Ez áll a sikertelen fogyókúra hátterében – Dietetikus fedi fel a könyörtelen igazságot

Ha valaha próbálkoztál már diétával, nagy valószínűséggel te is találkoztál a csalódás érzésével, miután az elhatározás ellenére nem jöttek az eredmények. Nem ritka, hogy a fogyni vágyók lelkesedése egyik napról a másikra alábbhagy vagy a cél elérése után visszahízzák a kínkeservesen leadott kilókat. De vajon mi állhat a sikertelen fogyókúra hátterében? Erről dietetikus rántja le a leplet!

Bármennyire szomorú, a legtöbb fogyókúra kudarcba fullad.

Fotó: Maria Gladkova / Shutterstock

Nem a fogyókúra jelenti a legnagyobb kihívást – a súlyvesztés pszichológiája

A cégek hatalmas üzletet látnak a diétázásban, hiszen bármerre nézünk, alacsony szénhidráttartalmú, alacsony zsírtartalmú, cukormentes vagy éppen paleo élelmiszerek tömkelege vesz minket körül. Bár a lehetőségek tárháza szinte végtelen, valami azonban folyamatosan gátol céljaink elérésében vagy fenntartásában. Egyes tanulmányok például kimutatták, hogy a legtöbb diétázó 3-5 éven belül visszahízza a leadott kilókat.

A legtöbb ember úgy kezdi a fogyókúrás útját, hogy a diéta lesz a legnehezebb rész. Amikor fogynak, sikeresnek érzik magukat. De végül visszatérnek a régi szokásaikhoz

– magyarázta Katie Rankell, regisztrált dietetikus az UCI Health-nek, majd az is kifejtette, mit tehetünk ellene.

Változtatni kell az életmódon – nem szabad csak egy adott időszakra koncentrálni

A fogyás fenntartásának alapja a viselkedésbeli és életmódbeli változtatásokban rejlik, amelyek képesek ellensúlyozni a mélyen belénk ivódott, rossz szokásokat, ami rettentően nehéz. Pedig a testsúly fenntartásához szükség van egy olyan struktúrára, amivel fenntartható a fogyás, később pedig az elért testsúly.

Ha csak az éhségről lenne szó, akkor ennénk, amikor éhesek vagyunk, és akkor állnánk meg, amikor jóllaktunk

– mondta a szakértő arra utalva, hogy sokan csak tömik magukat, miközben egyáltalán nem figyelnek a testük jelzéseire.

A fogyókúra után sem árt étkezési naplót vezetno.

Fotó: AYO Production / Shutterstock

A dietetikus szerint ezeket tartsd szem előtt, ha tartós változásra vágysz

Amennyiben sikeres volt a diétád és az áhított formád nem csak pár napig szeretnéd nézegetni a tükörben, akkor Rankell szerint a következőkre érdemes figyelned.

Tervezd meg az étkezéseket: döntsd el, hogy mit fogsz főzni a következő pár napra és vásárolj be hozzá.

döntsd el, hogy mit fogsz főzni a következő pár napra és vásárolj be hozzá. Mindig legyen kéznél egy egészséges harapnivaló : vedd körül magad gyümölcsökkel és egészséges rágcsálnivalókkal, ha hirtelen rád törne az éhség.

vedd körül magad gyümölcsökkel és egészséges rágcsálnivalókkal, ha hirtelen rád törne az éhség. Figyelj a pihentető alvásra: így elkerülheted a túl kevés alvással és túl sok stresszel járó súlygyarapodást.

így elkerülheted a túl kevés alvással és túl sok stresszel járó súlygyarapodást. Mozogj: már napi 7-10 ezer lépéssel is rengeteget tehetsz a testedért.

már napi 7-10 ezer lépéssel is rengeteget tehetsz a testedért. Légy következetes: diéta után se hagyd el az étkezési naplót és mérd magad rendszeresen.

Az alábbi videó további tanácsokkal lát el, hogy elkerüld a visszahízást:

