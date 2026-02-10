A kávé titokzatos útja az egzotikus tájaktól a konyhádig - Galéria

Minden egyes csésze kávé egy távoli, egzotikus ültetvényen kezdődik – például Brazília hegyoldalain vagy Etiópia vadregényes tájain. Sokan azt hiszik, a kávé alapból barna babként terem, de nagyobbat nem is tévedhetnének! A kávé először egy piros, édeskés gyümölcs, amit „kávécseresznyének” hívnak. A legminőségibb szemeket a mai napig kézzel szedik le, egyesével válogatva a legérettebbeket, hogy hozzád már csak a tökéletesek jussanak el. Ám a csészédig még hosszú út vezet a kávé számára.
Miután a gyümölcsöt leszüretelték, jön a drasztikus rész: lefejtik róla a húst, hogy szabaddá tegyék a magot – ez lesz a kávébab. De ekkor még nem az a barna, illatos csoda, amit ismersz! A „zöldkávé” ekkor még kemény, szagtalan és egyáltalán nem hívogató. Ebben az állapotban pakolják hatalmas zsákokba, majd konténerhajókon indul útnak Európa felé, heteken át hánykolódva az óceánon.
Az igazi mágia akkor történik, amikor a zöld szemek megérkeznek a pörkölőbe. Ez a kávé útjának a legkritikusabb pontja.
A pörkölőmester vigyázó tekintete mellett a kávészemek 200 fok környékén elkezdenek pattogni, akár a popcorn. Ekkor szabadulnak fel az illóolajok, amiktől megjön az a mámorító, pörkölt illat.
A pörkölőmesterek igazi tudása az időzítésben rejlik:
Miután a kávé megkapta a barna színét, már mehet is a csomagolóba, majd onnan a boltok polcaira, ahonnan leemelheted és a forró víz segítségével kioldhatod a babokból azt az ínycsiklandó aromát, amit az ültetvénytől a konyhádig magukkal hoztak. Szóval, amikor legközelebb beleiszol a reggeli feketédbe, gondolj bele: az a pár korty egy igazi világutazó, ami azért küzdötte át magát a bolygón, hogy neked jól induljon a napod!
