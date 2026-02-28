Allergia, megfázás vagy nátha? Ezekből a tünetekből felismerheted, melyiktől szenvedsz

A február végi felmelegedéssel beindult az allergiaszezon. A pollenterhelés országszerte megemelkedett, és sokan már most tapasztalják a makacs allergia tüneteit, pedig még bőven találkozunk náthás kollégákkal és családtagokkal is. Így állapítsd meg, hogy allergiás vagy-e, vagy megfáztál!
Az első tüneteknél sokan úgy gondolják, megfázhattak, hiszen a tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás és akár a köhögés is mindkét esetben jelentkezhet. Azonban vannak jelek, amelyek segítenek eldönteni, hogy megfázás vagy allergia áll-e a háttérben.
Február végén a mogyoró, az éger, a ciprus- és tiszafafélék koncentrációja a legnagyobb. Bár a szezon elején a juhar, a kőris, a nyár és a szil pollenszintje egyelőre alacsony, ezek is gyorsan terjedhetnek az elkövetkezendő időszakban.
A polleninformációkról az NNK weboldalán tájékozódhatsz.
A megfázás vírusfertőzés következménye. A szervezet immunválasza okozza a kellemetlen panaszokat, amelyek jelentkezhetnek hőemelkedés, láz, torokfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint általános gyengeség formájában is. A megfázás tünetei néhány nap alatt fokozódnak, majd 7–10 nap után enyhülni kezdenek.
A megfázás többnyire egy-két hét alatt lezajlik.
Az allergia túlzott immunreakció egy alapvetően ártalmatlan anyagra, például a pollenre. A tünetek hirtelen jelentkeznek, és addig fennmaradnak, amíg az allergén is jelen van.
Ha a panaszok hetekig is eltartanak, és nem társul hozzájuk láz vagy levertség, nagy valószínűséggel allergiáról van szó.
Az antihisztamint tartalmazó allergiagyógyszerek gyorsan kifejtik hatásukat: enyhíthetik a tüsszögést, az orrfolyást és az allergiás szemviszketést. A szteroid tartalmú vényköteles, szakorvos által felírt orrspray-k is rengeteget segíthetnek az allergia tünetei ellen.
Ezenkívül alkalmazhatók még szemcseppek vagy vény nélkül kapható, érösszehúzó orrsprayek, orcseppek is. A szintén patikai sós vizes orröblögető készítményekkel pedig eltávolíthatók a pollenek az orrnyálkahártyáról.
Súlyosabb vagy tartós panaszok esetén allergológiai kivizsgálás és akár immunterápia is szóba jöhet, amely hosszabb távon mérsékelheti a túlérzékenységet.
Már most tapasztalsz magadon allergiás tüneteket? Érdemes időben lépned!
A pollenallergia/szénanátha tüneteit fontos kezelni, mert nem csupán mindennapi kényelmetlenséget okoznak, de folyamatos gyulladásban tartják a szervezetet, ami súlyos terhet jelent az immun- és idegrendszer számára. A tünetek rontják az alvás- és életminőséget, a koncentrációt, a munkateljesítményt. A szezon elején megkezdett terápia hatékonyabban csillapítja a tüneteket, mintha csak akkor lépnénk, amikor már elviselhetetlenné válnak.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.
A következő videóból kaphatsz több tippet is az allergia tüneteinek házi kezelésére:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.