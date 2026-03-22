Amit a kontaktallergiáról tudni kell – Mit takart egykor a selyemkesztyű?

A kontaktallergia láthatatlanul kúszik be az életünkbe egy új krém, egy fém cipzár, egy gumikesztyű vagy épp egy illatosított mosószer használatával. Eleinte csak enyhe viszketés, apró piros folt látszik, amit egy legyintéssel el is intézünk. Aztán a bőr egyre határozottabban üzen: valami nincs rendben. A Fanny magazin összegyűjtötte, mit kell tudni a kontaktallergiáról.

A kontaktallergia tünetei akár az arcon is megjelenhetnek.

Mi az a kontaktallergia?

A bőrünk a legnagyobb szervünk, első védelmi vonalunk a külvilággal szemben. Nap mint nap több ezer kémiai és fizikai ingerrel találkozik, amelyek többségét gond nélkül tolerálja. Bizonyos anyagokra azonban az immunrendszer túlzott reakcióval válaszol. Ezt nevezzük kontaktallergiának. Az első találkozáskor még nem okoz tünetet, de a szervezet megjegyzi az allergént. A következő érintkezéskor viszont beindul a gyulladásos folyamat. Ennek jelei nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem fájdalmasok és hosszan elhúzódók is lehetnek. Gyakran épp a mindennap használt tárgyaink váltják ki a panaszokat. A diagnózist sokszor nehéz megállapítani, mert a konkrét kiváltó ok nem egyértelmű. Pedig a korai felismerés kulcsfontosságú a krónikussá válás megelőzésében. A kontaktallergia más néven allergiás kontakt dermatitisz egy késleltetett típusú, IV-es típusú immunreakció. Ez azt jelenti, hogy a tünetek az allergénnel való érintkezést követően 12–48 órával jelentkeznek. Fontos különbséget tenni az irritatív és az allergiás kontakt dermatitisz között. Az irritatív forma bárkinél kialakulhat, ha az adott anyag elég erős, például sav, lúg, vagy fertőtlenítő hatására.

Az allergiás forma viszont csak azoknál jelentkezik, akik érzékennyé váltak az adott anyagra. Az immunrendszer T-sejtjei felismerik az allergént, és gyulladásos választ indítanak el.

Mi váltja ki a kontaktallergiát?

A modern élet számos potenciális allergént rejt. A leggyakoribbak közé tartoznak:

a nikkel, amely ékszerekben, órákban, gombokban található. Ez különösen gyakori, főként nőknél. Egy egyszerű fülbevaló vagy nadrággomb is elegendő lehet a tünetek kiváltásához, azaz nikkelallergia kialakulásához.. Az illatanyagok és tartósítószerek is előidézhetik, amelyek a kozmetikumokban, mosószerekben, krémekben, sminktermékekben vannak, de a hajfestékek is sok olyan anyagot rejtenek, amelyek irritációt okozhatnak. A gumi- és latex is veszélyes lehet, így akár egy egyszerű gumikesztyű is. A bőrtermékekben króm lehet, amely szintén gyakran áll a kontaktallergia hátterében. Virágok, növények is okozhatnak kontaktallergiát, nem csak szénanáthát.