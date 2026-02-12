Újra felbukkant a skarlát – Az óvodákban terjed leggyorsabban, ezek a tünetei

A skarlát jellegzetes tünete a málnanyelv / Fotó: Lukassek / Shutterstock

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha egy gyermeknek erős torokfájása van, magas lázzal küzd, megduzzadnak a nyaki nyirokcsomói, és vörös kiütések jelennek meg a testén, érdemes mielőbb gyermekorvoshoz fordulni. A korai felismerés sokat számít a szövődmények megelőzésében.

Mi okozza a skarlátot?

A betegséget leggyakrabban a Streptococcus pyogenes nevű baktérium váltja ki. A baktérium által termelt méreganyag felelős a jellegzetes tünetekért, így a málnanyelvért és a bőrkiütésekért is. A fertőzés köhögéssel, tüsszentéssel, valamint fertőzött tárgyak útján terjed, a tünetek jellemzően a megfertőződést követő 2–4 napon belül jelentkeznek. A baktérium könnyen terjed a szoros kapcsolatban élők között, ezért óvodai, iskolai közösségeken belül gyakran több megbetegedés is előfordul.

Lehetséges szövődmények

Mivel bakteriális fertőzésről van szó, az időben elkezdett antibiotikumos kezelés a legfontosabb. Ennek hiányában a fertőzés átterjedhet több szervre is, például a vesére, a szívre, a középfülre vagy akár a véráramba. Súlyosabb esetekben kialakulhat vesegyulladás, rheumás láz, szívizom- vagy ízületi gyulladás, tüdőgyulladás, mandulakörüli tályog, gennyes középfülgyulladás, és ritkán agyhártyagyulladás vagy toxikus sokk szindróma is.

Hogyan állapítják meg a betegséget?

A diagnózis gyakran már a jellegzetes torok- és bőrtünetek alapján felállítható. Ha a tünetek nem teljesen egyértelműek, az orvos torokváladék-mintát vehet, amelyből laboratóriumi vizsgálattal kimutatható a baktérium.

A skarlát kezelése

A skarlátot okozó baktérium érzékeny a penicillinre, ezért ez az elsőként választott antibiotikum. Penicillinérzékenység esetén más hatóanyag is szóba jöhet. A gyógyszert általában legalább tíz napig kell szedni. Az antibiotikumkúrát akkor is végig kell vinni, ha a tünetek hamar enyhülnek, a túl korán abbahagyott kezelés a baktérium újbóli elszaporodásához vezethet. A tünetek enyhítésére láz- és fájdalomcsillapítók adhatók, emellett sok folyadék fogyasztása javasolt. A párás levegő és a sós vizes gargalizálás segíthet csökkenteni a torokfájdalmat.