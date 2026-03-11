Hoppá! Újabb támogatóját mutatta meg Orbán Viktor

A közösségi oldalán közzétett videóban mutatta be egy támogatóját Orbán Viktor. Az illető nem más, mint Emir Kusturica, a nálunk is igen népszerű Macska-jaj című film rendezője, aki Milorad Dodik társaságában üzent a magyar miniszterelnöknek.
Köszönöm a támogatást Emir Kusturicának!
- jegyezte meg a miniszterelnök a posztjában, mialatt a felvételen a szerb rendező arról beszélt, amióta a magyar kormányfő megjelent a politikai színpadon, azt vette észre, hogy a hagyományos értékeket, a családot és a magyar nemzeti kultúrát képviseli, valamint a gazdasági jólétet, amelyet a konzervatív szemléletével épített fel.
A szerb nemzet és a magyar nemzet nemzeti erejének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia, hogy képesek legyünk kitartani mindazzal szemben, ami előttünk áll
- emelte ki Emir Kusturica.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.