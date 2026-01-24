Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Ozempic-rejtély – méreg vagy csodaszer?

2026. január 24.
A tablettás változat új kapukat nyithat meg. Az Ozempic, egy olyan gyógyszer, amelyet eredetileg cukorbetegeknek fejlesztettek ki, ma pedig hollywoodi sztárok, influenszerek és hétköznapi emberek titkos fogyókúrás fegyvereként emlegetnek.
  • Az Ozempic valódi hatása
  • Kinek segíthet, kinek árthat?
  • Injekció helyett tabletta
  • Az Ozempic gyakori mellékhatásai

Ozempic fogyáshoz? Kitörölhetetlenül berobbant a köztudatba ez a szer, és mára többet jelent egy egyszerű gyógyszernél: reményt és félelmet is. Valódi csodaszerként ünneplik egyesek, míg mások veszélyes divattrendnek tartják. De mi az igazság? Valóban forradalmasítja a testsúlycsökkentést, vagy csak egy újabb felkapott pirula? Egyáltalán miért lett fogyókúrás eszköz egy diabéteszgyógyszerből?

Ozempic injekció fogyáshoz
Ozempic: Vajon tényleg segít a fogyásban?
Fotó: Alones /  Shutterstock 

Amit az Ozempic injekcióról tudni kell

Az Ozempic egy vényköteles gyógyszer, amelynek hatóanyaga a szemaglutid. Ezt a készítményt kifejezetten 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, azzal a céllal, hogy segítse a vércukorszint stabilizálását. 
– A fogyasztó injekciót alapvetően diabétesz kezelésére fejlesztették ki, és ott figyelték meg a cukorbetegek körében, hogy nagyon hatásosan csökkenti a testsúlyt. Innen indult a kutatás, hogy nem cukorbeteg, de túlsúlyos páciensekre hogyan hat a készítmény. Most már ott tartunk, hogy mind a hazai szabályozás, mind a nemzetközi szakmai társaságok egy bizonyos testtömeg index (BMI) esetén - 30 felett, de ha más betegséggel társul a túlsúly, akkor 27 felett - javasolják ezeket a készítményeket testsúlycsökkentés céljából – mondja dr. Kelemen Csaba szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvos a Fanny magazinnak.

Miért lett ennyire felkapott az Ozempic a fogyókúrázóknál?

A szemaglutid agonista, vagyis egy olyan anyag, amely utánozza a szervezet egyik természetes hormonját. Ez a hormon étkezés után szabadul fel a szervezetben, csökkenti az étvágyat, lassítja a gyomor ürülését és fokozza a teltségérzetet. Az Ozempicet heti egy alkalommal beadott injekció formájában alkalmazzák. Orvosi szempontból tehát egy jól bevált, alaposan vizsgált diabéteszgyógyszerről van szó, melynek egyik mellékhatása a súlycsökkenés. A fordulópont akkor jött el, amikor a klinikai vizsgálatok során feltűnt: a betegek jelentős része látványosan fogyott. Nem pár kilóról volt szó, hanem akár testsúlyuk 10-15 százalékáról is. Ez a hatás gyorsan felkeltette az orvosok és a gyógyszergyártók figyelmét. Hamarosan megjelentek azok a páciensek is, akik nem voltak cukorbetegek, de súlyfelesleggel küzdöttek. Az Ozempic így „off-label” módon, vagyis az eredeti javallattól eltérően kezdett terjedni. A közösségi média tovább erősítette a trendet: előtte-utána fotók, személyes beszámolók és celebnyilatkozatok tették világhírűvé. A fogyás ígérete sokak számára erősebbnek bizonyult, mint a gyógyszer eredeti szerepe.

Mik lehetnek az Ozempic mellékhatásai?

Bár a hatékonysága vitathatatlan, nem kockázatmentes. A leggyakoribb mellékhatások közé tartozik a hányinger, puffadás, hasmenés és az erős teltségérzet. ritkábban, de előfordulhat heves szívdobogás-érzés, alvászavar, rémálmok. Sokaknál ezek idővel enyhülnek, de nem mindenkinél. Fontos tudni, hogy a gyógyszer abbahagyása után a testsúly gyakran részben vagy teljesen visszatér, ha nincs mögötte életmódváltás. Az orvosok hangsúlyozzák: ez nem „gyors megoldás”, hanem hosszú távú kezelés része lehet. Különösen problémás lehet az ellenőrizetlen, orvosi felügyelet nélküli használat. A csodaszer-narratíva ezért félrevezető, és komoly csalódásokhoz vezethet.

Ozempic injekció vagy Ozempic tabletta?

Az utóbbi időben egyre többször hallani a szemaglutid tablettás változatáról. Ez sokak számára vonzóbb alternatíva, mint az injekció, és szélesebb körben teheti elérhetővé a kezelést. Az Ozempic továbbra is kizárólag injekciós gyógyszer, viszont a hatóanyag már szájon át szedhető tabletták formájában is elérhetők. Az egyik típusú tablettát kifejezetten a cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, egy másikat viszont kimondottan súlycsökkentésre optimalizáltak, de mindkettőnek ugyanaz a hatóanyaga. Mivel a hatásmechanizmus ugyanaz marad, így a kockázatok és az elvárások sem változnak gyökeresen. Az elmúlt években a szabályozás is szigorodott: egyre világosabban különválik, mely készítmények kaphatók diabéteszre, és melyek elhízás kezelésére. Az Ozempic körüli őrület egy teljesen új gyógyszerpiaci korszakot indított el.

Segítség vagy átok? Attól függ, ki használja

Az Ozempic injekció hasznos azoknak, akik:

  • A 2-es típusú cukorbetegségben élőknek, akiknél a vércukorszint szabályozása mellett a testsúlycsökkentés is cél.
  • Elhízással küzdőknek, akiknél az orvos metabolikus kockázatot, például inzulinrezisztenciát, magas vérnyomást állapít meg.
  • Olyan pácienseknek, akiknél a hagyományos diéta és életmódváltás önmagában nem hozott tartós eredményt.
  • Akik orvosi felügyelet mellett, rendszeres kontrollal és laborvizsgálatokkal alkalmazzák a kezelést.
  • Azoknak, akik a gyógyszert életmódváltással kombinálják, nem pedig különálló gyors megoldásként tekintenek rá.

Az Ozempic nem ajánlott azoknak, akik:

  • Egészséges testsúlyúak, kizárólag esztétikai célú fogyásra.
  • Orvosi javaslat nélkül, internetes forrásból vagy ismerőstől szerzik be.
  • Súlyos gyomor-bélrendszeri problémákkal, evészavarokkal vagy felszívódási zavarokkal küzdenek.  
  • Terhesség és szoptatás alatt, illetve gyermekvállalás tervezésekor.
  • Akik gyors, tartós eredményt várnak életmódváltás nélkül, majd a kezelés leállítása után nem számolnak a visszahízás kockázatával.

Áttörés az elhízás elleni küzdelemben

Dr. Robert Kushner, a Northwestern University elhízáskutató professzora egy interjúban így fogalmazott:
„A szemaglutid alapú gyógyszerek valódi áttörést jelentenek az elhízás kezelésében, de nem helyettesítik az egészséges életmódot. Ezek nem kozmetikai fogyasztószerek, hanem komoly orvosi eszközök, amelyeket megfelelő indikációval kell alkalmazni.”
A szakértő szerint az Ozempic nem méreg, de nem is varázslat. Egy erős hatású, tudományosan megalapozott gyógyszer, amely megfelelő kezekben sokat segíthet – rosszul használva viszont többet árthat, mint használ. A nagy Ozempic-rejtély talán éppen ebben rejlik: nem az a kérdés, hogy működik-e, hanem az, hogy kinek, mikor és hogyan.

Video: Az Ozempic-nek számos sztár köszönheti a „hihetetlen” fogyását. 

 

