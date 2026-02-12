Újra felbukkant a skarlát – Az óvodákban terjed leggyorsabban, ezek a tünetei

A skarlát, más néven vörheny bakteriális fertőzés, amelyet az A csoportú Streptococcus baktérium okoz. A betegség legjellemzőbb tünete a testszerte megjelenő apró, élénkvörös kiütés, amelyet torokfájás és magas láz kísér. Cseppfertőzéssel, valamint közvetlen testi érintkezéssel terjed, ezért főként közösségekben bukkan fel gyakrabban, különösen a téli hónapokban. Leginkább az 5–15 éves korosztály érintett. Bár régen súlyos gyermekbetegségnek számított, ma már az antibiotikumos kezelésnek köszönhetően jól gyógyítható. Kezelés nélkül azonban komoly szövődmények alakulhatnak ki, amelyek a szívet és a vesét is károsíthatják.
A betegség általában torokfájással, nyelési nehézséggel, lázzal és garatgyulladással indul. A testhőmérséklet sokszor meghaladja a 38 fokot, miközben a nyaki és az állkapocs alatti nyirokcsomók megduzzadhatnak és érzékennyé válhatnak. Ezt rövid időn belül jellegzetes bőrelváltozások követik.
Jellegzetes torokelváltozások skarlát esetén:
Ha egy gyermeknek erős torokfájása van, magas lázzal küzd, megduzzadnak a nyaki nyirokcsomói, és vörös kiütések jelennek meg a testén, érdemes mielőbb gyermekorvoshoz fordulni. A korai felismerés sokat számít a szövődmények megelőzésében.
A betegséget leggyakrabban a Streptococcus pyogenes nevű baktérium váltja ki. A baktérium által termelt méreganyag felelős a jellegzetes tünetekért, így a málnanyelvért és a bőrkiütésekért is. A fertőzés köhögéssel, tüsszentéssel, valamint fertőzött tárgyak útján terjed, a tünetek jellemzően a megfertőződést követő 2–4 napon belül jelentkeznek. A baktérium könnyen terjed a szoros kapcsolatban élők között, ezért óvodai, iskolai közösségeken belül gyakran több megbetegedés is előfordul.
Mivel bakteriális fertőzésről van szó, az időben elkezdett antibiotikumos kezelés a legfontosabb. Ennek hiányában a fertőzés átterjedhet több szervre is, például a vesére, a szívre, a középfülre vagy akár a véráramba. Súlyosabb esetekben kialakulhat vesegyulladás, rheumás láz, szívizom- vagy ízületi gyulladás, tüdőgyulladás, mandulakörüli tályog, gennyes középfülgyulladás, és ritkán agyhártyagyulladás vagy toxikus sokk szindróma is.
A diagnózis gyakran már a jellegzetes torok- és bőrtünetek alapján felállítható. Ha a tünetek nem teljesen egyértelműek, az orvos torokváladék-mintát vehet, amelyből laboratóriumi vizsgálattal kimutatható a baktérium.
A skarlátot okozó baktérium érzékeny a penicillinre, ezért ez az elsőként választott antibiotikum. Penicillinérzékenység esetén más hatóanyag is szóba jöhet. A gyógyszert általában legalább tíz napig kell szedni. Az antibiotikumkúrát akkor is végig kell vinni, ha a tünetek hamar enyhülnek, a túl korán abbahagyott kezelés a baktérium újbóli elszaporodásához vezethet. A tünetek enyhítésére láz- és fájdalomcsillapítók adhatók, emellett sok folyadék fogyasztása javasolt. A párás levegő és a sós vizes gargalizálás segíthet csökkenteni a torokfájdalmat.
A skarlát ellen jelenleg nincs védőoltás és mivel több baktériumtípus is okozhatja, akár többször is elkapható. A fertőzés terjedése alapvető higiénés szabályok betartásával mérsékelhető. Ide tartozik a rendszeres kézmosás, a kézfertőtlenítés, valamint a köhögési és tüsszentési etikett betartása. Ha valaki megbetegszik, az orvos által meghatározott ideig kerülni kell a közösséget, hogy ne fertőzzön tovább másokat.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
