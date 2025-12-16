Fogyás egy injekcióval? Ezek a sztárok az Ozempicre esküsznek, pedig nem veszélytelen

Az Ozempic eredetileg egy olyan gyógyszer, amelyet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki. A benne lévő hatóanyag, a szemaglutid hasonlóan működik, mint a GLP-1 nevű természetes hormon a szervezetünkben, amely többek között segít szabályozni a vércukorszintet, lassítja az emésztést és támogatja az inzulintermelést.
Ami igazán felkeltette a figyelmet, az az volt, hogy a készítmény csökkenti az éhségérzetet, emiatt jelentős súlycsökkenést lehet elérni az alkalmazásával. Nem csoda, hogy egyre többen, köztük hírességek is elkezdték használni fogyás céljából, még ha eredetileg nem is erre a célra fejlesztették ki. Az eredmények valóban látványosak: van, aki több tíz kilót adott le ezzel a módszerrel. Ezek a szerek azonban komoly mellékhatásokkal is járhatnak. Sokan panaszkodnak például hányingerre, fáradtságra, gyomorfájdalomra.
Összegyűjtöttünk öt ismert embert, akik elmondták, miként éltek ezzel az új módszerrel.
Elon Musk szerint a fogyást segítő injekciók segítettek neki abban, hogy „izmos, fitt és egészséges” testalkata legyen. A 53 éves Tesla- és X (korábban Twitter)-vezér elárulta, hogy közel 14 kilót fogyott, mióta elkezdte használni a gyógyszert. Elmondása szerint azért döntött a fogyás mellett, mert meglátott magáról néhány előnytelen fotót egy jachton, ami elég motiváció volt a számára.
Amikor egy rajongó megkérdezte tőle az X-en, hogyan lett ennyire karcsú, Elon először azt válaszolta, hogy böjtöl, majd hozzátette, hogy Wegovy-t is használ, és „nem megy finom étel közelébe”. A Wegovy hasonló az Ozempic-hez: ugyanaz a hatóanyag van benne (szemaglutid), és ugyanúgy elnyomja az étvágyat. A világ leggazdagabb embere azt is elismerte, hogy a gyógyszernek van egy kellemetlen mellékhatása is. Amikor valaki megkérdezte tőle, igaz-e, hogy ettől büdös, „rothadt tojás ízű” büfögés jelentkezik, Musk csak annyit válaszolt:
Igen, ez már egy új szint.
A tévés legenda évtizedek óta nyíltan beszél súlyproblémáiról, így nem meglepő, hogy ő is belevágott a gyógyszeres fogyókúrába. Habár nem árulta el, pontosan melyik készítményt használja, azt mondta, a módszer „megkönnyebbülés, megváltás és ajándék” a számára. Szerinte a túlsúlytól való megszabadulás nem pusztán akarat kérdése; a genetika és az anyagcsere működése is szerepet játszik.
A volt brit miniszterelnök, Boris Johnson is kipróbálta a zsírégető injekciókat, miután látta, milyen eredményesek voltak egy kollégájánál.
Könnyedén mondtam nemet a desszertre és a repetára. Hetente 2-3 kilót fogytam
– írta a Daily Mail hasábjain. Csakhogy hamar jött a feketeleves: Johnson hányingert, rosszulléteket tapasztalt. „Egyik pillanatban jól voltam, a másikban meg már Ralfot hívtam a nagy fehér telefonon” – ezzel burkoltan utalva a rendszeres hányásra. Végül inkább a „mozgás és akaraterő” módszeréhez tért vissza.
Sharon Osbourne (Ozzy Osbourne felesége és valóságshow-szereplő) szintén az Ozempic gyógyszer segítségével fogyott le, de egy ponton túl már nem örült a sikernek.
Tizenkilenc kilót fogytam, de ez már túl sok. Nem akartam ennyire vékony lenni
– mondta. Emellett ő is émelygésről számolt be, ami hetekig tartott, és elvette az étvágyát.
A Grammy-díjas énekesnő az MTV The Surreal Life című műsorában vallotta be, hogy kipróbálta az Ozempicet, miután az elmúlt években jelentősen meghízott.
Csendben bevallom, hiú vagyok. Próbáltam lefogyni a műsor előtt, mert nem akartam kövérnek látszani a tévében – de hát itt vagyunk
– mondta nevetve, hozzátéve, hogy a célja megvalósításához injekcióhoz nyúlt, mert adni akart magának egy esélyt. Ugyanakkor arra is figyelmeztette a nagyérdeműt: nem biztos, hogy ez a legjobb módja a fogyásnak.
Az Ozempic és társai, mint például a Wegovy vagy a Zepbound, hatékonyak lehetnek, de messze nem veszélytelenek. A gyors fogyás kockázatokkal jár, főként ha nem szakember felügyelete mellett történik. Habár a készítmény sokaknak segített az életmódváltásban és a testsúlycsökkentésben, mások komoly mellékhatásokról számoltak be, vagy arról, hogy amint abbahagyták a kezelést, visszaszöktek a kilók.
