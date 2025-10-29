Bőrgyulladás – amikor a bőr védekezni próbál

A kontakt dermatitisz tulajdonképpen külső anyagokkal történt direkt kontaktus révén kialakuló gyulladás. A szakértők két fő típusát különböztetik meg: az irritatív és az allergiás bőrgyulladást. A betegség kialakulásának pontos okait és lehetséges kezelési módjait szakember segítségével mutatjuk be.

A kontakt dermatitis, avagy a bőrgyulladás tünetei a test bármely pontján megjelenhetnek, ahol a bőr allergénnel érintkezett / Fotó: vvoe / shutterstock

Mi váltja ki a bőrgyulladást?

Az irritatív forma akkor alakul ki, amikor a bőr közvetlenül károsító anyaggal – például tisztítószerrel, fertőtlenítővel vagy oldószerrel – érintkezik. Ez a típus nem allergiás eredetű, hanem a bőr védőrétegének kémiai vagy fizikai sérüléséből fakad. Gyakori példája a kézmosószerek okozta kiszáradás és hámlás, amit sokan „ekcémának” neveznek.

Az allergiás kontakt dermatitisz ezzel szemben immunológiai reakció. A szervezet egy ártalmatlan anyagot (például nikkelt, illatanyagot, festéket vagy latexet) idegenként azonosít, és allergiás reakciót indít ellene. A tünetek nem azonnal, hanem 24–72 órával az érintkezés után jelennek meg.

A szakértők szerint az egyik leggyakoribb allergén a nikkel, amely ékszerekben, nadrágcsatokban és óraszíjakban is megtalálható. Emellett a kozmetikumok illatanyagai, hajfestékek, mosószerek és gumikesztyűk is gyakran váltanak ki bőrgyulladást.

Milyen tünetei vannak a kontakt dermatitisznek?

A bőrgyulladás jellegzetes tünetei a pirosság, viszketés, duzzanat, hámlás vagy apró hólyagok megjelenése az érintett területen. Súlyosabb esetekben a bőr berepedezik, váladékozik, és fájdalmassá válik.

A tünetek mindig ott jelentkeznek, ahol az irritáló anyaggal érintkezett a bőr – például a kézen, csuklón, arcon vagy nyakon. Az allergiás forma azonban terjedhet is, ha az immunrendszer már érzékennyé vált.

A bőrgyógyászok szerint a kontakt dermatitisz gyakran krónikussá válik, ha az irritáló anyaggal való érintkezés rendszeres – például fodrászoknál, takarítóknál vagy egészségügyi dolgozóknál.

„A tünetek nagyon hasonlók, de a kiváltó ok lehet teljesen más. Éppen ezért a diagnózisban és a megfelelő kezelésben mindig fontos a pontos kivizsgálás és a megfelelő kórelőzmény felvétele” – hangsúlyozta lapunknak dr. Barta Barbara bőrgyógyász szakorvos