Lenyomott a rossz idő, nincs kedved semmihez? Ez az ital gyorsabban feldob, mint a reggeli kávé

A dopaminkoktélok azonnali segítséget nyújtanak, ha úgy érzed, hogy az időjárás, a téged körülvevő emberek, a napi események, de még a saját energiaszinted is összefogott ellened. Most nincs másra szükséged, csak néhány egyszerű alapanyagra és az ezekből összeállított mennyei nedűre, amely pillanatok alatt elfeledteti veled minden nyűgödet.
A dopamin nem véletlenül kapta a „jó érzések hormonja” nevet: szerepe van az öröm, a motiváció és az energikusság megélésében. Bár a szervezetünk maga is képes előállítani, bizonyos ízek, illatok és rituálék képesek rásegíteni a termelésére. Egy jól összerakott ital nemcsak a szomjúságodat oltja, hanem élményt is ad – színt, frissességet, egy kis „most törődöm magammal” érzést. A citrusok, bogyós gyümölcsök, fűszerek és gyógynövények különösen jók ebben. Ezek a receptek alkoholmentesek, könnyen variálhatók, és akár reggel, akár délután bevethetők. Ha rossz napod van vagy nyomott vagy, akkor éppen erre van szükséged. Ne engedd, hogy az időjárás okozta rossz kedv átcsapjon téli depresszióba.
Facsard ki a narancsot és a citromot, keverd el bennük a mézet. Öntsd fel hideg szódával, dobd bele a mentaleveleket, majd óvatosan keverd meg. Jéggel az igazi, mert így azonnal a nyárba repíti az érzékeidet.
Tedd az összes hozzávalót turmixgépbe, és turmixold krémesre. Pohárba öntve már a színe is mosolyt csal az arcodra – az íze pedig végképp.
Az almát darabold fel, majd a többi hozzávalóval együtt turmixold simára. Könnyű, friss és meglepően üdítő – ideális „mentális restart”.
Melegítsd fel a tejet, keverd bele a kakaót és a mézet, majd fűszerezd. A csipetnyi chili felébreszti az érzékeket – ez nem az a kakaó, amit gyerekkorodban ittál, hanem egy valódi lélekmelegítő rituálé.
Turmixold össze az alapanyagokat, majd jól behűtve fogyaszd. Egy korty, és lélekben máris egy napos tengerparton jársz.
Kutatások szerint nemcsak az elfogyasztás, hanem már az elkészítés folyamata is növeli a dopaminszintet. Az apró döntések – mint például, hogy melyik pohárba öntöd, teszel-e bele még egy csipet extra fűszert, például kardamomot, hogyan díszíted – mind fokozzák a dopamin termelődését a szervezetedben, ugyanis a kreatív tevékenység aktiválja az agy jutalmazó rendszerét. Tehát, ha azt érzed, hogy már készítés közben is sokkal jobban érzed magad a bőrödben, azt nem csak képzeled, az a valóság.
Ha nem csak inni, hanem enni is szeretnél, a videóból megtudhatod, milyen ételek növelik a dopaminszintet:
