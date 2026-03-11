Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Megszakad a szív: feláldozta magát, hogy életet mentsen a vadászpilóta

vadászpilóta
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 08:40
Egy tartályba esett négylábút próbált kimenteni a százados. A vadászpilótát a kollégái próbálták újraéleszteni, de sikertelenül.
Egy vadászpilóta vesztette életét, miközben egy kutyáét próbálta megmenteni.

Vadászpilóta vesztette életét kutya mentése közben
Vadászpilóta vesztette életét, mialatt egy kutyán próbált meg segíteni / Fotó: Pexels (illusztráció)

Hősies cselekedetébe fulladt a vadászpilóta

A katona pilóta, Octavian Palferenţ a bázis területén lévő víztartályban bukkant rá egy kutyára, akit megpróbált kimenteni.

A 30 éves századost később egy közelben tartózkodó kollégája igyekezett újraéleszteni a társával, miután kihúzták őt a vízből. A mentősök kiérkezésekor azonban megállapították, hogy az életét már nem lehet megmenteni.

Octavian Palferenţ az aranyosgyéresi 71-es számú légi bázis pilótája volt, és kiküldetésben tartózkodott a borceai 86-os számú légi támaszponton. A Maszol információi szerint a százados házas volt, de nem volt gyermeke.

 

