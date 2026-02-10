A kávé titokzatos útja az egzotikus tájaktól a konyhádig - Galéria

Minden egyes csésze kávé egy távoli, egzotikus ültetvényen kezdődik – például Brazília hegyoldalain vagy Etiópia vadregényes tájain. Sokan azt hiszik, a kávé alapból barna babként terem, de nagyobbat nem is tévedhetnének! A kávé először egy piros, édeskés gyümölcs, amit „kávécseresznyének” hívnak. A legminőségibb szemeket a mai napig kézzel szedik le, egyesével válogatva a legérettebbeket, hogy hozzád már csak a tökéletesek jussanak el. Ám a csészédig még hosszú út vezet a kávé számára.

A kávé nagy utat tesz meg, mire a csészédbe érve beindítaná a napodat. Fotó: Samer Daboul / Pexels

A nagy „vetkőztetés” és a kávé tengeri utazása

Miután a gyümölcsöt leszüretelték, jön a drasztikus rész: lefejtik róla a húst, hogy szabaddá tegyék a magot – ez lesz a kávébab. De ekkor még nem az a barna, illatos csoda, amit ismersz! A „zöldkávé” ekkor még kemény, szagtalan és egyáltalán nem hívogató. Ebben az állapotban pakolják hatalmas zsákokba, majd konténerhajókon indul útnak Európa felé, heteken át hánykolódva az óceánon.



A pörkölőmester, aki életet lehel a babba

Az igazi mágia akkor történik, amikor a zöld szemek megérkeznek a pörkölőbe. Ez a kávé útjának a legkritikusabb pontja.

A pörkölőmester vigyázó tekintete mellett a kávészemek 200 fok környékén elkezdenek pattogni, akár a popcorn. Ekkor szabadulnak fel az illóolajok, amiktől megjön az a mámorító, pörkölt illat.

A pörkölőmesterek igazi tudása az időzítésben rejlik:

ha egy percet is késnek, a kávé keserű lesz,

ha túl korán veszik ki, akkor pedig savanyú marad.



Az utolsó méterek: Az őrléstől a bögréig

Miután a kávé megkapta a barna színét, már mehet is a csomagolóba, majd onnan a boltok polcaira, ahonnan leemelheted és a forró víz segítségével kioldhatod a babokból azt az ínycsiklandó aromát, amit az ültetvénytől a konyhádig magukkal hoztak. Szóval, amikor legközelebb beleiszol a reggeli feketédbe, gondolj bele: az a pár korty egy igazi világutazó, ami azért küzdötte át magát a bolygón, hogy neked jól induljon a napod!

