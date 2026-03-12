Hátborzongató dolgot állít egy pap: ekkor jön el az Antikrisztus és vele együtt az apokalipszis

Egy katolikus pap szerint a világ eseményei olyan irányba haladhatnak, amely egyes teológiai értelmezések szerint előrevetítheti az Antikrisztus megjelenését. A figyelmeztetést Chad Ripperger atya fogalmazta meg a Shawn Ryan Show című műsorban.

A pap szerint már nagyon közel van az Antikrisztus.

Fotó: PV productions / shutterstock

Az Antikrisztus idejébe léptünk?

A keresztény teológiában az Antikrisztus olyan alak, aki a végidőkben jelenik meg: karizmatikus, de megtévesztő vezetőként lép fel, szembehelyezkedik Jézus Krisztussal, és sok embert eltérít a hittől. Ripperger szerint az Antikrisztus nem egyszerűen politikai hatalommal fog uralkodni, hanem elsősorban a gazdasági rendszereken keresztül gyakorolhat kontrollt az emberek felett.

Az Antikrisztusnak képesnek kell lennie arra, hogy az egész világ felett uralkodjon. Nem pusztán kormányzással fogja ezt elérni, hanem a gazdaságon keresztül

– mondta a pap.

A katolikus pap arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyház korai tanítói szerint az Antikrisztus egy olyan időszakban jelenik meg, amikor a társadalomban széles körű erkölcsi hanyatlás tapasztalható. Ripperger úgy véli, hogy ez a folyamat már évtizedekkel ezelőtt elkezdődött.

Az 1950-es évek óta egyfajta összeomlás zajlik. Az emberek egyre kevésbé követik Isten törvényeit és a természetes erkölcsi rendet

– fogalmazott.

A pap szerint a modern pénzügyi rendszerek és az új digitális technológiák akár olyan központosított gazdasági ellenőrzést is lehetővé tehetnek, amely a bibliai próféciákban szereplő rendszerre emlékeztet. A Jelenések könyve egy úgynevezett „fenevad bélyegéről” beszél, amely nélkül az emberek nem tudnak majd vásárolni vagy eladni.

Ezért beszélnek a fenevad bélyegéről. Lassan eljutunk oda, hogy digitális pénzekkel és technológiával akár egyetlen döntéssel meg lehetne vonni valakitől a gazdasági rendszerhez való hozzáférést

– mondta. Ripperger szerint az Antikrisztus rendkívül karizmatikus vezető lehet majd, aki sokakat könnyen meggyőz. A keresztény hagyomány szerint az Antikrisztus Sátán hatalmából merít, üldözni fogja a hívőket, és hűséget vagy imádatot követel az emberektől.