Ozempic-rejtély – méreg vagy csodaszer?

Az Ozempic valódi hatása

Kinek segíthet, kinek árthat?

Injekció helyett tabletta

Az Ozempic gyakori mellékhatásai

Ozempic fogyáshoz? Kitörölhetetlenül berobbant a köztudatba ez a szer, és mára többet jelent egy egyszerű gyógyszernél: reményt és félelmet is. Valódi csodaszerként ünneplik egyesek, míg mások veszélyes divattrendnek tartják. De mi az igazság? Valóban forradalmasítja a testsúlycsökkentést, vagy csak egy újabb felkapott pirula? Egyáltalán miért lett fogyókúrás eszköz egy diabéteszgyógyszerből?

Ozempic: Vajon tényleg segít a fogyásban?

Fotó: Alones / Shutterstock

Amit az Ozempic injekcióról tudni kell

Az Ozempic egy vényköteles gyógyszer, amelynek hatóanyaga a szemaglutid. Ezt a készítményt kifejezetten 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, azzal a céllal, hogy segítse a vércukorszint stabilizálását.

– A fogyasztó injekciót alapvetően diabétesz kezelésére fejlesztették ki, és ott figyelték meg a cukorbetegek körében, hogy nagyon hatásosan csökkenti a testsúlyt. Innen indult a kutatás, hogy nem cukorbeteg, de túlsúlyos páciensekre hogyan hat a készítmény. Most már ott tartunk, hogy mind a hazai szabályozás, mind a nemzetközi szakmai társaságok egy bizonyos testtömeg index (BMI) esetén - 30 felett, de ha más betegséggel társul a túlsúly, akkor 27 felett - javasolják ezeket a készítményeket testsúlycsökkentés céljából – mondja dr. Kelemen Csaba szülész-nőgyógyász, endokrinológus főorvos a Fanny magazinnak.

Miért lett ennyire felkapott az Ozempic a fogyókúrázóknál?

A szemaglutid agonista, vagyis egy olyan anyag, amely utánozza a szervezet egyik természetes hormonját. Ez a hormon étkezés után szabadul fel a szervezetben, csökkenti az étvágyat, lassítja a gyomor ürülését és fokozza a teltségérzetet. Az Ozempicet heti egy alkalommal beadott injekció formájában alkalmazzák. Orvosi szempontból tehát egy jól bevált, alaposan vizsgált diabéteszgyógyszerről van szó, melynek egyik mellékhatása a súlycsökkenés. A fordulópont akkor jött el, amikor a klinikai vizsgálatok során feltűnt: a betegek jelentős része látványosan fogyott. Nem pár kilóról volt szó, hanem akár testsúlyuk 10-15 százalékáról is. Ez a hatás gyorsan felkeltette az orvosok és a gyógyszergyártók figyelmét. Hamarosan megjelentek azok a páciensek is, akik nem voltak cukorbetegek, de súlyfelesleggel küzdöttek. Az Ozempic így „off-label” módon, vagyis az eredeti javallattól eltérően kezdett terjedni. A közösségi média tovább erősítette a trendet: előtte-utána fotók, személyes beszámolók és celebnyilatkozatok tették világhírűvé. A fogyás ígérete sokak számára erősebbnek bizonyult, mint a gyógyszer eredeti szerepe.