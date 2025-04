Ozempic – Hollywood fogyasztó "csodaszere", ezek a sztárok esküsznek rá

Amy Schumer nem kér többet az Ozempic-ből

Amy Schumer is nyíltan felvállalta, hogy aktív felhasználója volt ennek a súlycsökkentőnek. Ám ő azt is hozzátette, hogy kénytelen volt abbahagynia, ugyanis már nem maradt ereje a hétköznapi dolgokra, annyira elfogyott az izma is.

Nem tudtam játszani a fiammal. Annyira vékony voltam, hogy dobta nekem a labdát, és én nem tudtam elkapni.

Továbbá őt nagyon zavarják azok a sztárok, akik nem vállalják fel, hogy Ozempic felhasználók:

Ha használsz Ozempic-et, vagy egyéb ilyen dolgot, csak légy őszinte az emberekkel. Amikor nekem zsírleszívásom volt, akkor én azt is bevallottam.

Azóta azonban kicsit megváltozhatott a véleménye, ugyanis jelenleg a Mounjaro segítségével tartja a formáját.

Sharon Osbourne sem bírta sokáig használni (Fotó: Billy Bennight / Northfoto)

Sharon Osbourne sem bírta sokáig használni

Nem Amy Schumer az egyetlen, aki nem bírta sokáig szedni az Ozempic-et. Ozzy Osbourne felesége is azok táborát erősíti, aki vállalja, hogy súlycsökkentő gyógyszer segítségével szabadult meg plusz kilóitól. Sharon Osbourne a 'The Talk' című műsorban elárulta, hogy nagyon beteg lett, miután több hónapon keresztül injekciós fogyókúrás gyógyszereket használt:

Az első pár hónapban csak hányingerem volt. Minden nap hányingerem volt, a gyomrom felfordult.

Oprah Winfrey-nek elege van a megszégyenítésből (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Oprah Winfrey-nek elege van a megszégyenítésből

A talk show királynő 2023 decemberében elégelte meg a fogyásáról szóló pletykákat és úgy döntött tisztázza a dolgokat:

Az a tény, hogy van egy orvosilag jóváhagyott gyógyszer a testsúly kezelésére és az egészség megőrzésére, azt az én életemben megkönnyebbülésnek, megváltásnak, ajándéknak érzem, és nem olyasminek, ami mögé elbújhatok, és amiért megint nevetségessé válhatok.

Azt is hozzátette, hogy teljesen elege van a mások és saját maga megszégyenítéséből.

Kelly Clarkson nem árulja el, hogy pontosan mitől fogyott le (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Kelly Clarkson nem árulja el, hogy pontosan mitől fogyott le

A híres énekesnő 2024 májusában bevallotta, hogy közel 30 kilótól szabadult meg egy súlycsökkentő szer segítségével. De esküszik, hogy az nem az Ozempic. A The Kelly Clarkson Show-ban Whoopi Goldberg-nek árulta el, hogy neki is segítségre volt szüksége:

Az enyém más, mint azt az emberek feltételezik, de végül nekem is gyógyszert kellett használnom, mert a vérképem annyira rossz lett. Mindenki azt hiszi, hogy ez az Ozempic, de nem az! Ez valami más, ami segíti a cukor lebontását. Nyilvánvaló, hogy a szervezetem nem jól csinálja.