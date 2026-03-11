Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Stílust váltott a magyarok egyik kedvenc színésznője – erre senki sem számított

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 08:45
Margot Robbie megvillantotta új haját. Erre a drasztikus változásra senki sem számított.

Margot Robbie rövidre vágatta haját a párizsi divathétre. Meglepően jól áll neki az új stílus.

Margot Robbie stílust váltott
Fotó: JLPPA / Bestimage

Levágatta a haját, mintha teljesen új ember lenne Margot Robbie

A Chanel bemutatóján nem meglepő módon a márka egyik leghíresebb nagykövete, Margot Robbie is megjelent. Egy pillanatra a színésznő sikeresen el is rabolta a figyelmet a divathétről, új hajstílusa csak úgy vonzotta a tekinteteket.

Nem szokatlanok tőle a drámai stílus változások, de ezt a rövid hajstílust senki sem látta jönni, mindenkit meglepett. A meglepődés után persze érkezett a gyönyörködés. A szépséges színésznőnek bármilyen stílus jól áll – ezt most is megmutatta.

A kép magáért beszél!

 

