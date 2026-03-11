Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Hoppá! Újabb támogatóját mutatta meg Orbán Viktor

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 09:11
emir kusturicaminiszterelnök
Nem akárki üzent Orbán Viktornak!
A közösségi oldalán közzétett videóban mutatta be egy támogatóját Orbán Viktor. Az illető nem más, mint Emir Kusturica, a nálunk is igen népszerű Macska-jaj című film rendezője, aki Milorad Dodik társaságában üzent a magyar miniszterelnöknek.

orbán Viktor
Újabb támogató állt ki Orbán Viktor mellett / Fotó: Kurucz Árpád / mw

Köszönöm a támogatást Emir Kusturicának!

- jegyezte meg a miniszterelnök a posztjában, mialatt a felvételen a szerb rendező arról beszélt, amióta a magyar kormányfő megjelent a politikai színpadon, azt vette észre, hogy a hagyományos értékeket, a családot és a magyar nemzeti kultúrát képviseli, valamint a gazdasági jólétet, amelyet a konzervatív szemléletével épített fel. 

A szerb nemzet és a magyar nemzet nemzeti erejének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia, hogy képesek legyünk kitartani mindazzal szemben, ami előttünk áll

- emelte ki Emir Kusturica.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

  

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
