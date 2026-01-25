Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Pirított bőr szindrómával küzdenek a laptop-használók – te is veszélyben lehetsz

Pirított bőr szindrómával küzdenek a laptop-használók – te is veszélyben lehetsz

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 08:15
égési sérülésekégésnyomlaptopbőrbetegség
Súlyos figyelmeztetést adtak ki orvosok egy laptop-használatból eredő károsodásra. Az úgynevezett pirított bőr szindróma azokat veszélyezteti, akik rendszeresen az ölükben tartják a hordozható számítógépüket.
Vági Bence
A szerző cikkei

Pirosló bőr, égett szag, elfüstölt szőrzet: az égés jelei mindenki számára egyértelműek, ám főként főzés közben jut eszünkbe védekezni ellenük. Az orvosok legújabb figyelmeztetése szerint azonban a laptop-használók körében egyre elterjedtebb az úgynevezett pirított bőr szindróma, vagyis amikor a számítógép ölben tartásának következtében a felforrósodó számítástechnikai eszköz megpirítja a használója bőrét.

Pirított bőr szindróma egy női lábon
A pirított bőr szindróma az alacsony hőmérsékletű hőforrások óvatlan használata következtében alakul ki
Fotó: Lorna Roberts /  Shutterstock 

„Pirított bőr szindróma” – a feneket süttetők és laptopozók betegsége

Nemcsak a laptopok közvetlenül ölben történő használata, hanem például az autós ülésfűtés is kiválthat pirított bőr szindrómát a használónál, az alacsony hőmérsékletű hőforrások vagy infravörös sugárzás alkalmazásával ugyanis „lassan megsütjük” magunkat.

„Az orvostudományban a pörkölt bőr szindrómát „erythema ab igne” (EAI) néven emlegetik, ami latinul „tűz okozta bőrpírt” jelent. Ez akkor fordul elő, amikor a bőrünk túlzottan megmelegszik az állandó hőforrások – például fűtőpárna vagy hősugárzó – hatására. Ez vörösesbarna elszíneződést okoz, amely hálószerű mintázatot képez” – magyarázta egy TikTok-videóban az online világban Dr. Joe, M.D. néven ismert egészségügyi szakértő, dr. Joe Whittington. A 2,2 millió követővel rendelkező orvos szerint ha megszüntetjük a hőnek való kitettséget, a tüneteket lassan elmúlnak, hosszú távú kitettség esetén azonban maradandóan károsodhat a bőr.

„Ha valaki hosszú ideig óvatlanul süti a bőrét egy alapvetően alacsony hőmérsékletű hőforrással, az ténylegesen károsíthatja nemcsak a bőrét, hanem az ereit is, az elszíneződéssel járó tünetek pedig állandósulhatnak. Ezeket a kiütésszerű szimptómákat bizonyos esetekben bőrrákhoz is kapcsolják” – hívta fel a figyelmet a szakértő. Kiemelte, hogy bár a hőforrásoknak való közvetlen kitettség sokak szerint égési sérülésekkel járna, pirított bőr szindróma esetén ilyen sérülések csak ritkán jelentkeznek, ellenben gyakoriak a bőrkiütések.

„A kiütést kiváltó hőmérséklet nem elég magas ahhoz, hogy égési sérülést okozzon, de tágíthatja a bőr alatti felületes ereket. Ez okozza a bőr idővel történő elszíneződését” – világított rá dr. Toni Golen, a Harvard Orvostudományi Egyetem docense. A kiütések kezelése kapcsán hozzátette, hogy az első és legfontosabb a bőr lehűtése, majd a hőnek való kitettség mérséklése vagy megszüntetése.

Ha a laptopod okozza a problémát, tegyél egy asztalkát vagy párnát a laptopod és a bőröd közé. A kiütés néhány hét alatt el fog múlni. Ha nem, keresd fel az orvosod

– figyelmeztetett. 

Komolyabb következménye is lehet

A bőr hosszú ideig tartó, hőforrásnak való kitettsége a bőrsejtekben néha drámaibb változásokat okozhat, amelyek más betegségek, például rák kialakulásához vezethetnek. A pirított bőr szindrómával összefüggő rákfajták közé tartozik a pikkelyes sejtes karcinóma, a Merkel-sejtes karcinóma és a bőrrák.

„Habár a rák nem gyakori szövődménye a pirított bőr szindrómának, fontos, hogy beszélj az orvosoddal minden észlelt bőrelváltozásról” – szögezték le az orvosok.

(LADBible)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu