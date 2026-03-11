Stílust váltott a magyarok egyik kedvenc színésznője – erre senki sem számított

Margot Robbie rövidre vágatta haját a párizsi divathétre. Meglepően jól áll neki az új stílus.
A Chanel bemutatóján nem meglepő módon a márka egyik leghíresebb nagykövete, Margot Robbie is megjelent. Egy pillanatra a színésznő sikeresen el is rabolta a figyelmet a divathétről, új hajstílusa csak úgy vonzotta a tekinteteket.
Nem szokatlanok tőle a drámai stílus változások, de ezt a rövid hajstílust senki sem látta jönni, mindenkit meglepett. A meglepődés után persze érkezett a gyönyörködés. A szépséges színésznőnek bármilyen stílus jól áll – ezt most is megmutatta.
