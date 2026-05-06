Hoppá! Zendayáék visszatérhetnek: Mégsem ér véget három évad után az Eufória?

Április 13. óta az HBO Max az ügyeletes botránykeltő felület világszerte, ugyanis ezen a streamingszolgáltatón debütált a többek között Zendaya, Sydney Sweeney és Jacob Elordi neveivel fémjelzett Eufória 3. évada, mely minden egyes epizóddal kiakasztja a közönség balhémérő műszerét. A rajongók által több mint négy éve várt harmadik fejezet tétjét már a kezdetektől az is jócskán megemelte, hogy a széria lezárásaként harangozták be, azonban nem kizárt, hogy mégsem ér véget Rue és társainak kábítószerrel, meztelenkedéssel és csonkítással tarkított kalandozása.
Futótűzként kezdett el a neten az a pletyka járni, miszerint Eufória 4. évada talán mégsem tűnik olyan elképzelhetetlennek, mint ahogy azt korábban gondoltuk. A szóbeszéd alapjául egy reklámplakát apró részlete szolgál, melyről az HBO Max műsorainak megjelenési dátumát olvashatjuk le. Ezen az promóciós képen többek között látható, mikor jelenik meg a Steve Carell-féle Rooster első évadának fináléja, vagy a Hacks – Pénz beszél sorozatzáró epizódja.
És itt jön a csavar, az Eufória június 1-én esedékes utolsó epizódja mellett, melyről eddig úgy hírlett, a Hacks-hez hasonlóan szintén örökre pontot tesz a széria végére, az áll, hogy „évadfinálé” és nem „sorozatfinálé”. Ez pedig rögvest beindította a hétről hétre meghökkentett fanbázis fantáziáját.
Az viszont hamar a fanok kedvét szegheti, hogy a híresztelésekkel ellentétben, a széria alkotójának, a számos korábbi Eufória-sztár által kikosarazott Sam Levinson egyáltalán nem áll szándékában továbbra sem folytatni a sorozatot, és az elmúlt időben gőzerővel dolgozott azon, hogy kedvenc karaktereink a lehető legtökéletesebb búcsút kapják:
Minden évad olyan, mintha az utolsó lenne, de nincsenek terveim a negyedik felvonásra. Ezt a mostanit olyan erősre szerettem volna megcsinálni, amilyenre csak lehet, jelenleg is a 7. és a 8. részt vágom épp. Egy ki****ott nagy zsákolást akarok végrehajtani ezzel a szezonnal
– mondta még áprilisban a sorozat atyja, Levinson.
Az Eufória 3. évada jelenleg féltávnál tart, a hátralévő négy epizód közül a következő május 11-én kerül fel az HBO Max-sorozatok kínálatába. Az e heti rész után Sydney Sweeney leszbikus csókjától volt hangos az internet, kíváncsian várjuk, a folytatás mit hoz még!
