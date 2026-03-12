Új fejezetet kezd kislányával Boráros Gábor? Új otthont vásárolt a tragédia után

Az MMA-harcos az elmúlt hónapokban hatalmas személyes veszteséget élt át, mégis igyekszik stabil hátteret teremteni a családjának. Most egy új videó indította el a találgatásokat arról, hogy vajon teljesen új fejezetet nyit-e az életében Boráros Gábor.

Boráros Gábor erején felül mindent megtesz, hogy kislánya ne szenvedjen hiányt semmilyen téren (Forrás: Facebook)

Boráros Gábor új otthon vásárlásáról döntött

Boráros Gábor úgy tűnik, komoly döntést hozott, ugyanis csütörtök reggel egy sokatmondó videót osztott meg Instagram-oldalán. A felvételen az látható, hogy Boráros Gábor kislánya társaságában érkezik egy házhoz, ahol kulcsátadás jelenetei zajlanak. A képsorok és a sportoló üzenete alapján sokan úgy értelmezik: új otthonba költözhetnek gyermekével. A bejegyzéshez írt szöveg is arra utal, hogy az MMA-harcos komoly lépést tett a jövő érdekében.

Úgy döntöttem, hogy a saját és a lányom jövőjére gondolva ingatlanbefektetésbe vágok, és egy új otthon vásárlása mellett döntöttem. Fontos volt számomra, hogy biztonságban érezzem magam a folyamat alatt, és olyan emberekkel dolgozzak, akikben tényleg meg lehet bízni. Hálás vagyok, hogy ilyen gördülékenyen sikerült, és hogy végre egy olyan lépést tettem, ami a jövőnket építi

– írta. A bejegyzés azonban kérdéseket is felvet. Vajon Boráros Gábor gyerekével valóban új életet szeretne kezdeni, és azért keresett új otthont, mert környezetváltásra is szükség lenne? Vagy inkább tudatos pénzügyi döntésről van szó, és a ház egy hosszabb távú befektetés, amely később akár a kislánya biztonságát szolgálhatja?

Gábor kedvese mindenben a család mellett áll (Forrás: Facebook)

Mindent megtesz kislánya lelki egyensúlyáért

A kommentelők egy része úgy véli, a sportoló egyszerűen szeretne tiszta lappal indulni a tragédia után. Mások szerint inkább arról lehet szó, hogy Boráros Gábor egy olyan anyagi hátteret próbál kialakítani, amely hosszú távon is biztosítja a család stabilitását. Az elmúlt időszak ugyanis rendkívül nehéz volt a sportoló számára. Jákli Mónika autóbalesetben bekövetkezett tragikus halála után az életük egyik pillanatról a másikra megváltozott. Boráros Gábor kislánya az édesapjához került, és azóta vele él a mindennapokban. A sportoló korábban arról is beszélt, hogy az egyik legnehezebb pillanat az volt, amikor el kellett mondania gyermekének, hogy az édesanyja többé nem tér vissza. A helyzet feldolgozásában szakember segítségét is igénybe vettek, hogy a lehető legkíméletesebb módon tudják kezelni a traumát. A beszámolók szerint a kislány sokat kérdezett az édesanyjáról, de az első sokk után a körülményekhez képest viszonylag jól viseli a történteket.