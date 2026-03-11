Most jött: drámai küzdelem zajlik a fővárosi Király utcánál, mentők, rendőrök a helyszínen

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 08:42 / FRISSÍTÉS: 2026. március 11. 08:47
Rendőrök és mentősök állnak körbe egy eszméletlenül fekvő embert a Király utcai villamosmegállóban Budapesten. A Bors információi szerint egy férfit próbálnak újraéleszteni.

Olvasóink jelentették, hogy a budapesti, Király utcai 4-6-os villamosmegállóban mentők és rendőrök vannak, és egy ember fekszik a földön. 

Újraélesztés a Király utcában 
Újraélesztés zajlik a Király utcában /Fotó: beküldött

Újraélesztés zajlik a fővárosban

Mint azt a Bors megtudta, a rendőrök egy ember újraélesztésének helyszínét biztosítják. A Király utcai villamosmegállóban egy eszméletlen férfi fekszik. Az életfunkciói nem működnek, ezért segítséget hívnak hozzá. A mentősök lélegeztetik, és a defibrillátort is bevetették. Az újraélesztés jelenleg is tart, a 4-6-os megállójában a járókelők egy emberként szorítanak a bajban levőnek és a mentősöknek. Amint megtudjuk, mi lett a drámai küzdelem eredménye, cikkünket frissítjük. 

 

