Az allergia töneteit tapasztaló nő fújja az orrát.

Allergia, megfázás vagy nátha? Ezekből a tünetekből felismerheted, melyiktől szenvedsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 08:15
Folyik az orrod és folyton tüsszögsz? Egyáltalán nem mindegy, mi áll a panaszok hátterében. Cikkünkben ezért most megmutatjuk, hogyan állapíthatod meg, hogy megfázásról van-e szó, vagy allergia tünetei kínoznak!
Ripszám Boglárka
A február végi felmelegedéssel beindult az allergiaszezon. A pollenterhelés országszerte megemelkedett, és sokan már most tapasztalják a makacs allergia tüneteit, pedig még bőven találkozunk náthás kollégákkal és családtagokkal is. Így állapítsd meg, hogy allergiás vagy-e, vagy megfáztál!

Allergia tüneteitől szenvedő nő ül a kanapén.
Tüsszögés, orrfolyás? Mutatjuk, allergia tünetei vagy megfázás áll-e a háttérben – És azt is, mit tehetsz ellene!
  • Február végével megkezdődött a szénanátha szezonja.
  • A náthás megbetegedések sem tűntek még el.
  • Bizonyos jelek segíthetnek megállapítani, melyik okozza a kellemetlen tüneteket.
  • Az allergiás panaszok enyhítésére számos lehetőségünk van.

Megfázás vagy ezek az allergia tünetei? Így különböztesd meg

Az első tüneteknél sokan úgy gondolják, megfázhattak, hiszen a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás és akár a köhögés is mindkét esetben jelentkezhet. Azonban vannak jelek, amelyek segítenek eldönteni, hogy megfázás vagy allergia áll-e a háttérben.

Február végén a mogyoró, az éger, a ciprus- és tiszafafélék koncentrációja a legnagyobb. Bár a szezon elején a juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenszintje egyelőre alacsony, ezek is gyorsan terjedhetnek az elkövetkezendő időszakban.

A polleninformációkról az NNK weboldalán tájékozódhatsz.

A megfázásra utaló tünetek

A megfázás vírusfertőzés következménye. A szervezet immunválasza okozza a kellemetlen panaszokat, amelyek jelentkezhetnek hőemelkedés, láz, torokfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint általános gyengeség formájában is. A megfázás tünetei néhány nap alatt fokozódnak, majd 7–10 nap után enyhülni kezdenek.

A megfázás többnyire egy-két hét alatt lezajlik.

Az allergiára utaló tünetek

Az allergia túlzott immunreakció egy alapvetően ártalmatlan anyagra, például a pollenre. A tünetek hirtelen jelentkeznek, és addig fennmaradnak, amíg az allergén is jelen van.

Tipikus allergiás tünetek:

  • viszkető, könnyező, piros szem
  • orr- és garatviszketés
  • rohamokban jelentkező tüsszögés
  • sípoló légzés, enyhe nehézlégzés
  • bőrtünetek, ekcéma

Ha a panaszok hetekig is eltartanak, és nem társul hozzájuk láz vagy levertség, nagy valószínűséggel allergiáról van szó.

Allergia tünetei miatt orrot fújó férfi.
Általános tévhit, hogy az orrváladékból megállapítható, hogy mi okozza a tüneteket. Fontos tudni, hogy mindkét esetben lehet vízszerű vagy sűrűbb, erősebb színű a váladék.
Fotó: fizkes /   shutterstock

Az allergia tüneteinek kezelése

Az antihisztamint tartalmazó allergiagyógyszerek gyorsan kifejtik hatásukat: enyhíthetik a tüsszögést, az orrfolyást és az allergiás szemviszketést. A szteroid tartalmú vényköteles, szakorvos által felírt orrspray-k is rengeteget segíthetnek az allergia tünetei ellen.

Ezenkívül alkalmazhatók még szemcseppek vagy vény nélkül kapható, érösszehúzó orrsprayek, orcseppek is. A szintén patikai sós vizes orröblögető készítményekkel pedig eltávolíthatók a pollenek az orrnyálkahártyáról.

Súlyosabb vagy tartós panaszok esetén allergológiai kivizsgálás és akár immunterápia is szóba jöhet, amely hosszabb távon mérsékelheti a túlérzékenységet.

Allergia elleni praktikák a mindennapokra:

  • Érdemes késő este vagy eső után szellőztetni.
  • Hazaérve ajánlott azonnal ruhát cserélni, zuhanyozni és hajat mosni.
  • A megfelelő napszemüveggel is csökkentheted a szemed irritációját.

Már most tapasztalsz magadon allergiás tüneteket? Érdemes időben lépned!
A pollenallergia/szénanátha tüneteit fontos kezelni, mert nem csupán mindennapi kényelmetlenséget okoznak, de folyamatos gyulladásban tartják a szervezetet, ami súlyos terhet jelent az immun- és idegrendszer számára. A tünetek rontják az alvás- és életminőséget, a koncentrációt, a munkateljesítményt. A szezon elején megkezdett terápia hatékonyabban csillapítja a tüneteket, mintha csak akkor lépnénk, amikor már elviselhetetlenné válnak.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.

A következő videóból kaphatsz több tippet is az allergia tüneteinek házi kezelésére:

