Hoppá! Újabb támogatóját mutatta meg Orbán Viktor

A közösségi oldalán közzétett videóban mutatta be egy támogatóját Orbán Viktor. Az illető nem más, mint Emir Kusturica, a nálunk is igen népszerű Macska-jaj című film rendezője, aki Milorad Dodik társaságában üzent a magyar miniszterelnöknek.

Újabb támogató állt ki Orbán Viktor mellett / Fotó: Kurucz Árpád / mw

Köszönöm a támogatást Emir Kusturicának!

- jegyezte meg a miniszterelnök a posztjában, mialatt a felvételen a szerb rendező arról beszélt, amióta a magyar kormányfő megjelent a politikai színpadon, azt vette észre, hogy a hagyományos értékeket, a családot és a magyar nemzeti kultúrát képviseli, valamint a gazdasági jólétet, amelyet a konzervatív szemléletével épített fel.

A szerb nemzet és a magyar nemzet nemzeti erejének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia, hogy képesek legyünk kitartani mindazzal szemben, ami előttünk áll

- emelte ki Emir Kusturica.