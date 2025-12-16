Fogyás egy injekcióval? Ezek a sztárok az Ozempicre esküsznek, pedig nem veszélytelen

Mi az Ozempic, és miért annyira népszerű azok körében, akik fogyni szeretnének?

Több híresség is használja a készítményt, közülük jó páran már beszámoltak a tapasztalataikról.

A tudomány álláspontja szerint érdemes vigyázni a gyógyszer alkalmazásával, a használata ugyanis nem veszélytelen.

Az Ozempic eredetileg egy olyan gyógyszer, amelyet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki. A benne lévő hatóanyag, a szemaglutid hasonlóan működik, mint a GLP-1 nevű természetes hormon a szervezetünkben, amely többek között segít szabályozni a vércukorszintet, lassítja az emésztést és támogatja az inzulintermelést.

Népszerű készítmény a sztárok körben az Ozempic, ám érdemes vele óvatosnak lenni.

Fotó: MillaF / Shutterstock

Tudod, miért annyira népszerű az Ozempic?

Ami igazán felkeltette a figyelmet, az az volt, hogy a készítmény csökkenti az éhségérzetet, emiatt jelentős súlycsökkenést lehet elérni az alkalmazásával. Nem csoda, hogy egyre többen, köztük hírességek is elkezdték használni fogyás céljából, még ha eredetileg nem is erre a célra fejlesztették ki. Az eredmények valóban látványosak: van, aki több tíz kilót adott le ezzel a módszerrel. Ezek a szerek azonban komoly mellékhatásokkal is járhatnak. Sokan panaszkodnak például hányingerre, fáradtságra, gyomorfájdalomra.

Kik azok a hírességek, akik már kipróbálták az Ozempicet?

Összegyűjtöttünk öt ismert embert, akik elmondták, miként éltek ezzel az új módszerrel.

1. Elon Musk

Elon Musk szerint a fogyást segítő injekciók segítettek neki abban, hogy „izmos, fitt és egészséges” testalkata legyen. A 53 éves Tesla- és X (korábban Twitter)-vezér elárulta, hogy közel 14 kilót fogyott, mióta elkezdte használni a gyógyszert. Elmondása szerint azért döntött a fogyás mellett, mert meglátott magáról néhány előnytelen fotót egy jachton, ami elég motiváció volt a számára.

Amikor egy rajongó megkérdezte tőle az X-en, hogyan lett ennyire karcsú, Elon először azt válaszolta, hogy böjtöl, majd hozzátette, hogy Wegovy-t is használ, és „nem megy finom étel közelébe”. A Wegovy hasonló az Ozempic-hez: ugyanaz a hatóanyag van benne (szemaglutid), és ugyanúgy elnyomja az étvágyat. A világ leggazdagabb embere azt is elismerte, hogy a gyógyszernek van egy kellemetlen mellékhatása is. Amikor valaki megkérdezte tőle, igaz-e, hogy ettől büdös, „rothadt tojás ízű” büfögés jelentkezik, Musk csak annyit válaszolt:

Igen, ez már egy új szint.

2. Oprah Winfrey

A tévés legenda évtizedek óta nyíltan beszél súlyproblémáiról, így nem meglepő, hogy ő is belevágott a gyógyszeres fogyókúrába. Habár nem árulta el, pontosan melyik készítményt használja, azt mondta, a módszer „megkönnyebbülés, megváltás és ajándék” a számára. Szerinte a túlsúlytól való megszabadulás nem pusztán akarat kérdése; a genetika és az anyagcsere működése is szerepet játszik.