzforrássá is válhat. Így lesz a szennyeződésből akár lakástűz.

3. Olajsütő és forró olaj

A forró olaj az egyik legveszélyesebb a konyhában. Túlmelegedés esetén magától is meggyulladhat, és sokan még mindig elkövetik azt a hibát, hogy vízzel próbálják oltani – ami robbanásszerű lángfellobbanást okoz. Egy apró figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a helyzet irányíthatatlanná váljon.

4. Mikrohullámú sütő

Bár gyors és kényelmes, a mikró is rejthet veszélyeket. Fémes díszítésű edények, alufólia vagy nem megfelelő műanyag dobozok szikrázást, túlmelegedést, sőt tüzet okozhatnak. A belső szennyeződések szintén fokozzák a kockázatot.