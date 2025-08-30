Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
fogyókúra, fogyás, kövér nő

Ez áll a sikertelen fogyókúra hátterében – Dietetikus fedi fel a könyörtelen igazságot

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 13:45
Kevés ember mondhatja el magáról, hogy még sosem próbált ki egyetlen diétát sem, hogy végleg megszabaduljon a feleslegtől. Azonban bármilyen szomorúan hangzik is, a legtöbb fogyókúra végül kudarcba fullad, ezért cikkünkben feltárjuk, mi az, ami akadályoz a célod elérésében vagy megtartásában.
Ha valaha próbálkoztál már diétával, nagy valószínűséggel te is találkoztál a csalódás érzésével, miután az elhatározás ellenére nem jöttek az eredmények. Nem ritka, hogy a fogyni vágyók lelkesedése egyik napról a másikra alábbhagy vagy a cél elérése után visszahízzák a kínkeservesen leadott kilókat. De vajon mi állhat a sikertelen fogyókúra hátterében? Erről dietetikus rántja le a leplet!

fogyókúra, diéta, fogyás, kövér nő
Bármennyire szomorú, a legtöbb fogyókúra kudarcba fullad.
Fotó: Maria Gladkova / Shutterstock

Nem a fogyókúra jelenti a legnagyobb kihívást – a súlyvesztés pszichológiája

A cégek hatalmas üzletet látnak a diétázásban, hiszen bármerre nézünk, alacsony szénhidráttartalmú, alacsony zsírtartalmú, cukormentes vagy éppen paleo élelmiszerek tömkelege vesz minket körül. Bár a lehetőségek tárháza szinte végtelen, valami azonban folyamatosan gátol céljaink elérésében vagy fenntartásában. Egyes tanulmányok például kimutatták, hogy a legtöbb diétázó 3-5 éven belül visszahízza a leadott kilókat.

A legtöbb ember úgy kezdi a fogyókúrás útját, hogy a diéta lesz a legnehezebb rész. Amikor fogynak, sikeresnek érzik magukat. De végül visszatérnek a régi szokásaikhoz

 – magyarázta Katie Rankell, regisztrált dietetikus az UCI Health-nek, majd az is kifejtette, mit tehetünk ellene.

Változtatni kell az életmódon – nem szabad csak egy adott időszakra koncentrálni

A fogyás fenntartásának alapja a viselkedésbeli és életmódbeli változtatásokban rejlik, amelyek képesek ellensúlyozni a mélyen belénk ivódott, rossz szokásokat, ami rettentően nehéz. Pedig a testsúly fenntartásához szükség van egy olyan struktúrára, amivel fenntartható a fogyás, később pedig az elért testsúly.

Ha csak az éhségről lenne szó, akkor ennénk, amikor éhesek vagyunk, és akkor állnánk meg, amikor jóllaktunk

 – mondta a szakértő arra utalva, hogy sokan csak tömik magukat, miközben egyáltalán nem figyelnek a testük jelzéseire.

éhes nő, elhízott nő, fogyókúra
A fogyókúra után sem árt étkezési naplót vezetno.
Fotó: AYO Production / Shutterstock

A dietetikus szerint ezeket tartsd szem előtt, ha tartós változásra vágysz

Amennyiben sikeres volt a diétád és az áhított formád nem csak pár napig szeretnéd nézegetni a tükörben, akkor Rankell szerint a következőkre érdemes figyelned.

  • Tervezd meg az étkezéseket: döntsd el, hogy mit fogsz főzni a következő pár napra és vásárolj be hozzá.
  • Mindig legyen kéznél egy egészséges harapnivaló: vedd körül magad gyümölcsökkel és egészséges rágcsálnivalókkal, ha hirtelen rád törne az éhség.
  • Figyelj a pihentető alvásra: így elkerülheted a túl kevés alvással és túl sok stresszel járó súlygyarapodást.
  • Mozogj: már napi 7-10 ezer lépéssel is rengeteget tehetsz a testedért.
  • Légy következetes: diéta után se hagyd el az étkezési naplót és mérd magad rendszeresen.

Az alábbi videó további tanácsokkal lát el, hogy elkerüld a visszahízást:

