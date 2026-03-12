Czepek Gábor Kijevből: már az EU is válaszokat vár Ukrajnától a Barátság kőolajvezeték ügyében

Továbbra is az ukrán fővárosban tartózkodik Czepek Gábor, aki legfrissebb Facebook-bejelentkezésében elárulta: a csütörtöki nap végére odáig jutottak a tárgyalások, hogy ugyan még mindig várnak Kijev válaszára azzal kapcsolatban, hogy miért nem indul újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, de már nem csak a magyar és szlovák felek várják a válaszokat, de az EU is.

Ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli. Úgyhogy most már nem csak Magyarország, nem csak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van

- összegzett Czepek.