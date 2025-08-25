Ártunk vagy használunk vele, ha így tisztálkodunk: veszélyes lehet a hagyományos szappan?

A bőr a test legnagyobb szerve, ezen túl a szervezetünk egyik legfontosabb védelmi rendszere, ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan bánunk vele, miként és mivel tisztítjuk. A Fanny magazin utánajárt a legfontosabb tisztálkodási szerünkkel, a szappannal kapcsolatos kérdéseknek.

Számos tévhit kering a köztudatban a szappanról, most felfedjük, mi a valóság a vele való tisztálkodással kapcsolatban.

Fotó: Nadiya Senko / Shutterstock

Amit a szappannal való tisztálkodásról tudni kell

A bőr védőrétege a hidrolipid film, ami egy enyhén savas zsírréteg, feladata, hogy megvédjen a kiszáradástól, a baktériumoktól és gombáktól. A bőr – akárcsak a bélrendszerünk – mikrobiommal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a testünk felületén jótékony mikroorganizmusok élnek, melyek a kórokozókkal szemben óvnak. A korábban bőrflórának nevezett védőpajzs minden ember esetében egyedi, és folyamatosan változik az olyan tényezők függvényében, mint a kor, a nem, a környezet vagy éppen az életmód. Éppen ezért van rá hatással a tisztálkodás, ami ha túlságosan gyakori, felboríthatja a természetes védőréteget. Akárcsak az extrém fertőtlenítés vagy az erős vegyszerek használata. Egy rosszul megválasztott tisztálkodószer tehát nemcsak a koszt távolítja el, de a bőr természetes védelmét is megbonthatja.

Erre érdemes inkább odafigyelni

A hagyományos szappan használatával kapcsolatban mindezek függvényében egy lényeges szabály van: nem tanácsos túlzásba vinni, amennyiben az egész testünket ezzel mossuk. A közönséges tisztálkodószer – ami egyebek mellett azért népszerű a mai napig, mert környezetbarát és költséghatékony is – mechanikus módon távolítja el a szennyeződéseket, hidratálásra nem alkalmas, kémhatása pedig befolyásolja a bőr állapotát, főleg, hogy ezek a készítmények lúgosak, míg a külső szövet enyhén savas. A bőrünknél magasabb pH-érték emiatt megváltoztathatja a természetes védő zsírrétegét, és kiszáríthatja azt. Ez különösen a száraz, érzékeny és ekcémára hajlamos bőrűek számára lehet probléma.

Összességében elmondható, hogy a szappan tökéletesen tisztít, használata nincs káros hatással az egészségünkre. Viszont mindenképpen célszerű tudatosan és a bőrtípusunknak megfelelően használni a terméket, és tisztában lennünk azzal, milyen a jó szappan.