Pirított bőr szindrómával küzdenek a laptop-használók – te is veszélyben lehetsz

Pirosló bőr, égett szag, elfüstölt szőrzet: az égés jelei mindenki számára egyértelműek, ám főként főzés közben jut eszünkbe védekezni ellenük. Az orvosok legújabb figyelmeztetése szerint azonban a laptop-használók körében egyre elterjedtebb az úgynevezett pirított bőr szindróma, vagyis amikor a számítógép ölben tartásának következtében a felforrósodó számítástechnikai eszköz megpirítja a használója bőrét.

A pirított bőr szindróma az alacsony hőmérsékletű hőforrások óvatlan használata következtében alakul ki

Fotó: Lorna Roberts / Shutterstock

„Pirított bőr szindróma” – a feneket süttetők és laptopozók betegsége

Nemcsak a laptopok közvetlenül ölben történő használata, hanem például az autós ülésfűtés is kiválthat pirított bőr szindrómát a használónál, az alacsony hőmérsékletű hőforrások vagy infravörös sugárzás alkalmazásával ugyanis „lassan megsütjük” magunkat.

„Az orvostudományban a pörkölt bőr szindrómát „erythema ab igne” (EAI) néven emlegetik, ami latinul „tűz okozta bőrpírt” jelent. Ez akkor fordul elő, amikor a bőrünk túlzottan megmelegszik az állandó hőforrások – például fűtőpárna vagy hősugárzó – hatására. Ez vörösesbarna elszíneződést okoz, amely hálószerű mintázatot képez” – magyarázta egy TikTok-videóban az online világban Dr. Joe, M.D. néven ismert egészségügyi szakértő, dr. Joe Whittington. A 2,2 millió követővel rendelkező orvos szerint ha megszüntetjük a hőnek való kitettséget, a tüneteket lassan elmúlnak, hosszú távú kitettség esetén azonban maradandóan károsodhat a bőr.

„Ha valaki hosszú ideig óvatlanul süti a bőrét egy alapvetően alacsony hőmérsékletű hőforrással, az ténylegesen károsíthatja nemcsak a bőrét, hanem az ereit is, az elszíneződéssel járó tünetek pedig állandósulhatnak. Ezeket a kiütésszerű szimptómákat bizonyos esetekben bőrrákhoz is kapcsolják” – hívta fel a figyelmet a szakértő. Kiemelte, hogy bár a hőforrásoknak való közvetlen kitettség sokak szerint égési sérülésekkel járna, pirított bőr szindróma esetén ilyen sérülések csak ritkán jelentkeznek, ellenben gyakoriak a bőrkiütések.

„A kiütést kiváltó hőmérséklet nem elég magas ahhoz, hogy égési sérülést okozzon, de tágíthatja a bőr alatti felületes ereket. Ez okozza a bőr idővel történő elszíneződését” – világított rá dr. Toni Golen, a Harvard Orvostudományi Egyetem docense. A kiütések kezelése kapcsán hozzátette, hogy az első és legfontosabb a bőr lehűtése, majd a hőnek való kitettség mérséklése vagy megszüntetése.

Ha a laptopod okozza a problémát, tegyél egy asztalkát vagy párnát a laptopod és a bőröd közé. A kiütés néhány hét alatt el fog múlni. Ha nem, keresd fel az orvosod

– figyelmeztetett.