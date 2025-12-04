Az orvosok sem mondják el: ezt teszi a fogaiddal az Ozempic

Egyre több embernél jelennek meg fogászati panaszok az Ozempic szedése mellett, a szájszárazságtól az érzékeny ínyen át a fogszuvasodásig.

A gyors fogyás és a csökkent tápanyagbevitel szintén árthat a fogaknak és az ínyszöveteknek.

Szakértők szerint az Ozempic szedése mellett kiemelten fontos a szájápolás és a rendszeres fogorvosi vizsgálat.

Egyre több páciens és fogorvos számol be olyan tapasztalatokról, hogy bizonyos típusú gyógyszerek mellett megnőhet a fogászati problémák kialakulásának kockázata. A figyelem középpontjába újabban ebből a szempontból is egy népszerű, fogyókúrához használt készítmény, az Ozempic került, amelyet eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki. Alább mutatjuk, mi állhat a fogazatra gyakorolt negatív hatása hátterében.

Nemcsak fogyást, fogproblémát is okozhat az Ozempic

Fotó: Pietukhova / Shutterstock

Fogyás mellett fogproblémák

Az Ozempicet elsősorban a vércukorszint szabályozására fejlesztették ki, de idővel a túlsúly kezelésében is népszerűvé vált. A hatása több téren jelentkezik: csökkenti az étvágyat, lassítja az emésztést, mindennek következtében pedig hosszú távon jelentős testsúlycsökkenést okoz. Amivel viszont kevesen számolnak, az a szájüregi mellékhatás. Sok páciens tapasztal szájszárazságot, érzékeny fogínyt, sőt fogvesztést is, olyanok is, akiknek korábban nem volt gondjuk a fogaikkal.

Szájszárazság

Szakértők szerint a szájüreg imént említett kiszáradása lehet az egyik közvetett oka a fogproblémák kialakulásának. A nyál ugyanis fontos szerepet játszik a fogak védelmében: semlegesíti a savakat, segít a baktériumok elleni védekezésben, illetve hozzájárul az egészséges szájflóra fenntartásához. Ha ez a védőréteg csökken, könnyebben alakulhatnak ki gyulladások, fogszuvasodás, vagy ínyproblémák. A hosszan tartó szájszárazság ráadásul nemcsak kellemetlen, hanem nehezítheti a beszédet és a rágást is.

A gyors fogyás is hatással lehet az ínyre

A test hirtelen átalakulása is hatással lehet a fogazatra. A csökkent tápanyagbevitel miatt vitaminhiány alakulhat ki, főként, ha a fogyás nem kiegyensúlyozott étrenddel történik. Ez befolyásolhatja a csontozat, az ínyszövetek, és a fogak állapotát.