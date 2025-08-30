Ez áll a sikertelen fogyókúra hátterében – Dietetikus fedi fel a könyörtelen igazságot

Ha valaha próbálkoztál már diétával, nagy valószínűséggel te is találkoztál a csalódás érzésével, miután az elhatározás ellenére nem jöttek az eredmények. Nem ritka, hogy a fogyni vágyók lelkesedése egyik napról a másikra alábbhagy vagy a cél elérése után visszahízzák a kínkeservesen leadott kilókat. De vajon mi állhat a sikertelen fogyókúra hátterében? Erről dietetikus rántja le a leplet!
A cégek hatalmas üzletet látnak a diétázásban, hiszen bármerre nézünk, alacsony szénhidráttartalmú, alacsony zsírtartalmú, cukormentes vagy éppen paleo élelmiszerek tömkelege vesz minket körül. Bár a lehetőségek tárháza szinte végtelen, valami azonban folyamatosan gátol céljaink elérésében vagy fenntartásában. Egyes tanulmányok például kimutatták, hogy a legtöbb diétázó 3-5 éven belül visszahízza a leadott kilókat.
A legtöbb ember úgy kezdi a fogyókúrás útját, hogy a diéta lesz a legnehezebb rész. Amikor fogynak, sikeresnek érzik magukat. De végül visszatérnek a régi szokásaikhoz
– magyarázta Katie Rankell, regisztrált dietetikus az UCI Health-nek, majd az is kifejtette, mit tehetünk ellene.
A fogyás fenntartásának alapja a viselkedésbeli és életmódbeli változtatásokban rejlik, amelyek képesek ellensúlyozni a mélyen belénk ivódott, rossz szokásokat, ami rettentően nehéz. Pedig a testsúly fenntartásához szükség van egy olyan struktúrára, amivel fenntartható a fogyás, később pedig az elért testsúly.
Ha csak az éhségről lenne szó, akkor ennénk, amikor éhesek vagyunk, és akkor állnánk meg, amikor jóllaktunk
– mondta a szakértő arra utalva, hogy sokan csak tömik magukat, miközben egyáltalán nem figyelnek a testük jelzéseire.
Amennyiben sikeres volt a diétád és az áhított formád nem csak pár napig szeretnéd nézegetni a tükörben, akkor Rankell szerint a következőkre érdemes figyelned.
