Most jött: drámai küzdelem zajlik a fővárosi Király utcánál, mentők, rendőrök a helyszínen

Olvasóink jelentették, hogy a budapesti, Király utcai 4-6-os villamosmegállóban mentők és rendőrök vannak, és egy ember fekszik a földön.
Mint azt a Bors megtudta, a rendőrök egy ember újraélesztésének helyszínét biztosítják. A Király utcai villamosmegállóban egy eszméletlen férfi fekszik. Az életfunkciói nem működnek, ezért segítséget hívnak hozzá. A mentősök lélegeztetik, és a defibrillátort is bevetették. Az újraélesztés jelenleg is tart, a 4-6-os megállójában a járókelők egy emberként szorítanak a bajban levőnek és a mentősöknek. Amint megtudjuk, mi lett a drámai küzdelem eredménye, cikkünket frissítjük.
