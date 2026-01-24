Ozempic-rejtély – méreg vagy csodaszer?

Ozempic fogyáshoz? Kitörölhetetlenül berobbant a köztudatba ez a szer, és mára többet jelent egy egyszerű gyógyszernél: reményt és félelmet is. Valódi csodaszerként ünneplik egyesek, míg mások veszélyes divattrendnek tartják. De mi az igazság? Valóban forradalmasítja a testsúlycsökkentést, vagy csak egy újabb felkapott pirula? Egyáltalán miért lett fogyókúrás eszköz egy diabéteszgyógyszerből?
Az Ozempic egy vényköteles gyógyszer, amelynek hatóanyaga a szemaglutid. Ezt a készítményt kifejezetten 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, azzal a céllal, hogy segítse a vércukorszint stabilizálását.
– A fogyasztó injekciót alapvetően diabétesz kezelésére fejlesztették ki, és ott figyelték meg a cukorbetegek körében, hogy nagyon hatásosan csökkenti a testsúlyt. Innen indult a kutatás, hogy nem cukorbeteg, de túlsúlyos páciensekre hogyan hat a készítmény. Most már ott tartunk, hogy mind a hazai szabályozás, mind a nemzetközi szakmai társaságok egy bizonyos testtömeg index (BMI) esetén - 30 felett, de ha más betegséggel társul a túlsúly, akkor 27 felett - javasolják ezeket a készítményeket testsúlycsökkentés céljából – mondja dr. Kelemen Csaba szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvos a Fanny magazinnak.
A szemaglutid agonista, vagyis egy olyan anyag, amely utánozza a szervezet egyik természetes hormonját. Ez a hormon étkezés után szabadul fel a szervezetben, csökkenti az étvágyat, lassítja a gyomor ürülését és fokozza a teltségérzetet. Az Ozempicet heti egy alkalommal beadott injekció formájában alkalmazzák. Orvosi szempontból tehát egy jól bevált, alaposan vizsgált diabéteszgyógyszerről van szó, melynek egyik mellékhatása a súlycsökkenés. A fordulópont akkor jött el, amikor a klinikai vizsgálatok során feltűnt: a betegek jelentős része látványosan fogyott. Nem pár kilóról volt szó, hanem akár testsúlyuk 10-15 százalékáról is. Ez a hatás gyorsan felkeltette az orvosok és a gyógyszergyártók figyelmét. Hamarosan megjelentek azok a páciensek is, akik nem voltak cukorbetegek, de súlyfelesleggel küzdöttek. Az Ozempic így „off-label” módon, vagyis az eredeti javallattól eltérően kezdett terjedni. A közösségi média tovább erősítette a trendet: előtte-utána fotók, személyes beszámolók és celebnyilatkozatok tették világhírűvé. A fogyás ígérete sokak számára erősebbnek bizonyult, mint a gyógyszer eredeti szerepe.
Bár a hatékonysága vitathatatlan, nem kockázatmentes. A leggyakoribb mellékhatások közé tartozik a hányinger, puffadás, hasmenés és az erős teltségérzet. ritkábban, de előfordulhat heves szívdobogás-érzés, alvászavar, rémálmok. Sokaknál ezek idővel enyhülnek, de nem mindenkinél. Fontos tudni, hogy a gyógyszer abbahagyása után a testsúly gyakran részben vagy teljesen visszatér, ha nincs mögötte életmódváltás. Az orvosok hangsúlyozzák: ez nem „gyors megoldás”, hanem hosszú távú kezelés része lehet. Különösen problémás lehet az ellenőrizetlen, orvosi felügyelet nélküli használat. A csodaszer-narratíva ezért félrevezető, és komoly csalódásokhoz vezethet.
Az utóbbi időben egyre többször hallani a szemaglutid tablettás változatáról. Ez sokak számára vonzóbb alternatíva, mint az injekció, és szélesebb körben teheti elérhetővé a kezelést. Az Ozempic továbbra is kizárólag injekciós gyógyszer, viszont a hatóanyag már szájon át szedhető tabletták formájában is elérhetők. Az egyik típusú tablettát kifejezetten a cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, egy másikat viszont kimondottan súlycsökkentésre optimalizáltak, de mindkettőnek ugyanaz a hatóanyaga. Mivel a hatásmechanizmus ugyanaz marad, így a kockázatok és az elvárások sem változnak gyökeresen. Az elmúlt években a szabályozás is szigorodott: egyre világosabban különválik, mely készítmények kaphatók diabéteszre, és melyek elhízás kezelésére. Az Ozempic körüli őrület egy teljesen új gyógyszerpiaci korszakot indított el.
Dr. Robert Kushner, a Northwestern University elhízáskutató professzora egy interjúban így fogalmazott:
„A szemaglutid alapú gyógyszerek valódi áttörést jelentenek az elhízás kezelésében, de nem helyettesítik az egészséges életmódot. Ezek nem kozmetikai fogyasztószerek, hanem komoly orvosi eszközök, amelyeket megfelelő indikációval kell alkalmazni.”
A szakértő szerint az Ozempic nem méreg, de nem is varázslat. Egy erős hatású, tudományosan megalapozott gyógyszer, amely megfelelő kezekben sokat segíthet – rosszul használva viszont többet árthat, mint használ. A nagy Ozempic-rejtély talán éppen ebben rejlik: nem az a kérdés, hogy működik-e, hanem az, hogy kinek, mikor és hogyan.
