Ozempic injekció mérőszalaggal

Fogyás egy injekcióval? Ezek a sztárok az Ozempicre esküsznek, pedig nem veszélytelen

Ozempic
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 18:15
Az utóbbi időben egyre több híresség vallotta be, hogy nem természetes módszerekkel fogyott le. Ők az Ozempic nevű gyógyszer segítségével próbálták meg elérni az álomalakjukat. Lássuk, pontosan kik azok a sztárok, akik kipróbálták ezt a módszert.
  • Mi az Ozempic, és miért annyira népszerű azok körében, akik fogyni szeretnének?
  • Több híresség is használja a készítményt, közülük jó páran már beszámoltak a tapasztalataikról.
  • A tudomány álláspontja szerint érdemes vigyázni a gyógyszer alkalmazásával, a használata ugyanis nem veszélytelen. 

Az Ozempic eredetileg egy olyan gyógyszer, amelyet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki. A benne lévő hatóanyag, a szemaglutid hasonlóan működik, mint a GLP-1 nevű természetes hormon a szervezetünkben, amely többek között segít szabályozni a vércukorszintet, lassítja az emésztést és támogatja az inzulintermelést.

Nő kezében Ozempic injekció
Népszerű készítmény a sztárok körben az Ozempic, ám érdemes vele óvatosnak lenni.
Fotó: MillaF /  Shutterstock 

Tudod, miért annyira népszerű az Ozempic?

Ami igazán felkeltette a figyelmet, az az volt, hogy a készítmény csökkenti az éhségérzetet, emiatt jelentős súlycsökkenést lehet elérni az alkalmazásával. Nem csoda, hogy egyre többen, köztük hírességek is elkezdték használni fogyás céljából, még ha eredetileg nem is erre a célra fejlesztették ki. Az eredmények valóban látványosak: van, aki több tíz kilót adott le ezzel a módszerrel. Ezek a szerek azonban komoly mellékhatásokkal is járhatnak. Sokan panaszkodnak például hányingerre, fáradtságra, gyomorfájdalomra.

Kik azok a hírességek, akik már kipróbálták az Ozempicet? 

Összegyűjtöttünk öt ismert embert, akik elmondták, miként éltek ezzel az új módszerrel.

1. Elon Musk 

Elon Musk szerint a fogyást segítő injekciók segítettek neki abban, hogy „izmos, fitt és egészséges” testalkata legyen. A 53 éves Tesla- és X (korábban Twitter)-vezér elárulta, hogy közel 14 kilót fogyott, mióta elkezdte használni a gyógyszert. Elmondása szerint azért döntött a fogyás mellett, mert meglátott magáról néhány előnytelen fotót egy jachton, ami elég motiváció volt a számára.

Amikor egy rajongó megkérdezte tőle az X-en, hogyan lett ennyire karcsú, Elon először azt válaszolta, hogy böjtöl, majd hozzátette, hogy Wegovy-t is használ, és „nem megy finom étel közelébe”. A Wegovy hasonló az Ozempic-hez: ugyanaz a hatóanyag van benne (szemaglutid), és ugyanúgy elnyomja az étvágyat. A világ leggazdagabb embere azt is elismerte, hogy a gyógyszernek van egy kellemetlen mellékhatása is. Amikor valaki megkérdezte tőle, igaz-e, hogy ettől büdös, „rothadt tojás ízű” büfögés jelentkezik, Musk csak annyit válaszolt:

Igen, ez már egy új szint.

2. Oprah Winfrey 

A tévés legenda évtizedek óta nyíltan beszél súlyproblémáiról, így nem meglepő, hogy ő is belevágott a gyógyszeres fogyókúrába. Habár nem árulta el, pontosan melyik készítményt használja, azt mondta, a módszer „megkönnyebbülés, megváltás és ajándék” a számára. Szerinte a túlsúlytól való megszabadulás nem pusztán akarat kérdése; a genetika és az anyagcsere működése is szerepet játszik.

3. Boris Johnson 

A volt brit miniszterelnök, Boris Johnson is kipróbálta a zsírégető injekciókat, miután látta, milyen eredményesek voltak egy kollégájánál.

Könnyedén mondtam nemet a desszertre és a repetára. Hetente 2-3 kilót fogytam

– írta a Daily Mail hasábjain. Csakhogy hamar jött a feketeleves: Johnson hányingert, rosszulléteket tapasztalt. „Egyik pillanatban jól voltam, a másikban meg már Ralfot hívtam a nagy fehér telefonon” – ezzel burkoltan utalva a rendszeres hányásra. Végül inkább a „mozgás és akaraterő” módszeréhez tért vissza.

4. Sharon Osbourne

Sharon Osbourne (Ozzy Osbourne felesége és valóságshow-szereplő) szintén az Ozempic gyógyszer segítségével fogyott le, de egy ponton túl már nem örült a sikernek.

Tizenkilenc kilót fogytam, de ez már túl sok. Nem akartam ennyire vékony lenni

– mondta. Emellett ő is émelygésről számolt be, ami hetekig tartott, és elvette az étvágyát.

5. Macy Gray

A Grammy-díjas énekesnő az MTV The Surreal Life című műsorában vallotta be, hogy kipróbálta az Ozempicet, miután az elmúlt években jelentősen meghízott.

Csendben bevallom, hiú vagyok. Próbáltam lefogyni a műsor előtt, mert nem akartam kövérnek látszani a tévében – de hát itt vagyunk

– mondta nevetve, hozzátéve, hogy a célja megvalósításához injekcióhoz nyúlt, mert adni akart magának egy esélyt. Ugyanakkor arra is figyelmeztette a nagyérdeműt: nem biztos, hogy ez a legjobb módja a fogyásnak.

Mi a tudomány álláspontja az Ozempicről?

Az Ozempic és társai, mint például a Wegovy vagy a Zepbound, hatékonyak lehetnek, de messze nem veszélytelenek. A gyors fogyás kockázatokkal jár, főként ha nem szakember felügyelete mellett történik. Habár a készítmény sokaknak segített az életmódváltásban és a testsúlycsökkentésben, mások komoly mellékhatásokról számoltak be, vagy arról, hogy amint abbahagyták a kezelést, visszaszöktek a kilók.

Tudj meg még többet az Ozempic hatásairól az alábbi videóból:

