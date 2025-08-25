Ártunk vagy használunk vele, ha így tisztálkodunk: veszélyes lehet a hagyományos szappan?

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 11:00
Már időszámításunk előtt is készítettek és használtak szappant az őseink, habár akkor még nem a test lemosására. Ez az egyik legrégebbi és legáltalánosabb tisztálkodási szerünk. Az idők során folyamatosan változott a funkciója, mára pedig sokan vitatják a szappan bőrre gyakorolt hatását. De vajon mi az igazság? És milyen a jó szappan? Utánajártunk!

A bőr a test legnagyobb szerve, ezen túl a szervezetünk egyik legfontosabb védelmi rendszere, ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan bánunk vele, miként és mivel tisztítjuk. A Fanny magazin utánajárt a legfontosabb tisztálkodási szerünkkel, a szappannal kapcsolatos kérdéseknek. 

hagyományos szappannal való tisztálkodás
Számos tévhit kering a köztudatban a szappanról, most felfedjük, mi a valóság a vele való tisztálkodással kapcsolatban.
Fotó: Nadiya Senko /  Shutterstock 

Amit a szappannal való tisztálkodásról tudni kell

A bőr védőrétege a hidrolipid film, ami egy enyhén savas zsírréteg, feladata, hogy megvédjen a kiszáradástól, a baktériumoktól és gombáktól. A bőr – akárcsak a bélrendszerünk – mikrobiommal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a testünk felületén jótékony mikroorganizmusok élnek, melyek a kórokozókkal szemben óvnak. A korábban bőrflórának nevezett védőpajzs minden ember esetében egyedi, és folyamatosan változik az olyan tényezők függvényében, mint a kor, a nem, a környezet vagy éppen az életmód. Éppen ezért van rá hatással a tisztálkodás, ami ha túlságosan gyakori, felboríthatja a természetes védőréteget. Akárcsak az extrém fertőtlenítés vagy az erős vegyszerek használata. Egy rosszul megválasztott tisztálkodószer tehát nemcsak a koszt távolítja el, de a bőr természetes védelmét is megbonthatja.

Erre érdemes inkább odafigyelni

A hagyományos szappan használatával kapcsolatban mindezek függvényében egy lényeges szabály van: nem tanácsos túlzásba vinni, amennyiben az egész testünket ezzel mossuk. A közönséges tisztálkodószer – ami egyebek mellett azért népszerű a mai napig, mert környezetbarát és költséghatékony is – mechanikus módon távolítja el a szennyeződéseket, hidratálásra nem alkalmas, kémhatása pedig befolyásolja a bőr állapotát, főleg, hogy ezek a készítmények lúgosak, míg a külső szövet enyhén savas. A bőrünknél magasabb pH-érték emiatt megváltoztathatja a természetes védő zsírrétegét, és kiszáríthatja azt. Ez különösen a száraz, érzékeny és ekcémára hajlamos bőrűek számára lehet probléma.
Összességében elmondható, hogy a szappan tökéletesen tisztít, használata nincs káros hatással az egészségünkre. Viszont mindenképpen célszerű tudatosan és a bőrtípusunknak megfelelően használni a terméket, és tisztában lennünk azzal, milyen a jó szappan.

tisztálkodás szappannal
Érdemes odafigyelni a szappan tárolására, hiszen rengeteg baktérium megtelepedhet rajta. 
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A tárolásra is fordítsunk gondot

A másik alapvető dolog az ilyen mosakodószerekkel kapcsolatban, az az eltarthatóság. Habár a szavatossági idő hosszúságával nincs gond, a higiénikus tárolással már annál inkább. A szappantartók többsége ugyanis néhány használat után baktériumok lakhelyévé válhat, így a kórokozók könnyedén rákerülhetnek a bőrünkre. Ezt megelőzhetjük azzal, ha a fürdés előtt, és annak befejezésekor is lemossuk a szappant, és amennyire csak lehet, nedvességmentesen tároljuk.

Nem mindegy, milyen típust választunk

A tisztálkodási szerek tekintetében a legfontosabb, hogy megtaláljuk a személyes igényeinknek megfelelőt. Ez időigényes folyamat lehet, főleg, hogy az ilyen termékek rengeteg verzióban érhetők el a különféle üzletekben. Amire tanácsos lehet figyelni, az az bőrtípusunk, hiszen az egyes termékeket speciálisan ajánlják száraz, zsíros vagy érzékeny bőrre. Számítanak az összetevők is, vagyis, hogy a szappan tartalmaz-e természetes növényi olajokat és zsírokat, tejet, illetve mesterséges színezéket, illatanyagot vagy más irritáló komponenseket. Az a jó, ha rövid a lista. Érdemes megnézni a címkén azt is, hogy mi a felhasználási cél: mindennapi tisztálkodás, kézmosás, fürdés vagy zuhanyzás, fertőtlenítés, esetleg bőrápolás? Napjainkban a környezeti és etikai szempontok is egyre nagyobb szerepet kapnak. Sokak számára nem mindegy, hogy a szappan fenntartható forrásból származik-e, kézműves vagy ipari termék, továbbá pálmaolaj- és állatkísérlet mentes-e. 

Kipróbálnád az otthoni szappankészítést? Tanuld meg a részleteket ebből a videóból:

