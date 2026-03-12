Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Czepek Gábor Kijevből: már az EU is válaszokat vár Ukrajnától a Barátság kőolajvezeték ügyében

Barátság kőolajvezeték
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 19:55
Czepek GáborEurópai Bizottság
Már mindenki Kijev válaszára vár...

Továbbra is az ukrán fővárosban tartózkodik Czepek Gábor, aki legfrissebb Facebook-bejelentkezésében elárulta: a csütörtöki nap végére odáig jutottak a tárgyalások, hogy ugyan még mindig várnak Kijev válaszára azzal kapcsolatban, hogy miért nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, de már nem csak a magyar és szlovák felek várják a válaszokat, de az EU is.

Ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli. Úgyhogy most már nem csak Magyarország, nem csak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van

 - összegzett Czepek.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu