Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újra felbukkant a skarlát – Az óvodákban terjed leggyorsabban, ezek a tünetei

skarlát
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 10:15
bakteriális fertőzésgyerekbetegségfertőző betegség
Ismét megjelent egy régi, jól ismert gyerekbetegség, amely most több óvodai közösségben is fertőz. A skarlát gyorsan terjed, baktérium okozza, és bár leginkább a gyerekeket érinti, könnyen továbbadhatják a családtagoknak is. Összefoglaljuk, mit érdemes tudni róla.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A skarlát baktérium okozta fertőzés, amely most több óvodai közösségben is felbukkant.
  • A betegség cseppfertőzéssel gyorsan terjed, ezért a családtagokra is veszélyes lehet.
  • Időben felismerve antibiotikummal jól kezelhető, de szövődmények kialakulhatnak.

A skarlát, más néven vörheny bakteriális fertőzés, amelyet az A csoportú Streptococcus baktérium okoz. A betegség legjellemzőbb tünete a testszerte megjelenő apró, élénkvörös kiütés, amelyet torokfájás és magas láz kísér. Cseppfertőzéssel, valamint közvetlen testi érintkezéssel terjed, ezért főként közösségekben bukkan fel gyakrabban, különösen a téli hónapokban. Leginkább az 5–15 éves korosztály érintett. Bár régen súlyos gyermekbetegségnek számított, ma már az antibiotikumos kezelésnek köszönhetően jól gyógyítható. Kezelés nélkül azonban komoly szövődmények alakulhatnak ki, amelyek a szívet és a vesét is károsíthatják.

Skarlátos kislány, magas lázzal fekszik az ágyban.
A skarlát első tünete a magas láz / Fotó: SofikoS / Shutterstock

Melyek a skarlát leggyakoribb tünetei?

A betegség általában torokfájással, nyelési nehézséggel, lázzal és garatgyulladással indul. A testhőmérséklet sokszor meghaladja a 38 fokot, miközben a nyaki és az állkapocs alatti nyirokcsomók megduzzadhatnak és érzékennyé válhatnak. Ezt rövid időn belül jellegzetes bőrelváltozások követik.

Jellegzetes torokelváltozások skarlát esetén:

  • a garat élénkvörös, a szájpadláson apró pontszerű bevérzések jelenhetnek meg;
  • apró, pontszerű vörös bevérzések a szájpadláson;
  • duzzadt nyelvcsap;
  • a mandulákat fehéres-sárgás lepedék boríthatja.
    A skarlátra jellemző tünet még az úgynevezett málnanyelv, amikor a nyelv élénkpiros, felszíne szemcséssé válik a kiemelkedő ízlelőbimbók miatt.
    A bőrkiütések általában az első tünetek megjelenése után 1–4 nappal jelentkeznek. Először a nyakon tűnnek fel, majd átterjednek a törzsre, a karokra és a lábakra. A száj és az áll közötti terület rendszerint kiütésmentes marad, az arc viszont kipirult lehet. A gyógyulást követően, nagyjából a második héttől bőrhámlás is előfordulhat, főként a kézen és a lábon. Enyhébb esetekben a bőrtünetek alig észrevehetők, előfordul, hogy csak a lágyékhajlatban jelennek meg.
Skarlát tünete a málnanyelv.
A skarlát jellegzetes tünete a málnanyelv / Fotó: Lukassek /  Shutterstock 

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha egy gyermeknek erős torokfájása van, magas lázzal küzd, megduzzadnak a nyaki nyirokcsomói, és vörös kiütések jelennek meg a testén, érdemes mielőbb gyermekorvoshoz fordulni. A korai felismerés sokat számít a szövődmények megelőzésében.

Mi okozza a skarlátot?

A betegséget leggyakrabban a Streptococcus pyogenes nevű baktérium váltja ki. A baktérium által termelt méreganyag felelős a jellegzetes tünetekért, így a málnanyelvért és a bőrkiütésekért is. A fertőzés köhögéssel, tüsszentéssel, valamint fertőzött tárgyak útján terjed, a tünetek jellemzően a megfertőződést követő 2–4 napon belül jelentkeznek. A baktérium könnyen terjed a szoros kapcsolatban élők között, ezért óvodai, iskolai közösségeken belül gyakran több megbetegedés is előfordul.

Lehetséges szövődmények

Mivel bakteriális fertőzésről van szó, az időben elkezdett antibiotikumos kezelés a legfontosabb. Ennek hiányában a fertőzés átterjedhet több szervre is, például a vesére, a szívre, a középfülre vagy akár a véráramba. Súlyosabb esetekben kialakulhat vesegyulladás, rheumás láz, szívizom- vagy ízületi gyulladás, tüdőgyulladás, mandulakörüli tályog, gennyes középfülgyulladás, és ritkán agyhártyagyulladás vagy toxikus sokk szindróma is.

Hogyan állapítják meg a betegséget?

A diagnózis gyakran már a jellegzetes torok- és bőrtünetek alapján felállítható. Ha a tünetek nem teljesen egyértelműek, az orvos torokváladék-mintát vehet, amelyből laboratóriumi vizsgálattal kimutatható a baktérium. 

A skarlát kezelése

A skarlátot okozó baktérium érzékeny a penicillinre, ezért ez az elsőként választott antibiotikum. Penicillinérzékenység esetén más hatóanyag is szóba jöhet. A gyógyszert általában legalább tíz napig kell szedni. Az antibiotikumkúrát akkor is végig kell vinni, ha a tünetek hamar enyhülnek, a túl korán abbahagyott kezelés a baktérium újbóli elszaporodásához vezethet. A tünetek enyhítésére láz- és fájdalomcsillapítók adhatók, emellett sok folyadék fogyasztása javasolt. A párás levegő és a sós vizes gargalizálás segíthet csökkenteni a torokfájdalmat.

Megelőzhető a skarlát?

A skarlát ellen jelenleg nincs védőoltás és mivel több baktériumtípus is okozhatja, akár többször is elkapható. A fertőzés terjedése alapvető higiénés szabályok betartásával mérsékelhető. Ide tartozik a rendszeres kézmosás, a kézfertőtlenítés, valamint a köhögési és tüsszentési etikett betartása. Ha valaki megbetegszik, az orvos által meghatározott ideig kerülni kell a közösséget, hogy ne fertőzzön tovább másokat.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Nézd meg videón a skarlát tüneteit:

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu