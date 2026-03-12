Hátborzongató dolgot állít egy pap: ekkor jön el az Antikrisztus és vele együtt az apokalipszis

Egy katolikus pap szerint a világ eseményei olyan irányba haladhatnak, amely egyes teológiai értelmezések szerint előrevetítheti az Antikrisztus megjelenését. A figyelmeztetést Chad Ripperger atya fogalmazta meg a Shawn Ryan Show című műsorban.
A keresztény teológiában az Antikrisztus olyan alak, aki a végidőkben jelenik meg: karizmatikus, de megtévesztő vezetőként lép fel, szembehelyezkedik Jézus Krisztussal, és sok embert eltérít a hittől. Ripperger szerint az Antikrisztus nem egyszerűen politikai hatalommal fog uralkodni, hanem elsősorban a gazdasági rendszereken keresztül gyakorolhat kontrollt az emberek felett.
Az Antikrisztusnak képesnek kell lennie arra, hogy az egész világ felett uralkodjon. Nem pusztán kormányzással fogja ezt elérni, hanem a gazdaságon keresztül
– mondta a pap.
A katolikus pap arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyház korai tanítói szerint az Antikrisztus egy olyan időszakban jelenik meg, amikor a társadalomban széles körű erkölcsi hanyatlás tapasztalható. Ripperger úgy véli, hogy ez a folyamat már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött.
Az 1950-es évek óta egyfajta összeomlás zajlik. Az emberek egyre kevésbé követik Isten törvényeit és a természetes erkölcsi rendet
– fogalmazott.
A pap szerint a modern pénzügyi rendszerek és az új digitális technológiák akár olyan központosított gazdasági ellenőrzést is lehetővé tehetnek, amely a bibliai próféciákban szereplő rendszerre emlékeztet. A Jelenések könyve egy úgynevezett „fenevad bélyegéről” beszél, amely nélkül az emberek nem tudnak majd vásárolni vagy eladni.
Ezért beszélnek a fenevad bélyegéről. Lassan eljutunk oda, hogy digitális pénzekkel és technológiával akár egyetlen döntéssel meg lehetne vonni valakitől a gazdasági rendszerhez való hozzáférést
– mondta. Ripperger szerint az Antikrisztus rendkívül karizmatikus vezető lehet majd, aki sokakat könnyen meggyőz. A keresztény hagyomány szerint az Antikrisztus Sátán hatalmából merít, üldözni fogja a hívőket, és hűséget vagy imádatot követel az emberektől.
A pap arra is kitért, hogy a bibliai értelmezések szerint két próféta – Illés és Énok – visszatér majd, hogy szembeszálljanak az Antikrisztussal. A próféciák szerint mindez egy olyan időszakban történik majd, amikor a világot politikai feszültségek és nemzetközi konfliktusok jellemzik, így könnyen érthető ez a mai világunkra - írja a Daily Mail.
Ripperger ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem tudja biztosan megmondani, mennyire közel lehetünk ezekhez az eseményekhez.
