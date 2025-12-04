Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az orvosok sem mondják el: ezt teszi a fogaiddal az Ozempic

Ozempic
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 06:15
fogászati kezelésszájszárazságfogyásfog
Az utóbbi időben rengetegen választották a fogyás gyors módját, vagyis az eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére alkalmazott szert. Az Ozempic azonban nemcsak a testsúlyra, de a fogak és az íny állapotára is hatással lehet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Egyre több embernél jelennek meg fogászati panaszok az Ozempic szedése mellett, a szájszárazságtól az érzékeny ínyen át a fogszuvasodásig.
  • A gyors fogyás és a csökkent tápanyagbevitel szintén árthat a fogaknak és az ínyszöveteknek.
  • Szakértők szerint az Ozempic szedése mellett kiemelten fontos a szájápolás és a rendszeres fogorvosi vizsgálat.

Egyre több páciens és fogorvos számol be olyan tapasztalatokról, hogy bizonyos típusú gyógyszerek mellett megnőhet a fogászati problémák kialakulásának kockázata. A figyelem középpontjába újabban ebből a szempontból is egy népszerű, fogyókúrához használt készítmény, az Ozempic került, amelyet eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki. Alább mutatjuk, mi állhat a fogazatra gyakorolt negatív hatása hátterében.

ozempic, fogyás, női has
Nemcsak fogyást, fogproblémát is okozhat az Ozempic
Fotó: Pietukhova /  Shutterstock 

Fogyás mellett fogproblémák

Az Ozempicet elsősorban a vércukorszint szabályozására fejlesztették ki, de idővel a túlsúly kezelésében is népszerűvé vált. A hatása több téren jelentkezik: csökkenti az étvágyat, lassítja az emésztést, mindennek következtében pedig hosszú távon jelentős testsúlycsökkenést okoz. Amivel viszont kevesen számolnak, az a szájüregi mellékhatás. Sok páciens tapasztal szájszárazságot, érzékeny fogínyt, sőt fogvesztést is, olyanok is, akiknek korábban nem volt gondjuk a fogaikkal. 

Szájszárazság

Szakértők szerint a szájüreg imént említett kiszáradása lehet az egyik közvetett oka a fogproblémák kialakulásának. A nyál ugyanis fontos szerepet játszik a fogak védelmében: semlegesíti a savakat, segít a baktériumok elleni védekezésben, illetve hozzájárul az egészséges szájflóra fenntartásához. Ha ez a védőréteg csökken, könnyebben alakulhatnak ki gyulladások, fogszuvasodás, vagy ínyproblémák. A hosszan tartó szájszárazság ráadásul nemcsak kellemetlen, hanem nehezítheti a beszédet és a rágást is. 

A gyors fogyás is hatással lehet az ínyre

A test hirtelen átalakulása is hatással lehet a fogazatra. A csökkent tápanyagbevitel miatt vitaminhiány alakulhat ki, főként, ha a fogyás nem kiegyensúlyozott étrenddel történik. Ez befolyásolhatja a csontozat, az ínyszövetek, és a fogak állapotát.

Erre figyelj oda

Jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő tudományos bizonyíték arra, hogy az Ozempic és az ahhoz hasonló gyógyszerek közvetlenül károsítják a fogakat vagy az ínyt. Ugyanakkor a páciensektől érkező visszajelzések alapján egyre többen vizsgálják ezt az összefüggést. A szakemberek azt javasolják, hogy aki ilyen típusú készítményt alkalmaz, fokozottan figyeljen a szájápolásra és jelezze a fogorvosának, ha bármilyen változást tapasztal. A rendszeres kontroll ilyenkor még fontosabb, különösen az Ozempic hosszabb távú alkalmazása mellett.

Így védd a fogaid az Ozempicos kezelés mellett

  • Figyelj oda a szájápolásra: moss naponta kétszer vagy háromszor fogat, használj fogselymet és antibakteriális szájvizet.
  • Igyál elegendő folyadékot, hogy fokozd a nyáltermelést.
  • Kerüld az alkoholos szájvizeket és a túlzott koffeinfogyasztást, mert ezek fokozhatják a szájszárazságot.
  • Ne halogasd a fogászati szűréseket, és bármilyen panaszt tapasztalsz, kérj időpontot a fogorvosodtól.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu