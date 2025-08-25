Rosszkor iszod a kávét? Lehet, ezért nem hat úgy, ahogy kéne

Cikkünkben felfedjük, hogyan tudod kiaknázni a koffein csodás hatását, hogy a napod lendületesen, és ne halál kábán teljen. Egy szakértő szerint egyáltalán nem mindegy, mikor kortyolod el a kávéd, mivel a sokak által kedvelt rítusnak van egy tökéletes időpontja.

Vajon te sem jókor iszod a kávét?

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

Ezért nem hat úgy a kávé, ahogy szeretnéd

Sokan elképzelhetetlennek tartják a reggelt kávé nélkül, pedig a koffein hatása nagyban függ attól, mikor fogyasztod. Hiába húzol le a meleg italból dupla mennyiséget; ha azt rosszkor teszed, valószínűleg nem fogja meghozni a várt, frissítő lendületet. Lássuk tehát, mi a jó kávéfogyasztás titka!

Ekkor kellene innod a kávét, hogy igazán hasson

Köztudott, hogy az ital hozzájárulhat a produktivitáshoz és a jó hangulathoz, azonban megzavarhatja az alvási szokásokat is. A kávérajongók javarészt tisztában vannak azzal, hogy kedvenc italuk milyen hatással van a szervezetükre, kezdve az anyagcserétől a fizikai teljesítményig. Nichola Ludlam-Raine táplálkozási szakértő azonban most elárulta a kávéfogyasztás legjobb időpontját, hogy az italt minden előnyével együtt élvezhesd.

A kávéfogyasztás legjobb időpontja jellemzően a délelőtt közepe, tehát a 9:30 és 11:30 közötti időszak

– hívta fel a Mirror olvasóinak figyelmét Nichola, aki szerint az első csésze kávét ekkorra kellene időzíteni.

Aknázd ki a kávé csodás hatását!

Fotó: Frank Lee / GettyImages

Ezért ez a legjobb napszak

A szakértő elmagyarázta, hogy a stresszhormon, vagyis a kortizol szintje ebben a pár órában kezd el csökkenni, ennél fogva az ébredés után azonnal elfogyasztott kávé nem lesz kifejezetten hatékony, mivel a reggeli órákban a kortizolszint még természetesen magas.

Délután a kávé még mindig lendületet adhat, de a legjobb, ha túl későn már kerüljük a fogyasztását, különösen, ha érzékenyek vagyunk a koffeinre

– folytatta, hozzátéve, hogy a koffein hatása egyénenként eltérő lehet, egyeseknél például szorongást is előidézhet. Elmondása szerint a stimuláns körülbelül 5-6 órán keresztül befolyásolja a szervezetünket, ezért legkésőbb délután 3 órakor kellene meginni az utolsó kávét.

A koffeinmentes kávét sem mindegy, hogy mikor fogyasztjuk?

Bár a koffeinmentes kávé csekély mennyiségű stimulánst tartalmaz, szemben a hagyományos verzióval – és így valószínűleg nem lesz hatással a pihentető alvásra –, azzal sem árt vigyázni, különösen azoknak, akik nagyon érzékenyek rá.