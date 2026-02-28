Allergia, megfázás vagy nátha? Ezekből a tünetekből felismerheted, melyiktől szenvedsz

A február végi felmelegedéssel beindult az allergiaszezon. A pollenterhelés országszerte megemelkedett, és sokan már most tapasztalják a makacs allergia tüneteit, pedig még bőven találkozunk náthás kollégákkal és családtagokkal is. Így állapítsd meg, hogy allergiás vagy-e, vagy megfáztál!

Tüsszögés, orrfolyás? Mutatjuk, allergia tünetei vagy megfázás áll-e a háttérben – És azt is, mit tehetsz ellene!

Február végével megkezdődött a szénanátha szezonja.

A náthás megbetegedések sem tűntek még el.

Bizonyos jelek segíthetnek megállapítani, melyik okozza a kellemetlen tüneteket.

Az allergiás panaszok enyhítésére számos lehetőségünk van.

Megfázás vagy ezek az allergia tünetei? Így különböztesd meg

Az első tüneteknél sokan úgy gondolják, megfázhattak, hiszen a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás és akár a köhögés is mindkét esetben jelentkezhet. Azonban vannak jelek, amelyek segítenek eldönteni, hogy megfázás vagy allergia áll-e a háttérben.

Február végén a mogyoró, az éger, a ciprus- és tiszafafélék koncentrációja a legnagyobb. Bár a szezon elején a juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenszintje egyelőre alacsony, ezek is gyorsan terjedhetnek az elkövetkezendő időszakban. A polleninformációkról az NNK weboldalán tájékozódhatsz.

A megfázásra utaló tünetek

A megfázás vírusfertőzés következménye. A szervezet immunválasza okozza a kellemetlen panaszokat, amelyek jelentkezhetnek hőemelkedés, láz, torokfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint általános gyengeség formájában is. A megfázás tünetei néhány nap alatt fokozódnak, majd 7–10 nap után enyhülni kezdenek.

A megfázás többnyire egy-két hét alatt lezajlik.

Az allergiára utaló tünetek

Az allergia túlzott immunreakció egy alapvetően ártalmatlan anyagra, például a pollenre. A tünetek hirtelen jelentkeznek, és addig fennmaradnak, amíg az allergén is jelen van.

Tipikus allergiás tünetek:

viszkető, könnyező, piros szem

orr- és garatviszketés

rohamokban jelentkező tüsszögés

sípoló légzés, enyhe nehézlégzés

bőrtünetek, ekcéma

Ha a panaszok hetekig is eltartanak, és nem társul hozzájuk láz vagy levertség, nagy valószínűséggel allergiáról van szó.

Általános tévhit, hogy az orrváladékból megállapítható, hogy mi okozza a tüneteket. Fontos tudni, hogy mindkét esetben lehet vízszerű vagy sűrűbb, erősebb színű a váladék.

Az allergia tüneteinek kezelése

Az antihisztamint tartalmazó allergiagyógyszerek gyorsan kifejtik hatásukat: enyhíthetik a tüsszögést, az orrfolyást és az allergiás szemviszketést. A szteroid tartalmú vényköteles, szakorvos által felírt orrspray-k is rengeteget segíthetnek az allergia tünetei ellen.