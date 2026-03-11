Kerkez Milos még Szoboszlai Dominiknál is több pénzt költött - mutatjuk, mennyi az annyi

Kerkez Milos még Szoboszlai Dominikot is túlszárnyalta - már ami a cipőiket illeti. A két magyar játékos egymás mellett ülve utazott a keddi Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésre, a reptérre ugyanolyan márkájú lábbeliben érkeztek, a balhátvéd azonban egy jóval drágább darabot választott magának, mint középpályás honfitársa.

Kerkez Milos cipője kétszer annyiba kerül, mint Szoboszlai Dominiké. Fotó: Instagram/Getty Images

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szereti a divatos ruhadarabokat, legalábbis erről árulkodnak az Instagramra feltöltött fotóik. A magyar válogatott középpályást kapták már lencsevégre 350 ezer forintos pulóverben, de közel 1 milliós Louis Vuitton kabátban is. Ezúttal viszont a balhátvéd villantott nagyobbat.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos cipője

A Liverpool játékosait busz vitte a repülőhöz még a Galatasaray elleni BL-meccs előtt, Szoboszlai és Kerkez pedig a csomagtárolóra felülve beszélgettek a csapattársukkal, Rio Ngumohával. Eközben a két magyar focista lába szemmagasságban lógott bele a kamerába, így nehéz lett volna nem észrevenni, milyen cipőt vettek fel az egységes melegítőszetthez.

Szoboszlai és Kerkez is a népszerű Nike márka egy-egy darabját viselte a lábán. Ám amíg a középpályáson látható Field General modell ára 20-30 ezer forint között mozog jelenleg, addig a balhátvéd cipőjének (Shox TL) ára inkább 60-70 ezer forint közé tehető.

Kerkez Milos legutóbb akkor borzolta fel a kedélyeket egy divatmárka darabjával, amikor tavaly egy hongkongi felkészülési meccs után egy közel hárommillió forintos Goyard táskával a vállán fotózták le, ami alapvetően női kiegészítőként funkcionál.